Pablo Felipe mencetak gol pertamanya untuk West Ham United pada Selasa malam, tetapi pencapaian itu tertutupi oleh kekalahan 3-2 dari Fulham di putaran ketiga Carabao Cup. Penyerang berusia 22 tahun itu mencetak gol dari sudut sempit dalam penampilan ke-22-nya untuk membuat skor menjadi 2-2, sebelum Oscar Bobb mencetak gol kemenangan pada akhir laga untuk tim tamu.

Rekrutan musim panas Morato sebelumnya sempat menyamakan kedudukan setelah gol pembuka Rodrigo Muniz, sebelum Cesar Palacios membawa Fulham kembali unggul.

West Ham United kini harus mengalihkan fokus kembali ke tugas liga setelah empat kemenangan beruntun di EFL Championship.