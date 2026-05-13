Siapa presiden Real Madrid berikutnya? Legenda tenis Rafael Nadal menanggapi kabar yang beredar bahwa ia mungkin akan mencalonkan diri setelah Florentino Perez mengumumkan pemilihan

Nadal secara terbuka telah menjauhkan diri dari pemilihan presiden Real Madrid yang akan datang, setelah spekulasi yang gencar di Spanyol mengaitkan legenda tenis tersebut dengan kemungkinan pencalonan. Meskipun ia merupakan salah satu anggota kehormatan klub yang paling terkenal dan vokal, "Raja Lapangan Tanah Liat" ini telah mengambil langkah untuk meredam antusiasme seputar kemungkinan keterlibatannya di jajaran direksi.

Pemenang 22 gelar Grand Slam ini menggunakan media sosial untuk membantah rumor tersebut sebelum rumor tersebut semakin menyebar di kalangan penggemar. “Saya telah membaca laporan yang mengaitkan saya dengan kemungkinan pencalonan sebagai presiden Real Madrid,” tulis Nadal. “Saya ingin mengklarifikasi bahwa laporan tersebut tidak benar.”