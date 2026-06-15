Siapa penerus Lionel Messi? Enzo Fernández 'bermimpi' untuk menjadi kapten timnas Argentina dan berbagi pengalamannya tentang 'keistimewaan' bermain bersama ikon Inter Miami

Di usia 25 tahun, dengan medali Piala Dunia dan trofi Copa América yang sudah menghiasi lemari trofinya, Fernández menolak untuk berpuas diri dengan prestasi masa lalu. Saat Argentina bersiap menghadapi turnamen yang sangat dinantikan di Amerika Utara ini, gelandang tersebut sepenuhnya fokus untuk membantu negaranya menjadi negara pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Dunia sejak Brasil mencatatkan prestasi tersebut pada tahun 1962.

Dengan turnamen ini yang secara luas diperkirakan akan menjadi penampilan terakhir Messi di level internasional, motivasi di dalam skuad Albiceleste telah mencapai puncaknya. "Kami akan berusaha mempertahankannya dan memenangkannya lagi, itulah yang harus dilakukan tim nasional ini," tegas Fernández. "Rakyat Argentina sangat bersemangat, dan kami selalu menginginkan lebih. Kemenangan Piala Dunia 2022 kini sudah menjadi masa lalu. Kami tahu ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Messi, jadi kami akan ada di sana untuk mempertahankan gelar kami dari Qatar sebagai sebuah tim. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankannya."

Argentina akan memulai kampanye pertahanan gelar Piala Dunia mereka melawan Aljazair, dilanjutkan dengan Austria, dan akan menutup babak penyisihan grup melawan Yordania.