United lebih sering menempatkan McTominay sebagai gelandang bertahan dalam 255 penampilannya bersama klub tersebut, namun potensi penuhnya baru terungkap setelah ia dimajukan ke posisi yang lebih ke depan.

Ketika ditanya apa posisi terbaiknya saat ini, dengan beberapa gol spektakuler yang dicetaknya untuk klub dan negaranya, Snodgrass menambahkan: “Bagi saya, Scott adalah seorang 8 dan 10. Saya lebih menyukainya di posisi yang lebih maju karena dia bisa melakukan gerakan di belakang, yang menurut saya sangat penting sebagai nomor 8.

“Anda bisa saja mengatakan bahwa nomor 8 dan 10 adalah hal yang sama, karena nomor 10 tidak perlu sering kembali ke belakang seperti yang harus dilakukan nomor 8. Ada banyak perbedaan, tapi dia memiliki keduanya. Dia bisa bermain sebagai nomor 10 dan dia bisa mencetak gol.

“Satu hal yang dilakukan Scott McTominay dengan sangat baik adalah dia selalu masuk ke kotak penalti. Dia selalu memberi dirinya peluang untuk mencetak gol dan dia menyerang bola dengan sangat baik di area-area berbahaya.

“Saya pikir dia adalah opsi yang hebat sebagai gelandang nomor 8 atau 10. Dia pernah bermain sebagai bek tengah untuk Skotlandia, yang mungkin menjadi alasan utama dia masuk tim. Dia mungkin harus membangun dasar-dasar dan menyadari betapa pentingnya perannya bagi timnya.

“Scott belum ada di tim saat saya pertama kali masuk, tapi dia pemuda yang luar biasa dengan sikap yang benar-benar fantastis, dan ini adalah kesempatan besar baginya untuk menunjukkan kemampuannya musim panas ini.”