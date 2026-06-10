Siapa pria yang paling dibenci oleh para penggemar sepak bola? Ketidakmampuan Gianni Infantino memahami Piala Dunia telah membuat para pendukung berbalik menentang presiden FIFA yang selalu ada di mana-mana

Dalam konferensi pers di Kenya pada Agustus lalu, seorang jurnalis asal Afrika Selatan mengatakan kepada Infantino dan Wakil Presiden FIFA Patrice Motsepe bahwa ada banyak kekhawatiran terkait Piala Dunia yang diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, "sebuah negara di mana sebagian dari kami merasa tidak diterima".

"Saya pikir tanggung jawab ada pada Anda," tambah sang jurnalis, "untuk memastikan bahwa Afrika dan seluruh masyarakat dunia tidak merasa terpinggirkan, tidak merasa seperti warga negara kelas dua di dunia yang seharusnya menjunjung tinggi kesetaraan."

Infantino menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk khawatir mengenai larangan perjalanan dan pembatasan visa yang ketat dari Donald Trump.

"Saya pikir penting untuk mengklarifikasi ini, karena ada banyak kesalahpahaman di luar sana," katanya. "Semua orang akan diterima di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat untuk Piala Dunia FIFA tahun depan. Ada proses yang harus dilalui untuk mendapatkan visa dan sebagainya. Tapi proses ini akan lancar..." Nyatanya, hal itu jauh dari kenyataan.

Hanya tiga hari sebelum Piala Dunia dimulai, di tengah gelombang penolakan visa bagi pendukung dari seluruh penjuru dunia, wasit Somalia Omar Artan menjadi figur paling menonjol hingga saat ini yang ditolak masuk ke AS—dan, hingga saat ini, tanpa penjelasan yang memadai, sehingga menjadikan klaim Infantino bahwa turnamen ini terbuka untuk semua sebagai lelucon.

"Kami ingin menyatukan dunia dan kami akan menyatukan dunia. Tetaplah positif," kata Infantino kepada ruangan penuh jurnalis Afrika di Kenya, "dan kalian akan melihat ini akan menjadi perayaan yang luar biasa, perayaan Piala Dunia FIFA terbesar sepanjang sejarah."

Sebaliknya, yang sudah kita saksikan adalah edisi paling eksklusif yang pernah ada, konsekuensi mengejutkan namun tak terelakkan dari sikap Infantino yang terus-menerus memanjakan beberapa politisi paling tercela di planet ini.