Siap untuk laga Liga Champions melawan FC Bayern München? PSG mengumumkan hasil pemeriksaan medis terkait cedera bintang utamanya

Dengan demikian, dipastikan pula bahwa Vitinha pasti akan absen dalam dua pertandingan liga Paris Saint-Germain mendatang melawan FC Nantes (Rabu, pukul 19.00) dan di kandang SCO Angers (Sabtu, pukul 19.00). Setelah itu, tim Prancis tersebut akan menghadapi FC Bayern München dalam leg pertama semifinal Liga Champions (28 April).

Vitinha mengalami cedera pada Minggu malam saat pertandingan Paris melawan Lyon setelah mendarat dengan kaki kanannya secara tidak beruntung setelah berebut bola di udara, dan kemudian memberi isyarat bahwa ia tidak dapat melanjutkan permainan.