Siapa presiden Real Madrid berikutnya? Legenda tenis Rafael Nadal menanggapi kabar yang beredar bahwa ia mungkin akan mencalonkan diri setelah Florentino Perez mengumumkan pemilihan
Nadal membantah spekulasi mengenai pencalonan presiden
Nadal secara terbuka telah menjauhkan diri dari pemilihan presiden Real Madrid yang akan datang, setelah spekulasi yang gencar di Spanyol mengaitkan legenda tenis tersebut dengan kemungkinan pencalonan. Meskipun ia merupakan salah satu anggota kehormatan klub yang paling terkenal dan vokal, "Raja Lapangan Tanah Liat" ini telah mengambil langkah untuk meredam antusiasme seputar kemungkinan keterlibatannya di jajaran direksi.
Pemenang 22 gelar Grand Slam ini menggunakan media sosial untuk membantah rumor tersebut sebelum rumor tersebut semakin menyebar di kalangan penggemar. “Saya telah membaca laporan yang mengaitkan saya dengan kemungkinan pencalonan sebagai presiden Real Madrid,” tulis Nadal. “Saya ingin mengklarifikasi bahwa laporan tersebut tidak benar.”
Florentino Perez memicu spekulasi seputar pemilihan
Pernyataan dari ikon Mallorca itu muncul hanya sehari setelah ketua klub saat ini, Perez, secara resmi mengumumkan bahwa pemilihan presiden akan digelar di klub tersebut. Langkah ini membuka peluang bagi calon penantang untuk muncul, yang langsung memicu perdebatan mengenai siapa yang dapat memimpin era baru klub yang telah 15 kali menjuarai kompetisi Eropa ini.
Dalam konferensi pers, presiden yang telah lama menjabat itu menjelaskan bahwa setiap anggota klub yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan berhak mencalonkan diri sebagai presiden. Perez, yang telah memimpin periode kesuksesan yang berkelanjutan baik di dalam maupun di luar lapangan, tetap menjadi tokoh dominan dalam politik Madrid, namun pengumumannya tak terhindarkan memicu spekulasi mengenai calon penerus yang menonjol.
Mengapa ikon tenis itu dikaitkan
Mengingat profil publik Nadal yang sangat tinggi, ikatan eratnya dengan klub, serta popularitasnya yang luar biasa di kalangan Madridistas, namanya dengan cepat menjadi salah satu dari beberapa nama yang beredar di media Spanyol dan perbincangan daring. Ia sering terlihat di tribun VIP di Santiago Bernabeu dan tak pernah menyembunyikan kecintaannya pada Los Merengues.
Namun, terlepas dari romantisme seorang ikon olahraga global yang memimpin klub sepak bola terbesar di dunia, ikon asal Mallorca ini kini dengan tegas menolak untuk ikut serta dalam pemilihan ini. Meskipun persyaratan untuk menjadi presiden sangat ketat - termasuk menjadi anggota selama 20 tahun dan memberikan jaminan keuangan yang signifikan - banyak yang percaya bahwa status Nadal dapat menjembatani kesenjangan tersebut.
Siapa lagi yang bisa menantang Perez?
Meskipun Nadal telah menarik diri dari perbincangan, perhatian mulai beralih ke calon-calon potensial lain yang mungkin melihat peluang mereka untuk menantang petahana. Salah satu nama yang paling banyak dibicarakan di Spanyol adalah Enrique Riquelme, yang kabarnya sedang mempertimbangkan secara serius untuk meluncurkan kampanye guna menantang status quo.
Pada tahap ini, masih belum jelas apakah Perez sendiri akan menghadapi oposisi yang berarti, karena hanya sedikit tokoh yang memiliki kekuatan finansial dan politik untuk menyaingi pria yang membangun era "Galacticos" dan Bernabeu yang telah direnovasi. Namun, dengan dimulainya siklus pemilihan secara resmi, intrik politik di ibu kota Spanyol baru saja mulai memanas.