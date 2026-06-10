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Gianni Infantino World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

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Siapa pria yang paling dibenci oleh para penggemar sepak bola? Ketidakmampuan Gianni Infantino memahami Piala Dunia telah membuat para pendukung berbalik menentang presiden FIFA yang selalu ada di mana-mana

Opinion
World Cup
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Selama pengundian Piala Dunia bulan Desember lalu di Kennedy Centre, Washington D.C., Presiden FIFA Gianni Infantino diperkenalkan sebagai "penggemar sepak bola nomor satu". Tak heran jika sebagian besar pendukung mencibir, namun Infantino memang seorang penggemar sepak bola. Dan, sama seperti setiap penggemar sepak bola, ia tak pernah melupakan Piala Dunia pertamanya. Itu adalah turnamen 1982 di Spanyol dan, bagi putra imigran Italia yang lahir di Swiss ini, turnamen itu "luar biasa".

"Saat itu saya masih bocah berusia 12 tahun," kata Infantino kepada AS pada bulan Maret, "dan Italia berhasil menjuarainya, dengan Paolo Rossi serta seluruh tim yang diisi para pemain hebat. Saya ingat Alessandro Altobelli mencetak gol di final. Gol ketiganya dan perayaan kemenangan atas Jerman sungguh luar biasa. Tim Italia itu dan momen tersebut terukir dalam hati saya."

Tidak sulit untuk memahami alasannya. Dalam pidatokontroversialnya 'Today I feel Qatari' menjelang Piala Dunia 2022, Infantino mengungkapkan bahwa ia pernah dibully saat kecil di Swiss karena menjadi anak berambut merah dan berwajah bintik-bintik dari latar belakang Italia—yang justru membuat kesuksesan Azzurri semakin bermakna baginya.

Namun, kecintaannya yang telah lama dan mengakar terhadap Piala Dunia justru membuatnya semakin sulit dipahami mengapa, dalam perannya sebagai presiden FIFA, ia membiarkan turnamen yang ia yakini mampu "menyatukan orang-orang" menjadi begitu memecah belah dan diskriminatif.

  • Omar Artan(C)Getty Images

    'Semua orang akan disambut dengan hangat...'

    Dalam konferensi pers di Kenya pada Agustus lalu, seorang jurnalis asal Afrika Selatan mengatakan kepada Infantino dan Wakil Presiden FIFA Patrice Motsepe bahwa ada banyak kekhawatiran terkait Piala Dunia yang diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, "sebuah negara di mana sebagian dari kami merasa tidak diterima".

    "Saya pikir tanggung jawab ada pada Anda," tambah sang jurnalis, "untuk memastikan bahwa Afrika dan seluruh masyarakat dunia tidak merasa terpinggirkan, tidak merasa seperti warga negara kelas dua di dunia yang seharusnya menjunjung tinggi kesetaraan."

    Infantino menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk khawatir mengenai larangan perjalanan dan pembatasan visa yang ketat dari Donald Trump.

    "Saya pikir penting untuk mengklarifikasi ini, karena ada banyak kesalahpahaman di luar sana," katanya. "Semua orang akan diterima di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat untuk Piala Dunia FIFA tahun depan. Ada proses yang harus dilalui untuk mendapatkan visa dan sebagainya. Tapi proses ini akan lancar..." Nyatanya, hal itu jauh dari kenyataan.

    Hanya tiga hari sebelum Piala Dunia dimulai, di tengah gelombang penolakan visa bagi pendukung dari seluruh penjuru dunia, wasit Somalia Omar Artan menjadi figur paling menonjol hingga saat ini yang ditolak masuk ke AS—dan, hingga saat ini, tanpa penjelasan yang memadai, sehingga menjadikan klaim Infantino bahwa turnamen ini terbuka untuk semua sebagai lelucon.

