Siapa dan berapa harga Petar Stanic, calon pengganti Milinkovic-Savic yang diincar Milan: ia adalah pencetak gol terbanyak di Liga Europa

Profil talenta muda Serbia yang menjadi incaran Milan untuk bursa transfer musim panas mendatang.

Milan musim 2026/2027 akan berusaha memenuhi permintaan Massimiliano Allegri di bursa transfer, yang meminta empat pemain bintang untuk posisi-posisi tertentu di lapangan (LIHAT NAMA-NAMANYA DI SINI). Pelatih asal Livorno ini menginginkan seorang bek tengah, seorang bek sayap serba bisa untuk kedua sisi, seorang gelandang serang yang produktif dalam mencetak gol, dan seorang penyerang tengah yang mampu mencetak 15 hingga 20 gol per musim.

Kualifikasi ke Liga Champions musim depan akan menjadi kunci untuk menentukan anggaran yang diperlukan guna merealisasikan transfer-transfer ini, dan tak terhindarkan, beberapa penyesuaian harus dilakukan terkait dana RedBird yang terus mendorong perekrutan pemain muda berbakat daripada pemain dengan gaji tinggi di akhir karier. 

Dalam konteks ini, untuk posisi gelandang serang yang mampu mencetak banyak gol, perlu ditekankan minat klub Rossoneri terhadap talenta Serbia, Petar Stanic.

  • TALENTO TUR BALKAN

    Petar Stanic lahir di Serbia pada 14 Agustus 2001 di Pancevo, sebuah kota penting di negara tersebut yang berjarak setengah jam berkendara dari Beograd, dan dalam situasi yang sama sekali tidak mudah untuk dihadapi mengingat hanya dua tahun sebelumnya, pada tahun 1999, kota itu hancur akibat perang dan serangan udara NATO terhadap kilang minyak besar yang berada di wilayah tersebut.

    Stanic memiliki paspor Kroasia dan pada awal karier sepak bolanya, ia benar-benar berkeliling seluruh Serbia. Setelah memulai debutnya bersama Dinamo Pancevo, ia pindah ke rival mereka, Zeleznicar Pancevo. Kemudian, Red Star Belgrade percaya padanya dan membelinya, tetapi setelah hanya satu tahun, ia dipinjamkan ke Spartak Subotica sebelum akhirnya dibeli oleh FK Backa Topola. 

    Perjalanan keliling Balkan ini berakhir pada musim panas 2025 ketika Ludogorets di Bulgaria menginvestasikan 1,8 juta euro untuk mengontraknya hingga 30 Juni 2028, dengan keyakinan kuat akan kemampuannya yang luar biasa.

  • IA SUKA PASTA DAN TIDAK SUKA MUSIM DINGIN

    Stanic adalah seorang pemuda yang sangat mementingkan kariernya, dan dalam kehidupan sehari-harinya, seperti yang ia ceritakan sendiri dalam sebuah wawancara saat masih membela Red Star, ia fokus 100% pada sepak bola untuk mencoba mewujudkan mimpinya. 

    Latihan dan rumah, sedikit gangguan terutama di malam hari karena: "Saya sulit tidur, itulah sebabnya saya menghindari menonton video atau melihat ponsel sebelum tidur. Saya suka menonton film dan pasta. Saya bisa memakannya setiap saat dan dalam jumlah banyak. Apa yang tidak saya sukai? Musim dingin."

  • Gelandang Serang ala Milinković

    Stanic awalnya tumbuh sebagai gelandang tengah, namun pada musim ini bersama Ludogorets ia tengah bertransformasi menjadi gelandang serang yang bertubuh kekar dan jauh lebih ofensif. Dengan postur tubuh yang menjulang di atas 186 cm, ia memiliki naluri mencetak gol yang tajam serta timing yang tepat saat masuk ke kotak penalti. Di Serbia, ada yang membandingkannya dengan Zlatan Ibrahimovic pada masa awalnya, yang kemudian menjadi penyerang tengah, namun dari segi karakteristik, ia lebih mengingatkan kita pada rekan senegaranya, Sergej Milinkovic-Savic, yang mungkin akan berbagi peran sebagai gelandang serang.

  • ANGKA-ANGKA REKOR

    Di musim ini, di bawah asuhan pelatih asal Norwegia Per-Mathias Hogmo, ia benar-benar tampil gemilang. Dalam 42 penampilan di semua kompetisi, ia telah mencetak 14 gol dan 9 assist, namun penampilannya di Liga Europa-lah yang menarik perhatian klub-klub papan atas. Dengan 7 gol dalam 10 pertandingan, ia kini menjadi top skor kompetisi tersebut bersama Igor Jesus dari Nottingham Forest.

  • MILAN MENYUKAINYA, BERAPA HARGANYA?

    Di antara klub-klub yang terus memantaunya dengan cermat adalah Milan, yang telah berkali-kali mengirimkan pemantau untuk melihatnya secara langsung, seperti yang terjadi pada pertandingan yang dimenangkan Ludogorets atas CSKA Sofia, di mana ia kembali mencetak gol. 

    Klub Bulgaria tersebut menganggapnya sebagai permata langka dan berencana, jika terjadi transfer, untuk mencatatkan transfer terbaik dalam sejarah klub. Tentu saja, harganya masih terjangkau bagi Milan karena permintaan, setidaknya untuk saat ini, tidak melebihi 10 juta euro.

