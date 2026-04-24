Siapa pengganti Lionel Messi? Pemilik Inter Miami menanggapi pertanyaan ‘siapa yang akan menggantikannya’ saat sang legenda Argentina itu tengah merundingkan kontrak hingga 2028 bersama juara MLS Cup
Mas memaparkan visinya untuk era pasca-Messi di Miami
Messi telah mengubah Inter Miami menjadi fenomena global sejak kedatangannya, namun jajaran petinggi klub sudah bersiap menyambut hari ketika sang legenda bernomor punggung 10 itu akhirnya pensiun. Dalam acara ‘The Forum’ di Stadion Metropolitano, pemilik klub Mas menanggapi spekulasi yang terus bermunculan mengenai pembentukan skuad jangka panjang tim dan pencarian calon penerus di masa depan.
Pengusaha asal Amerika Serikat itu menekankan bahwa meskipun tujuan jangka pendeknya adalah memanfaatkan kehadiran Messi selama dua musim ke depan, identitas klub kini terikat pada keunggulan yang konsisten. Mas mencatat bahwa permintaan dari basis penggemar di Florida adalah perpaduan antara bintang-bintang kelas dunia dan talenta muda yang sedang naik daun untuk memastikan "efek Messi" meninggalkan warisan yang abadi.
Keunggulan tetap menjadi hal yang tak bisa ditawar-tawar bagi para juara MLS Cup
Dalam pidatonya, Mas menyadari tekanan dari para pendukung yang sudah menanti kedatangan bintang baru berikutnya. Ia menegaskan bahwa level persaingan di Nu Stadium tidak akan menurun begitu pemenang Ballon d'Or delapan kali itu pensiun, karena klub berkomitmen untuk tetap berada di puncak klasemen.
"Saya ingin menikmati kehadiran Messi selama dia masih bersama kami, selama dua tahun ke depan," jelas Mas, seperti dikutip Mundo Deportivo. "Para penggemar kami terus bertanya siapa yang akan menjadi pemain berikutnya. Kami selalu berusaha merekrut pemain bintang, tetapi juga talenta muda, untuk memberikan rasa kebersamaan kepada para pendukung kami. Yang penting bagi para penggemar kami adalah bersaing dan menang."
Miami mengincar potensi yang belum dimanfaatkan di pasar Amerika
Proyek Inter Miami selalu melampaui batas lapangan, dengan Mas memandang klub ini sebagai pilar utama pasar sepak bola Amerika yang "belum dimanfaatkan sepenuhnya". Pembukaan stadion permanen dan kompleks hiburan baru klub baru-baru ini dipandang sebagai langkah penting untuk mendekatkan MLS pada tingkat popularitas liga-liga domestik utama di Amerika Serikat.
"Langkah selanjutnya adalah terus berupaya membangun tim hebat di pasar sebesar Amerika Serikat, namun liga di sana baru berada di peringkat kelima dalam hal jumlah penonton domestik," tambahnya. "Ini adalah pasar yang sangat besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan."
"Kami membuka stadion baru di Miami tiga minggu lalu, bukan hanya sebagai stadion, tetapi sebagai tempat hiburan, belanja, dan pengalaman. Salah satu momen paling memuaskan bagi saya adalah ketika kami memenangkan kejuaraan pada bulan Desember dan saya melihat keluarga-keluarga di sekitar saya merayakan pencapaian kami. Anda berjalan-jalan di Miami dan yang Anda lihat hanyalah jersey berwarna merah muda. Penting untuk mengubah dampak budaya yang dapat kami berikan pada sepak bola."
Perubahan besar dalam industri
Inter Miami tetap menjadi favorit untuk merebut gelar MLS musim ini. Dengan kontrak Messi yang berlaku hingga 2028, fokus utama saat ini adalah mempertahankan dominasi mereka di liga sambil mengintegrasikan para pemain bintang ke dalam skuad.
Di luar lapangan, klub akan terus mengembangkan kawasan hiburan barunya untuk memaksimalkan jangkauan komersial merek tersebut. Selama Messi terus memimpin lini depan, Inter Miami akan tetap menjadi tim yang paling banyak ditonton di Amerika Utara, namun fondasi yang dibangun oleh Messi dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa "Revolusi Pink" baru saja dimulai.