    "Kami ingin menyatukan dunia dan kami akan menyatukan dunia. Tetaplah positif," kata Infantino kepada ruangan penuh jurnalis Afrika di Kenya, "dan kalian akan melihat ini akan menjadi perayaan yang luar biasa, perayaan Piala Dunia FIFA terbesar sepanjang sejarah."

    Sebaliknya, yang sudah kita saksikan adalah edisi paling eksklusif yang pernah ada, konsekuensi mengejutkan namun tak terelakkan dari sikap Infantino yang terus-menerus memanjakan beberapa politisi paling tercela di planet ini.

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  • President Trump Meets With White House Task Force On FIFA World CupGetty Images News

    "Dia menyukai para diktator dan miliarder"

    Jika berbicara soal Infantino, Michel Platini tentu bukanlah pengamat yang paling objektif, mengingat pria asal Prancis itu baru saja mengajukan laporan pidana terhadap presiden FIFA dan lima pejabat sepak bola serta penegak hukum Swiss terkait kasus penyalahgunaan keuangan pada tahun 2015.

    Namun, banyak orang yang setuju dengan penilaian Platini terhadap kepribadian Infantino. "Dia menyukai orang-orang kaya dan berkuasa, mereka yang memiliki uang," kata mantan pemain nomor 10 Prancis itu kepada The Guardian. "Itulah karakternya."

    Memang, seorang anggota Dewan FIFA yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Politico: "Hal terpenting adalah secara pribadi saya tidak punya masalah dengan Infantino—dia bukan penipu—tetapi masalahnya adalah rasa percaya dirinya. Dia menyukai diktator dan miliarder. Ketika dia melihat orang-orang yang punya uang, dia langsung terpikat."

    Infantino dan para pendukungnya—yang masih banyak di FIFA—akan berargumen bahwa merayu orang kaya dan terkenal adalah bagian dari tugasnya, yang pada dasarnya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin dana untuk 211 asosiasi anggota yang berafiliasi agar dapat disalurkan kembali ke dunia sepak bola.

    Ketika terpilih pada 2016, Infantino berjanji akan meningkatkan dana pengembangan, dan pendapatan tahunan FIFA telah meningkat delapan kali lipat dalam dekade terakhir, sebagian besar berkat cara Infantino mendapatkan investasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dari negara-negara seperti Arab Saudi. Rencana besarnya untuk memperluas Piala Dunia menjadi 48 tim juga diperkirakan akan menghasilkan $9 miliar, rekor tertinggi bagi badan pengatur sepak bola tersebut.

    Namun, cara semua uang ini dihasilkan tidak banyak membantu Infantino mewujudkan janji kampanyenya yang lain: "Memulihkan citra FIFA".

  • US-POLITICS-ECONOMY-MILKENAFP

    Nero dalam Sepak Bola

    Sebelas tahun setelah masa jabatan Sepp Blatter sebagai presiden FIFA berakhir secara memalukan akibat serangkaian skandal korupsi, terdapat keyakinan luas bahwa meskipun Infantino telah menata keuangan organisasi tersebut, ia kini bertindak tanpa ada konsekuensi sama sekali dan sama sekali mengabaikan olahraga ini, para pemainnya, serta para pendukungnya. Presiden FIFPRO Sergio Marchi bahkan sampai membandingkan Infantino dengan Kaisar Romawi yang terkenal jahat, Nero, menjelang Piala Dunia Antarklub musim panas lalu.

    Infantino selalu menegaskan bahwa ia tidak mempermasalahkan jika dikritik habis-habisan, tetapi jelas bahwa ia merasa terganggu dengan pertanyaan terus-menerus mengenai cara ia memimpin FIFA.

    "Saya tidak mengerti mengapa beberapa dari kalian begitu kejam," katanya kepada wartawan di Kongres FIFA di Rwanda pada 2023. "Mengapa? Mengapa? Saya tidak mengerti. Kami bekerja keras, saya bekerja keras, seluruh tim FIFA bekerja keras. Kami tidak mencuri, kami tidak mencari keuntungan.

