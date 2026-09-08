Siap untuk Anfield! Julian Alvarez jadi sorotan dalam skuad Atletico Madrid untuk menghadapi Liverpool

Skuad berangkat dari Bandara Barajas pada pukul 10.00 pagi sebelum mendarat di Merseyside sekitar pukul 12.20 siang waktu setempat untuk bermarkas di The Municipal Hotel. Simeone dan satu pemain dijadwalkan berbicara kepada media pada pukul 17.45 menjelang sesi latihan terbuka di lapangan Anfield pada pukul 18.30.

Simeone hanya tidak diperkuat dua pemain untuk perjalanan ini, dengan penyerang Alexander Sorloth melanjutkan rehabilitasinya dari cedera sementara Arnau Ortiz menjalani sanksi yang masih berlaku sejak Agustus 2024. Kehadiran figur-figur penting tim utama seperti Jan Oblak, Koke, Cuti Romero, Jonathan David, dan Ademola Lookman menegaskan kedalaman skuad impresif yang dimiliki tim tamu.