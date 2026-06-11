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Siap untuk Piala Dunia? Legenda Meksiko Jared Borgetti mengulas kesulitan yang dialami Santiago Gimenez di AC Milan - musim Serie A tanpa gol membawa striker yang sedang tidak dalam performa terbaiknya ke turnamen besar
Masalah cedera telah menghambat karier Gimenez di Italia
Gimenez pindah ke San Siro pada Februari 2025 setelah mencatatkan statistik yang mengesankan di Belanda bersama Feyenoord — mencetak 65 gol dalam 105 penampilan dan melampaui angka 20 gol di masing-masing dari dua musim penuhnya di De Kuip.
Klub-klub papan atas dari seluruh Eropa menyatakan minatnya untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Meksiko ini, dengan tatapan kagum dari Liga Premier yang sempat ditolak pada satu tahap. Keputusan untuk bergabung dengan Milan diambil karena ia telah menjadi pendukung Rossoneri sejak kecil.
Gimenez memang mencetak enam gol setelah tiba di San Siro, namun tak pernah benar-benar meyakinkan di lingkungan barunya. Kurangnya gairah itu dikaitkan dengan masalah adaptasi, karena memang tak mudah untuk cepat beradaptasi saat keluar dari zona nyaman profesional.
Namun, masalah cedera menghantui penyerang bertubuh kekar ini selama musim pertamanya di Italia - yang membuatnya absen selama lima bulan. Dengan momentum dan kepercayaan diri yang menipis, ia hanya mencetak satu gol di Coppa Italia pada musim yang baru saja berlalu. Dengan perombakan lain yang terjadi di San Siro - seiring kepergian pelatih kepala Massimiliano Allegri dan munculnya pertanyaan terhadap beberapa bintang senior - kepindahan lain kembali dirumorkan untuk Gimenez.
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Legenda Meksiko mengomentari kesulitan yang dialami Gimenez di AC Milan
Ketika ditanya apakah memulai dari awal akan bermanfaat, mantan bintang Meksiko Borgetti—yang merupakan pencetak gol terbanyak kedua sepanjang masa di negaranya—mengatakan kepada GOAL saat berbicara mewakili 10bet, situs taruhanPiala Dunia: “Sayangnya, kepindahannya ke Italia belum berjalan baik bagi Santiago, tetapi hal itu tidak semata-mata disebabkan oleh sang pemain atau masalahnya. Saya pikir cedera yang dialaminya juga berperan besar dalam menghalanginya untuk tampil konsisten, bersaing memperebutkan posisi starter, dan mencapai level yang ia tunjukkan di Belanda.
“Saya yakin Milan secara keseluruhan tidak tampil baik, dan ketika sebuah tim tidak bermain baik, tidak ada pemain yang benar-benar bisa menonjol. Jika dikatakan ada pemain yang menonjol di Milan musim ini, saya rasa kita akan berlebihan atau hanya mengatakannya demi mengatakannya saja, jadi, saya rasa tim juga tidak banyak membantu.
“Dia adalah pemain yang membutuhkan tim untuk bermain baik, agar sistem permainan sesuai dengan gayanya, sehingga dia bisa mendapatkan peluang mencetak gol dan menciptakan banyak peluang bagi tim untuk memanfaatkannya. Saya memang berpikir penurunan performa ini sebagian disebabkan oleh dirinya, sebagian oleh tim, dan jelas, atmosfer juga pada akhirnya memengaruhi penampilannya secara individu.”
Gimenez yakin dirinya bisa menjadi bintang di Piala Dunia 2026
Gimenez, yang patut diapresiasi, berusaha tetap bersemangat dan tetap yakin bahwa ia bisa memberikan kontribusi yang diharapkan di Milan — dengan basis penggemar yang menuntut namun belum menentangnya sekeras yang mereka lakukan terhadap pemain lain.
Ia mengatakan kepada Billboard Italia: “Saya telah mendukung Milan sejak kecil, jadi bisa bermain di stadion yang dulu hanya bisa saya lihat di televisi berarti sangat besar bagi saya. Para penggemar menyambut saya dengan begitu banyak kasih sayang dan, meskipun saya belum tampil sebaik yang saya harapkan, mereka terus mendorong dan mempercayai saya. Seperti keluarga.”
Penampilan yang membangkitkan semangat di Piala Dunia 2026 akan membuat Gimenez kembali ke San Siro siap menghadapi berbagai tantangan yang masih menanti, dan dia bertekad untuk tampil maksimal di panggung olahraga terbesar.
Gimenez mengatakan tentang tampil di ajang andalan FIFA di tanah Meksiko: “Ketika Anda mengenakan jersey tim nasional, Anda mewakili seluruh negara, jadi Anda memiliki tanggung jawab yang besar, tetapi di saat yang sama, itu adalah hal yang luar biasa. Saya tahu bahwa Meksiko, dengan rakyatnya, sangat kuat di kandang sendiri. Saya yakin ini akan menjadi Piala Dunia yang hebat. Meksiko akan menang, dan saya akan menjadi pencetak gol terbanyak!”
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Meksiko akan berhadapan dengan Afrika Selatan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026
Meksiko, dengan Gimenez yang kemungkinan akan memimpin lini depan, akan bertanding dalam laga pembuka Piala Dunia 2026. Mereka akan menghadapi Afrika Selatan di Stadion Azteca yang ikonik pada hari Kamis, saat pertarungan terbaru demi kejayaan dunia pun dimulai.
Dari sana, El Tri akan melanjutkan perjalanan dengan menghadapi Korea Selatan dan Republik Ceko dalam laga-laga Grup A lainnya, dengan rencana agar Gimenez membantu memacu tim menuju babak gugur sebelum kembali ke Milan untuk membungkam para skeptis di sana sambil memenuhi kontraknya yang akan berakhir pada musim panas 2029.