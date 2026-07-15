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Siapa pahlawan tak dikenal Inggris saat Jude Bellingham dan Harry Kane mendominasi berita utama? Mantan bintang Three Lions menyoroti pemain yang paling gigih di Piala Dunia
Kane dan Bellingham masing-masing telah mencetak enam gol
Dua pemain bintang, yakni striker Bayern Munich Kane dan playmaker Real Madrid Bellingham, telah mengantarkan Inggris melaju ke semifinal Piala Dunia — masing-masing mencetak enam gol dalam enam pertandingan.
Tanpa mereka, The Three Lions mungkin sudah pulang ke rumah dan bersiap untuk program pramusim. Saat ini, mereka bersiap untuk berhadapan dengan Lionel Messi dan juara bertahan Argentina.
Tokoh-tokoh karismatik dengan nomor punggung 9 dan 10 akan kembali diandalkan untuk menciptakan momen-momen brilian yang mengubah jalannya pertandingan saat menghadapi salah satu pemain terhebat sepanjang masa dan tim Amerika Selatan yang tidak berniat menyerahkan gelar juara dunia mereka tanpa perlawanan.
Agar Kane dan Bellingham benar-benar bisa bersinar, saat mereka memengaruhi jalannya pertandingan di lini depan, seseorang harus melakukan pekerjaan kasar untuk mereka. Inggris memiliki banyak pemain yang bersedia menjadi prajurit di barisan mereka.
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Siapa saja pemain Inggris yang selama ini luput dari perhatian?
Anderson, yang kini dibanderol seharga £116 juta ($155 juta), telah beradaptasi dengan mulus dalam peran sebagai gelandang bertahan. Ia telah menguasai seni merebut kembali penguasaan bola dan menggerakkan bola ke depan.
Pallister adalah penggemar beratnya dan — dalam wawancara eksklusif dengan NetBet Sport — mengatakan kepada GOAL ketika ditanya siapa, di tengah sorotan yang tertuju pada Bellingham dan Kane, yang telah bekerja tanpa menarik perhatian berlebihan sambil menjalankan tugasnya dengan tenang: “Mungkin Anderson. Ia telah menyesuaikan permainannya di City. Sedikit kecewa karena ia tidak mempertimbangkan Man United, tapi saya rasa mereka memang tidak pernah serius mengejarnya.
“Saya pikir kerja keras yang dia lakukan—beberapa kondisinya sangat sulit, bermain di ketinggian, bermain di cuaca lembap, bermain di cuaca panas. Dia adalah pemain yang tidak takut bekerja keras. Lihat saja pertandingan melawan Meksiko dan hal-hal semacam itu, dan menurut saya tingkat kerjanya luar biasa—kemampuannya merebut kembali bola.
“Menurut saya, sangat menarik melihatnya berhadapan dengan [Erling] Haaland beberapa malam yang lalu. Mereka akan menjadi rekan setim tahun depan dan dia, bisa dibilang, agak mudah terjatuh saat didorong oleh Haaland. Namun, saya pikir dia juga menjalani turnamen yang sangat bagus.”
Aspek-aspek permainan Anderson yang masih bisa ditingkatkan
Meskipun berbagai kelebihan Anderson telah dimanfaatkan dengan baik, sesekali ada celah dalam pertahanannya yang terungkap. Ada beberapa aspek permainannya yang dianggap masih bisa ditingkatkan—sehingga menjadikannya pemain yang lebih serba bisa.
Mantan bintang Inggris lainnya, mantan penyerang Gary Linker, mengatakan dalam podcast Rest Is Football: “Satu hal yang ingin saya sampaikan, terkadang dia bisa melompat sedikit terlalu dini. Jika ada Bellingham dan Declan Rice [di depannya], terkadang pertahanan kami terlihat sedikit terbuka di depan barisan empat bek. Saya pikir dia brilian, tapi hal itu memang mengkhawatirkan. Mungkin itu karena kita bermain melawan Norwegia, bukan Argentina, Prancis, atau Spanyol.”
Mantan bek City dan timnas Inggris, Micah Richards, menambahkan: “Sebenarnya saya pikir dia adalah gelandang nomor delapan, bukan nomor enam. Kemampuan teknisnya terlalu bagus, jangkauan umpannya sangat baik. Dia punya energi yang melimpah, bisa bergerak naik-turun lapangan. Dia begitu hebat sehingga selalu ingin terlibat.
“Dia memang pemain yang brilian [tapi] dia harus lebih disiplin. Jika kamu bermain melawan Prancis dan [Michael] Olise berada di posisi nomor 10, kamu akan langsung kesulitan. Hanya detail-detail kecil seperti itu; jika dia bisa memperbaikinya, dia bisa menjadi apa pun yang dia inginkan—saya pikir dia sehebat itu. Man City merekrutnya, dia persis apa yang mereka butuhkan: energi.
“Tapi ini sulit. Rice adalah pemain yang lincah, dia bukan gelandang nomor enam, melainkan nomor delapan. Jude adalah gelandang nomor delapan atau sepuluh, dan Anderson juga gelandang nomor delapan, jadi itulah mengapa beberapa orang membicarakan Kobbie Mainoo [untuk diturunkan], tapi dia [Thomas Tuchel] tidak tertarik padanya.”
- Getty
Pertandingan semifinal Piala Dunia melawan Messi dan Argentina
Anderson diperkirakan akan kembali diturunkan, bersama Rice, saat Inggris bertanding di Atlanta melawan Argentina. Beberapa pihak berpendapat bahwa pemain berusia 23 tahun itu mungkin akan ditugaskan untuk mengawal Messi secara ketat.
Menghadapi sang GOAT bukanlah tugas seorang diri; semua pemain harus berkontribusi demi tujuan bersama. Bahkan Bellingham dan Kane pun harus ikut andil di sana, sambil berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dampak menentukan di sepertiga akhir lapangan dan memastikan laga penentuan melawan Spanyol pada hari Minggu.
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