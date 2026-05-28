Siapa pengganti Joshua Zirkzee? Scott McTominay didukung untuk kembali ke Man Utd, namun ia hanya akan meninggalkan Napoli jika ditawarkan ‘biaya transfer yang besar’
McTominay pernah menjuarai Serie A dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik di Italia
Ada kabar yang menyebutkan bahwa penyerang asal Belanda, Zirkzee, kemungkinan akan pindah pada bursa transfer musim panas 2026. Ia mengalami kesulitan di sepak bola Inggris, setelah didatangkan dari Bologna seharga £36,5 juta ($49 juta) pada 2024, dengan hanya mencetak sembilan gol dari 75 penampilan.
United terbuka terhadap tawaran dan yakin bahwa mereka dapat menemukan pemain yang lebih baik yang dapat menambah daya serang pada skuad Michael Carrick - seiring dengan mulai terbentuknya impian untuk menantang gelar Liga Premier pada musim 2026-27 di bagian merah Manchester.
Seorang wajah yang sudah dikenal bisa menjadi bagian dari rencana perekrutan, dengan McTominay yang telah meraih kesuksesan luar biasa di Naples setelah keluar dari zona nyamannya. Lulusan akademi Old Trafford ini menjadi juara Serie A dan MVP divisi pada musim 2024-25.
Rekor pribadi terbaiknya di lini depan telah tercipta, dengan angka golnya meningkat dari 13 menjadi 14 dalam dua musim terakhir, dan ia akan memainkan peran penting bagi Skotlandia di Piala Dunia 2026.
Apakah McTominay masih mampu melakukan aksi gemilang lainnya?
Ketika ditanya apakah, di usia 29 tahun, McTominay masih memiliki satu kesempatan pindah klub lagi, mantan bintang Skotlandia Snodgrass — yang berbicara melalui Booker — mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa jika dia tampil gemilang di panggung Piala Dunia, hal itu akan membuat pihak-pihak terkait lebih berani mengeluarkan dana besar karena nilai transfernya pasti akan sangat tinggi.
“Saya pikir jika dilihat dari sudut pandang itu, mungkin waktu yang dia habiskan jauh dari Man United, apakah itu ide yang buruk sebenarnya bagi Man United untuk membawanya kembali? Karena mereka membicarakan pemain seperti Joshua Zirkzee di posisi-posisi serang tersebut.
“Saya pikir dia akan mengisi kekosongan itu karena dia mengenal klub, dia sudah pergi, dia telah belajar tentang mentalitas besar, bahwa saya pantas berada di sini dan saya adalah salah satu pilar utama. Saya pikir Anda membutuhkan itu dan saya pikir dia memilikinya.”
Antara bertahan dan menyerang: Di mana posisi terbaik McTominay?
United lebih sering menempatkan McTominay sebagai gelandang bertahan dalam 255 penampilannya bersama klub tersebut, namun potensi penuhnya baru terungkap setelah ia dimajukan ke posisi yang lebih ke depan.
Ketika ditanya apa posisi terbaiknya saat ini, dengan beberapa gol spektakuler yang dicetaknya untuk klub dan negaranya, Snodgrass menambahkan: “Bagi saya, Scott adalah seorang 8 dan 10. Saya lebih menyukainya di posisi yang lebih maju karena dia bisa melakukan gerakan di belakang, yang menurut saya sangat penting sebagai nomor 8.
“Anda bisa saja mengatakan bahwa nomor 8 dan 10 adalah hal yang sama, karena nomor 10 tidak perlu sering kembali ke belakang seperti yang harus dilakukan nomor 8. Ada banyak perbedaan, tapi dia memiliki keduanya. Dia bisa bermain sebagai nomor 10 dan dia bisa mencetak gol.
“Satu hal yang dilakukan Scott McTominay dengan sangat baik adalah dia selalu masuk ke kotak penalti. Dia selalu memberi dirinya peluang untuk mencetak gol dan dia menyerang bola dengan sangat baik di area-area berbahaya.
“Saya pikir dia adalah opsi yang hebat sebagai gelandang nomor 8 atau 10. Dia pernah bermain sebagai bek tengah untuk Skotlandia, yang mungkin menjadi alasan utama dia masuk tim. Dia mungkin harus membangun dasar-dasar dan menyadari betapa pentingnya perannya bagi timnya.
“Scott belum ada di tim saat saya pertama kali masuk, tapi dia pemuda yang luar biasa dengan sikap yang benar-benar fantastis, dan ini adalah kesempatan besar baginya untuk menunjukkan kemampuannya musim panas ini.”
Akankah Manchester United tergoda untuk mengajukan tawaran untuk McTominay?
McTominay masih terikat kontrak dengan Napoli hingga 2028, yang berarti mereka tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya. Mereka rela merogoh kocek sebesar £26 juta ($35 juta) saat memboyong gelandang serang tangguh itu dari Manchester.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa tawaran sebesar £65 juta ($87 juta) akan diperlukan untuk memulai negosiasi dalam beberapa minggu ke depan, dengan kemungkinan bahwa United akan menjajaki opsi tersebut dan menawarkan kesempatan kepada bintang lokal mereka untuk kembali ke tempat yang tetap menjadi rumah spiritualnya dalam dunia olahraga.
Wawancara dengan Robert Snodgrass ini dilakukan atas nama Booker sebagai bagian dari kampanye distributor grosir Inggris tersebut untuk mendorong para penggemar Skotlandia berbelanja secara lokal selama Musim Panas Olahraga.