Siapa pengganti Lionel Messi? Pemilik Inter Miami menanggapi pertanyaan ‘siapa yang akan menggantikannya’ saat sang legenda Argentina itu tengah merundingkan kontrak hingga 2028 bersama juara MLS Cup

Proyek Inter Miami selalu melampaui batas lapangan, dengan Mas memandang klub ini sebagai pilar utama pasar sepak bola Amerika yang "belum dimanfaatkan sepenuhnya". Pembukaan stadion permanen dan kompleks hiburan baru klub baru-baru ini dipandang sebagai langkah penting untuk mendekatkan MLS pada tingkat popularitas liga-liga domestik utama di Amerika Serikat.

"Langkah selanjutnya adalah terus berupaya membangun tim hebat di pasar sebesar Amerika Serikat, namun liga di sana baru berada di peringkat kelima dalam hal jumlah penonton domestik," tambahnya. "Ini adalah pasar yang sangat besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan."

"Kami membuka stadion baru di Miami tiga minggu lalu, bukan hanya sebagai stadion, tetapi sebagai tempat hiburan, belanja, dan pengalaman. Salah satu momen paling memuaskan bagi saya adalah ketika kami memenangkan kejuaraan pada bulan Desember dan saya melihat keluarga-keluarga di sekitar saya merayakan pencapaian kami. Anda berjalan-jalan di Miami dan yang Anda lihat hanyalah jersey berwarna merah muda. Penting untuk mengubah dampak budaya yang dapat kami berikan pada sepak bola."