Siapa Brian Djomeni Madjo, protagonis besar dengan seragam Aston Villa (saat debut di pertandingan resmi bersama tim utama) dalam final Piala Super Eropa melawan Paris Saint Germain?





Brian Djomeni Madjo adalah salah satu talenta muda yang dipilih Aston Villa untuk diandalkan di masa depan. Lahir di Enfield pada 12 Januari 2009, penyerang ini memiliki darah Kamerun dan tumbuh secara sepak bola di Luksemburg, tempat ia menapaki langkah pertama bersama Marisca Mersch dan RU Luxembourg.





Pada 2023 ia pindah ke Metz, klub tempat ia menuntaskan perjalanan di level junior sebelum melakoni debut tim utama pada 17 Agustus 2025, di Ligue 1 melawan Strasbourg. Beberapa bulan kemudian, kontrak profesional pertamanya pun datang.





Talentanya meyakinkan Aston Villa, yang merekrutnya pada 12 Januari 2026 dengan nilai 12 juta euro. Seorang penyerang tengah yang kuat dan dibekali teknik bagus, Madjo disejajarkan dari segi karakteristik dengan Romelu Lukaku.



