Siapa pengganti Enzo Fernandez di Chelsea? The Blues 'terkesan' dengan bintang Bundesliga yang dihargai €50 juta
Chelsea memantau pemain timnas Jerman, Stiller
Stiller telah muncul sebagai incaran utama Chelsea saat The Blues berupaya memperkuat lini tengah mereka menjelang bursa transfer musim panas. Menurut BILD, klub asal London Barat itu telah sering memantau pemain berusia 25 tahun tersebut, terutama saat Stuttgart meraih kemenangan impresif 4-1 atas Bayer Leverkusen di mana Stiller tampil dominan.
Dengan spekulasi yang terus beredar mengenai masa depan jangka panjang Fernandez di Stamford Bridge, Stiller dipandang sebagai pemain yang memiliki disiplin taktis dan jangkauan umpan yang dibutuhkan untuk bersinar di Liga Premier. Nilai sang gelandang telah meningkat secara signifikan sejak bergabung dengan Stuttgart, dan ia telah mengukuhkan posisinya di skuad tim nasional Jerman.
Harga ditetapkan seiring meningkatnya minat dari klub-klub Liga Premier
Stuttgart sangat menyadari meningkatnya minat terhadap aset andalan mereka dan dilaporkan telah menetapkan harga internal sekitar €50 juta (£43 juta/$58 juta) untuk sang playmaker. Meskipun klub asal Jerman itu lebih memilih untuk mempertahankan skuad inti mereka, daya tarik finansial Liga Premier mungkin sulit untuk ditolak.
Chelsea bukanlah satu-satunya klub Inggris yang menunjukkan minat. Manchester United melakukan upaya terakhir untuk mendapatkan tanda tangan Stiller selama jendela transfer musim panas lalu, yang menunjukkan tingginya permintaan akan jasanya. Pindah ke London kemungkinan besar akan membuat gaji tahunan Stiller yang saat ini sebesar €4,5 juta meningkat secara signifikan, dengan potensi penghasilan yang diperkirakan setidaknya dua kali lipat di Inggris.
Hoeness menyampaikan pesan yang jelas mengenai penjualan pemain bintang
Terlepas dari daya tarik finansial dari potensi penjualan rekor, pelatih kepala Stuttgart Sebastian Hoeness secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mempertahankan skuad tetap utuh. Klub ini telah kehilangan beberapa pemain kunci dalam beberapa bursa transfer terakhir, sehingga mempertahankan Stiller menjadi prioritas dari segi olahraga.
Dia menanggapi situasi ini pada awal musim dingin ini, dengan menyatakan: "Jika Anda ingin memasuki musim sebagai pesaing dalam kompetisi internasional, Anda harus mencapai titik, dari sudut pandang olahraga, untuk mempertahankan pemain-pemain terbaik. Bagi saya, VFB belum mencapai puncak perkembangannya. Jika saya berpikir demikian, saya tidak akan memperpanjang kontrak saya pada bulan Maret."
Dilema Stuttgart di musim panas dan jadwal transfer
Waktu pelaksanaan kesepakatan apa pun masih sulit diprediksi karena Piala Dunia yang akan datang, yang diperkirakan akan membuat aktivitas transfer besar-besaran baru terjadi pada tahap akhir jendela transfer musim panas. Selain itu, posisi akhir Stuttgart di liga dan kelolosan mereka ke kompetisi Eropa akan menjadi faktor penentu apakah Stiller merasa perlu pindah untuk mengembangkan kariernya.