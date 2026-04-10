Siapa pengganti Enzo Fernandez di Chelsea? The Blues 'terkesan' dengan bintang Bundesliga yang dihargai €50 juta

Stiller telah muncul sebagai incaran utama Chelsea saat The Blues berupaya memperkuat lini tengah mereka menjelang bursa transfer musim panas. Menurut BILD, klub asal London Barat itu telah sering memantau pemain berusia 25 tahun tersebut, terutama saat Stuttgart meraih kemenangan impresif 4-1 atas Bayer Leverkusen di mana Stiller tampil dominan.

Dengan spekulasi yang terus beredar mengenai masa depan jangka panjang Fernandez di Stamford Bridge, Stiller dipandang sebagai pemain yang memiliki disiplin taktis dan jangkauan umpan yang dibutuhkan untuk bersinar di Liga Premier. Nilai sang gelandang telah meningkat secara signifikan sejak bergabung dengan Stuttgart, dan ia telah mengukuhkan posisinya di skuad tim nasional Jerman.