    "Mungkin saya tidak banyak bicara kepada media, tapi begitulah saya, dan bagaimanapun, jauh lebih baik jika kalian menulis tentang sepak bola, bukan tentang pengurus sepak bola. Saya bisa katakan bahwa FIFA tentang sepak bola, bukan tentang uang."

  • US-POLITICSAFP

    'Monopoli atas penjualan tiket'

    Itu adalah pernyataan yang menggelikan dari seorang pria yang menyetujui penerapan 'harga dinamis' dan biaya 30 persen atas tiket yang dijual kembali untuk Piala Dunia, upaya terang-terangan untuk memeras uang sebanyak mungkin dari para penggemar — namun langkah-langkah tersebut tidak hanya dipertahankan dengan gigih oleh Infantino, tetapi juga dianggapnya sebagai hal yang sepele.

    “Jika ada orang yang menjual tiket final seharga $2 juta di pasar sekunder, pertama, itu tidak berarti tiket tersebut berharga $2 juta,” kata Infantino dalam sebuah konferensi di Beverly Hills. “Kedua, itu tidak berarti ada yang akan membeli tiket tersebut. Dan jika ada yang membeli tiket final seharga $2 juta, saya akan secara pribadi membawakan dia hotdog dan Coca-Cola untuk memastikan dia mendapatkan pengalaman yang luar biasa!

    “Namun, kita harus melihat pasar – kita berada di pasar di mana industri hiburan paling berkembang di dunia. Jadi, kita harus menerapkan tarif pasar. Di AS, penjualan kembali tiket juga diizinkan. Jadi, jika Anda menjual tiket dengan harga yang terlalu rendah, tiket-tiket tersebut akan dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi.

    "Dan faktanya, meskipun beberapa orang mengatakan bahwa harga tiket yang kami tetapkan tinggi, tiket-tiket tersebut tetap berakhir di pasar jual-beli kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi, lebih dari dua kali lipat harga kami."

    Ini adalah pengabaian tanggung jawab yang memalukan dari Infantino, di mana pria yang dinobatkan sebagai 'Raja Sepak Bola' oleh Trump meniru strategi kapitalis sejati dengan berargumen bahwa pasar harus selalu diizinkan menentukan nilai setiap komoditas.

    Intinya, tentu saja, adalah bahwa sebagian besar penggemar tidak mampu menghadiri pertandingan karena harga yang terlalu mahal, dan Football Supporters Europe (FSE) juga menyoroti bahwa, "FIFA memegang monopoli penjualan tiket untuk Piala Dunia 2026 dan telah menggunakan kekuasaan itu untuk memaksakan syarat-syarat pada penggemar yang tidak akan pernah diterima di pasar yang kompetitif... Kenyataannya, praktik penjualan tiket FIFA yang tidak adil membuat para penggemar setia tidak punya pilihan lain - membayar atau kehilangan kesempatan."

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    Hadiah Perdamaian untuk seorang provokator perang

    Anehnya, Trump bahkan mengakui bahwa ia tidak akan membayar biaya sebesar $1.000 (£736) yang dilaporkan diperlukan untuk menonton pertandingan pembuka negaranya melawan Paraguay — yang justru semakin memperjelas bagaimana presiden AS itu akhirnya membuat rekan sejawatnya di FIFA terlihat sangat konyol.

    Infantino telah menghabiskan dua tahun terakhir memanjakan ego Trump - hingga tingkat yang begitu konyol sehingga menimbulkan tuduhan bahwa ia melanggar netralitas politik FIFA. Selain meminjam slogan dari gerakan anti-imigran 'Make America Great Again', Infantino juga mengambil keputusan sepihak untuk memberikan Trump hadiah perdamaian pada undian Piala Dunia yang bahkan membuat beberapa pendukungnya yang paling setia merasa tidak nyaman.

