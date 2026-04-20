Menurut laporan tersebut, pemain asal Portugal berusia 26 tahun itu mengalami peradangan pada tumit kanannya saat melawan OL dan karena itu akan "menjalani perawatan dalam beberapa hari ke depan". Klub ibu kota tersebut tidak memberikan keterangan mengenai lamanya masa pemulihan; pemeriksaan lanjutan baru akan dilakukan "pada akhir pekan ini".
Siap untuk laga Liga Champions melawan FC Bayern München? PSG mengumumkan hasil pemeriksaan medis terkait cedera bintang utamanya
Dengan demikian, dipastikan pula bahwa Vitinha pasti akan absen dalam dua pertandingan liga Paris Saint-Germain mendatang melawan FC Nantes (Rabu, pukul 19.00) dan di kandang SCO Angers (Sabtu, pukul 19.00). Setelah itu, tim Prancis tersebut akan menghadapi FC Bayern München dalam leg pertama semifinal Liga Champions (28 April).
Vitinha mengalami cedera pada Minggu malam saat pertandingan Paris melawan Lyon setelah mendarat dengan kaki kanannya secara tidak beruntung setelah berebut bola di udara, dan kemudian memberi isyarat bahwa ia tidak dapat melanjutkan permainan.
Bayern harus bermain tanpa Serge Gnabry saat menghadapi PSG
Pada menit ke-39, pelatih Luis Enrique akhirnya menariknya keluar lapangan dan memasukkan Warren Zaire-Emery. Awalnya, pemain berusia 26 tahun itu menghilang ke ruang bawah tanah stadion, namun tak lama kemudian ia terlihat berjalan pincang menuju bangku cadangan tanpa sepatu, dan masih terlihat jelas kesulitan untuk melangkah.
Di kubu Bayern, Serge Gnabry dipastikan absen dalam laga melawan PSG. Pemain serang tersebut mengalami robekan otot adduktor saat latihan menjelang pertandingan melawan VfB Stuttgart (4-2). Ia pasti akan absen hingga akhir musim, bahkan partisipasinya di Piala Dunia pun terancam.