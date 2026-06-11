Gimenez pindah ke San Siro pada Februari 2025 setelah mencatatkan statistik yang mengesankan di Belanda bersama Feyenoord — mencetak 65 gol dalam 105 penampilan dan melampaui angka 20 gol di masing-masing dari dua musim penuhnya di De Kuip.

Klub-klub papan atas dari seluruh Eropa menyatakan minatnya untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Meksiko ini, dengan tatapan kagum dari Liga Premier yang sempat ditolak pada satu tahap. Keputusan untuk bergabung dengan Milan diambil karena ia telah menjadi pendukung Rossoneri sejak kecil.

Gimenez memang mencetak enam gol setelah tiba di San Siro, namun tak pernah benar-benar meyakinkan di lingkungan barunya. Kurangnya gairah itu dikaitkan dengan masalah adaptasi, karena memang tak mudah untuk cepat beradaptasi saat keluar dari zona nyaman profesional.

Namun, masalah cedera menghantui penyerang bertubuh kekar ini selama musim pertamanya di Italia - yang membuatnya absen selama lima bulan. Dengan momentum dan kepercayaan diri yang menipis, ia hanya mencetak satu gol di Coppa Italia pada musim yang baru saja berlalu. Dengan perombakan lain yang terjadi di San Siro - seiring kepergian pelatih kepala Massimiliano Allegri dan munculnya pertanyaan terhadap beberapa bintang senior - kepindahan lain kembali dirumorkan untuk Gimenez.