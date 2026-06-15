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Moataz Bellah El Hadedy

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Siapa penerus Lionel Messi? Enzo Fernández 'bermimpi' untuk menjadi kapten timnas Argentina dan berbagi pengalamannya tentang 'keistimewaan' bermain bersama ikon Inter Miami

Argentina
World Cup
E. Fernandez
L. Messi

Gelandang Chelsea, Enzo Fernandez, menargetkan peran kepemimpinan yang penting di tim nasional Argentina, dan mengaku bermimpi suatu hari nanti bisa mengenakan ban kapten yang saat ini dipegang oleh Lionel Messi. Mantan bintang Benfica ini telah menjadi pilar lini tengah Albiceleste sejak penampilannya yang gemilang di Piala Dunia 2022.

  • Impian menjadi kapten

    Seiring Messi memasuki masa-masa akhir karier legendarisnya, pertanyaan mengenai siapa yang pada akhirnya akan mewarisi ban kapten tim juara dunia saat ini menjadi topik perbincangan yang sering dibahas di Buenos Aires.

    "Secara pribadi, tentu saja, saya bermimpi menjadi kapten Argentina," ungkap Fernández kepada GIVEMESPORT. "Namun, keputusan itu tidak ada di tangan saya; itu terserah staf pelatih. Saya tidak tahu kapan itu akan terjadi, waktu yang akan menjawabnya. Itu tentu saja salah satu impian saya dan saya akan merasa terhormat untuk mengenakan ban kapten."


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  • FBL-WC-2022-MATCH57-NED-ARGAFP

    Kesempatan istimewa bermain bersama Messi

    Terlepas dari ambisinya yang tinggi, Fernandez tetap rendah hati dan sangat menghargai waktu yang ia habiskan di lapangan bersama bintang Inter Miami tersebut. Messi, yang membawa Argentina meraih tiga trofi besar berturut-turut antara tahun 2021 dan 2024, tetap menjadi sosok sentral dalam tim asuhan Lionel Scaloni. Fernandez dengan cepat mengakui pengaruh unik yang dimiliki pemenang Ballon d'Or delapan kali itu terhadap rekan-rekan setimnya.

    "Dia berbeda. Dia adalah yang terhebat sepanjang masa, jadi merupakan suatu kehormatan bisa berbagi ruang ganti dengannya," kata Fernandez. "Dia selalu menjadi idola saya sejak kecil. Saya selalu bermimpi bermain bersamanya, jadi dia benar-benar meninggalkan kesan mendalam pada saya saat pertama kali melihatnya. Seiring berjalannya waktu dan saya semakin mengenalnya, hal itu menjadi lebih biasa. Dia orang yang hebat, dan saya sangat bangga bisa berbagi momen-momen ini dengannya."

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Dampak sejak Piala Dunia

    Kenaikan popularitas Fernandez tak terpisahkan dari kesuksesan Argentina di Qatar. Setelah memulai turnamen sebagai pemain cadangan, ia berhasil menembus susunan pemain inti dan pada akhirnya meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik Turnamen.

    Merenungkan perkembangannya sejak turnamen tersebut, Fernandez menjelaskan bagaimana ia berupaya membebaskan kaptennya: "Saya telah berkembang pesat secara individu. Terlepas dari menang atau tidaknya Piala Dunia, Anda secara alami akan berkembang dalam sepak bola. Anda terus meningkatkan diri dan memperbaiki kelemahan Anda, jadi saya tentu merasa lebih matang dan lebih seperti seorang pemimpin. Saya telah mengasah semua itu secara pribadi dan klub [Chelsea] memberi saya keyakinan untuk menerapkannya setiap hari. Saya senang dengan peran saya dan berharap dapat terus berkembang dengan menunjukkan apa yang saya lakukan di setiap sesi latihan dengan semangat yang saya tularkan kepada rekan-rekan setim."

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Fernandez mengincar gelar juara berturut-turut yang bersejarah

    Di usia 25 tahun, dengan medali Piala Dunia dan trofi Copa América yang sudah menghiasi lemari trofinya, Fernández menolak untuk berpuas diri dengan prestasi masa lalu. Saat Argentina bersiap menghadapi turnamen yang sangat dinantikan di Amerika Utara ini, gelandang tersebut sepenuhnya fokus untuk membantu negaranya menjadi negara pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Dunia sejak Brasil mencatatkan prestasi tersebut pada tahun 1962.

    Dengan turnamen ini yang secara luas diperkirakan akan menjadi penampilan terakhir Messi di level internasional, motivasi di dalam skuad Albiceleste telah mencapai puncaknya. "Kami akan berusaha mempertahankannya dan memenangkannya lagi, itulah yang harus dilakukan tim nasional ini," tegas Fernández. "Rakyat Argentina sangat bersemangat, dan kami selalu menginginkan lebih. Kemenangan Piala Dunia 2022 kini sudah menjadi masa lalu. Kami tahu ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Messi, jadi kami akan ada di sana untuk mempertahankan gelar kami dari Qatar sebagai sebuah tim. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankannya."

    Argentina akan memulai kampanye pertahanan gelar Piala Dunia mereka melawan Aljazair, dilanjutkan dengan Austria, dan akan menutup babak penyisihan grup melawan Yordania.

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