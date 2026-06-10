Siapa pria yang paling dibenci oleh para penggemar sepak bola? Ketidakmampuan Gianni Infantino memahami Piala Dunia telah membuat para pendukung berbalik menentang presiden FIFA yang selalu ada di mana-mana

Itu adalah pernyataan yang menggelikan dari seorang pria yang menyetujui penerapan 'harga dinamis' dan biaya 30 persen atas tiket yang dijual kembali untuk Piala Dunia, upaya terang-terangan untuk memeras uang sebanyak mungkin dari para penggemar — namun langkah-langkah tersebut tidak hanya dipertahankan dengan gigih oleh Infantino, tetapi juga dianggapnya sebagai hal yang sepele.
“Jika ada orang yang menjual tiket final seharga $2 juta di pasar sekunder, pertama, itu tidak berarti tiket tersebut berharga $2 juta,” kata Infantino dalam sebuah konferensi di Beverly Hills. “Kedua, itu tidak berarti ada yang akan membeli tiket tersebut. Dan jika ada yang membeli tiket final seharga $2 juta, saya akan secara pribadi membawakan dia hotdog dan Coca-Cola untuk memastikan dia mendapatkan pengalaman yang luar biasa!
“Namun, kita harus melihat pasar – kita berada di pasar di mana industri hiburan paling berkembang di dunia. Jadi, kita harus menerapkan tarif pasar. Di AS, penjualan kembali tiket juga diizinkan. Jadi, jika Anda menjual tiket dengan harga yang terlalu rendah, tiket-tiket tersebut akan dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi.
"Dan faktanya, meskipun beberapa orang mengatakan bahwa harga tiket yang kami tetapkan tinggi, tiket-tiket tersebut tetap berakhir di pasar jual-beli kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi, lebih dari dua kali lipat harga kami."
Ini adalah pengabaian tanggung jawab yang memalukan dari Infantino, di mana pria yang dinobatkan sebagai 'Raja Sepak Bola' oleh Trump meniru strategi kapitalis sejati dengan berargumen bahwa pasar harus selalu diizinkan menentukan nilai setiap komoditas.
Intinya, tentu saja, adalah bahwa sebagian besar penggemar tidak mampu menghadiri pertandingan karena harga yang terlalu mahal, dan Football Supporters Europe (FSE) juga menyoroti bahwa, "FIFA memegang monopoli penjualan tiket untuk Piala Dunia 2026 dan telah menggunakan kekuasaan itu untuk memaksakan syarat-syarat pada penggemar yang tidak akan pernah diterima di pasar yang kompetitif... Kenyataannya, praktik penjualan tiket FIFA yang tidak adil membuat para penggemar setia tidak punya pilihan lain - membayar atau kehilangan kesempatan."