    "Kami ingin melihat harapan, kami ingin melihat persatuan, kami ingin melihat masa depan," kata Infantino kepada presiden AS pada Desember lalu. "Inilah yang kami harapkan dari seorang pemimpin, dan Anda pantas mendapatkan Penghargaan Perdamaian FIFA pertama."

    Sejak itu, Trump telah memulai perang ilegal terhadap Iran, yang berarti Amerika Serikat akan menjadi negara pertama dalam sejarah Piala Dunia yang membom salah satu negara peserta di sela-sela penyelenggaraan turnamen. Ini adalah situasi yang konyol, dan semuanya merupakan hasil perbuatan Infantino sendiri.

    Dia berulang kali menyerukan agar politik dijauhkan dari sepak bola, namun justru telah meletakkan dasar bagi Piala Dunia paling politis sepanjang sejarah—yang merupakan pencapaian luar biasa mengingat cara-cara di mana tokoh seperti diktator Italia Benito Mussolini, junta militer Argentina, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan monarki Qatar mencoba memanfaatkan edisi-edisi sebelumnya untuk mempromosikan agenda mereka sendiri.

    Trump, bagaimanapun, diberi kebebasan penuh untuk bertindak sesuka hatinya dan secara efektif telah menghalangi penggemar dari empat negara untuk menghadiri turnamen tersebut (Iran, Haiti, Senegal, dan Pantai Gading), sekaligus memaksa tim Iran untuk bermarkas di Meksiko meskipun mereka memainkan ketiga pertandingan grup mereka di AS.

  • Business Leaders Speak At The Semafor World Economy SummitGetty Images News

    Reaksi balik

    Tak bisa tidak, orang pun bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya perasaan Infantino saat Piala Dunia yang dipimpinnya akan segera dimulai. Misalnya, apakah penggemar nomor satu sepak bola ini masih merasa "Afrika", seperti empat tahun lalu? Kemungkinan besar tidak, mengingat betapa sedikitnya simpati yang ia tunjukkan kepada mereka yang tak bisa masuk ke AS—apalagi membeli tiket turnamen yang harganya selangit.

    Namun, Infantino mungkin khawatir tentang dampak kontroversi yang tak henti-hentinya ini terhadap harapannya untuk terpilih kembali tahun depan? Ia jelas akan tetap mendapat dukungan dari mayoritas eksekutif yang termotivasi oleh uang, tetapi Piala Dunia seharusnya menjadi puncak kejayaannya, dan statusnya sebagai 'Raja Sepak Bola' justru secara ironis dirusak oleh orang yang sama yang memberinya julukan itu.

    Ada kemungkinan, maka, bahwa Infantino akan membayar harga mahal atas pendapatan rekor yang dihasilkan untuk FIFA. Sebelum Piala Dunia Klub yang tidak bijaksana musim panas lalu, dia mengatakan bahwa "sepak bola milik rakyat" - dan yet dia telah menghabiskan setahun terakhir mencoba mengambilnya dari mereka. Tidak ada kemungkinan hal itu akan terlewatkan.

    Reaksi balik selalu tak terhindarkan, dan meskipun ia mendesak jurnalis Afrika untuk bersikap positif tentang Piala Dunia, persiapan menjelang turnamen ini hanya dipenuhi dengan hal-hal negatif bagi Infantino. Jaksa Agung New York dan New Jersey baru saja meluncurkan penyelidikan terhadap praktik penjualan tiket, wasit terkemuka Afrika ditolak masuk bersama begitu banyak pendukung dari seluruh benua, dan kelompok advokasi FairSquare meluncurkan kampanye untuk 'Reboot FIFA'.

    Namun, dalam arti tertentu, Infantino sebenarnya telah mencapai salah satu tujuan awalnya. Ia ingin Piala Dunia 2026 menyatukan penggemar sepak bola, dan itulah yang terjadi. Mereka yang benar-benar mencintai turnamen ini, seperti Infantino saat masih anak-anak, kini bersatu dalam kebencian mereka terhadap pria yang kini memimpinnya—dan merusaknya.