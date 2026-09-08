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Siap untuk Anfield! Julian Alvarez jadi sorotan dalam skuad Atletico Madrid untuk menghadapi Liverpool
Atletico Madrid umumkan skuad tandang
Atletico telah berangkat ke Inggris menjelang laga pembuka fase liga Liga Champions pada Rabu melawan Liverpool di Anfield. Simeone membawa rombongan yang kuat, termasuk Alvarez, yang kembali sebagai pemain pengganti pada babak kedua dalam kekalahan 3-0 dari Athletic Club. Penyerang asal Argentina itu sempat absen singkat dari latihan di tengah kuatnya minat Barcelona pada musim panas sebelum Atletico tetap kukuh pada klausul rilisnya.
- Getty Images Sport
Klub Spanyol menghadapi Merseyside
Skuad berangkat dari Bandara Barajas pada pukul 10.00 pagi sebelum mendarat di Merseyside sekitar pukul 12.20 siang waktu setempat untuk bermarkas di The Municipal Hotel. Simeone dan satu pemain dijadwalkan berbicara kepada media pada pukul 17.45 menjelang sesi latihan terbuka di lapangan Anfield pada pukul 18.30.
Simeone hanya tidak diperkuat dua pemain untuk perjalanan ini, dengan penyerang Alexander Sorloth melanjutkan rehabilitasinya dari cedera sementara Arnau Ortiz menjalani sanksi yang masih berlaku sejak Agustus 2024. Kehadiran figur-figur penting tim utama seperti Jan Oblak, Koke, Cuti Romero, Jonathan David, dan Ademola Lookman menegaskan kedalaman skuad impresif yang dimiliki tim tamu.
Rivalitas bersejarah kembali memanaskan persaingan
Pertandingan ini menandai musim kedua secara beruntun saat Atletico memulai kiprah mereka di kompetisi Eropa dengan bertandang ke markas Liverpool. Liverpool meraih kemenangan dalam masing-masing dari tiga pertemuan terakhir mereka dengan Atletico di Liga Champions, sementara Atletico tidak pernah menelan empat kekalahan beruntun melawan satu lawan Eropa yang sama. Sementara itu, manajer baru Liverpool Andoni Iraola masih belum meraih kemenangan dalam empat pertemuan kompetitif melawan Simeone, dengan catatan tiga kekalahan dan satu hasil imbang.
- AFP
Raksasa Eropa menguji kredensial
Atletico bertekad bangkit dari kemunduran mereka di kompetisi domestik akhir pekan lalu sambil berusaha menghindari terulangnya kekalahan 3-2 musim lalu di Anfield. Tantangannya tetap berat, mengingat Liverpool tidak pernah kalah dalam laga kandang pembuka di European Cup atau Liga Champions dalam 12 pertandingan. Ketangguhan lini belakang akan menjadi hal yang sangat penting bagi pasukan Simeone untuk meraih poin awal yang vital sebelum jadwal fase liga yang melelahkan bergulir.
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