Siapa pengganti Pep? Manajer Girona menegaskan dirinya ‘siap’ untuk menangani Man City di tengah spekulasi yang terus berlanjut mengenai masa depan Guardiola
Bintang yang sedang naik daun di City Football Group
Michel kini muncul sebagai kandidat internal terkuat untuk menggantikan Guardiola di Etihad Stadium. Setelah membawa Girona dari divisi dua Spanyol ke Liga Champions, pria berusia 50 tahun ini telah menjadi sosok yang paling menonjol dalam jaringan klub global City Football Group.
Pemahamannya yang mendalam terhadap filosofi CFG membuatnya sangat cocok secara taktis untuk raksasa Inggris tersebut. Michel telah berperan penting dalam mengembangkan bakat-bakat City, baru-baru ini bekerja sama dengan bintang muda Argentina Claudio Echeverri, yang semakin memperkuat hubungannya dengan jajaran petinggi Manchester.
Michel menyambut baik kabar yang mengaitkannya dengan Man City
Pemain asal Spanyol itu membahas masa depannya dengan kejujuran yang menyegarkan dalam sebuah wawancara media baru-baru ini. Saat berbicara di La Otra Grada, seperti dilansir Estadio Deportivo, Michel tidak menyembunyikan ambisinya untuk menguji kemampuannya di level tertinggi sepak bola Eropa.
"Saya siap, saya menganggap diri saya siap untuk melatih tim mana pun. Saya tidak tahu apakah mereka [di Man City] memandangnya dengan cara yang sama. Jelas, ini bukan lingkungan yang sama, tetapi saya memiliki kemampuan untuk beradaptasi, dan saya ingin mencobanya," ujarnya seperti dikutip Tribuna.
Masa depan Guardiola tetap menjadi kunci
Waktu pernyataan Michel ini sangatlah penting, mengingat spekulasi mengenai masa depan jangka panjang Guardiola tak kunjung mereda. Dengan City yang tengah menghadapi masa transisi pasca tersingkirnya mereka dari Liga Champions baru-baru ini, klub tersebut mungkin akan segera terpaksa mengambil keputusan terkait rencana suksesi yang telah disiapkan selama bertahun-tahun.
Meskipun Michel juga menyinggung posisi di Real Madrid, dengan mendukung legenda klub Raul sebagai calon masa depan untuk Los Blancos, kesiapannya untuk memimpin City lah yang telah menarik perhatian. Setelah membuktikan bahwa ia mampu bersinar di bawah tekanan tinggi dan menghasilkan hasil dengan anggaran yang terbatas, pelatih asal Spanyol ini telah memastikan namanya akan berada di urutan teratas daftar calon ketika era Guardiola akhirnya berakhir.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sebelum memutuskan masa depannya, Michel jelas akan fokus untuk mengakhiri musim ini dengan gemilang bersama Girona. Saat ini, Blanquivermells berada di peringkat ke-12 La Liga dengan 34 poin dari 28 pertandingan, tertinggal sepuluh poin dari lima besar. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum setelah kemenangan 3-0 atas Athletic Club akhir pekan lalu, saat mereka bersiap untuk bertandang ke markas Osasuna pada hari Sabtu.
