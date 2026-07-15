Siapa pahlawan tak dikenal Inggris saat Jude Bellingham dan Harry Kane mendominasi berita utama? Mantan bintang Three Lions menyoroti pemain yang paling gigih di Piala Dunia

Dua pemain bintang, yakni striker Bayern Munich Kane dan playmaker Real Madrid Bellingham, telah mengantarkan Inggris melaju ke semifinal Piala Dunia — masing-masing mencetak enam gol dalam enam pertandingan.

Tanpa mereka, The Three Lions mungkin sudah pulang ke rumah dan bersiap untuk program pramusim. Saat ini, mereka bersiap untuk berhadapan dengan Lionel Messi dan juara bertahan Argentina.

Tokoh-tokoh karismatik dengan nomor punggung 9 dan 10 akan kembali diandalkan untuk menciptakan momen-momen brilian yang mengubah jalannya pertandingan saat menghadapi salah satu pemain terhebat sepanjang masa dan tim Amerika Selatan yang tidak berniat menyerahkan gelar juara dunia mereka tanpa perlawanan.

Agar Kane dan Bellingham benar-benar bisa bersinar, saat mereka memengaruhi jalannya pertandingan di lini depan, seseorang harus melakukan pekerjaan kasar untuk mereka. Inggris memiliki banyak pemain yang bersedia menjadi prajurit di barisan mereka.