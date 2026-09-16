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Siap tempur! Pablo bidik duel kontra Millwall setelah membuka rekening gol untuk West Ham United
Pablo buka rekening meski tersingkir dari piala
Pablo Felipe mencetak gol pertamanya untuk West Ham United pada Selasa malam, tetapi pencapaian itu tertutupi oleh kekalahan 3-2 dari Fulham di putaran ketiga Carabao Cup. Penyerang berusia 22 tahun itu mencetak gol dari sudut sempit dalam penampilan ke-22-nya untuk membuat skor menjadi 2-2, sebelum Oscar Bobb mencetak gol kemenangan pada akhir laga untuk tim tamu.
Rekrutan musim panas Morato sebelumnya sempat menyamakan kedudukan setelah gol pembuka Rodrigo Muniz, sebelum Cesar Palacios membawa Fulham kembali unggul.
West Ham United kini harus mengalihkan fokus kembali ke tugas liga setelah empat kemenangan beruntun di EFL Championship.
- Getty Images Sport
Penyerang merefleksikan pencapaian pahit-manis
Berbicara setelah pertandingan, Pablo mengakui perasaannya campur aduk setelah mengakhiri puasa golnya untuk klub London Timur tersebut. Ia mengungkapkan kelegaan karena akhirnya mencetak gol, tetapi juga kekecewaan karena gagal memastikan kelolosan.
Pemain asal Brasil itu menegaskan bahwa performa tim melawan lawan dari kasta tertinggi membangun kepercayaan diri yang kuat.
"Saya sangat ingin mencetak gol pertama itu, dan sungguh disayangkan kami tidak mendapatkan hasilnya," kata Pablo. "Kami tidak akan menundukkan kepala. Kami harus terus bekerja dan berjuang agar bisa tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya."
West Ham bidik duel melawan Millwall
Kekalahan itu membuat West Ham harus segera bangkit jelang derby yang sangat dinantikan melawan Millwall di The Den pada Sabtu. Laga ini menjadi pertemuan kompetitif pertama antara dua rival asal London tersebut sejak Februari 2012, ketika West Ham meraih kemenangan 2-1.
Unggul empat poin dari para pesaing di puncak klasemen, West Ham berupaya menjaga keunggulan mereka.
Pablo mengonfirmasi bahwa skuad sepenuhnya memahami arti penting duel itu bagi para suporter.
- Sportimage
Penyerang berjanji fokus penuh untuk derby London
Pablo menegaskan bahwa West Ham akan datang ke The Den dengan persiapan penuh untuk meraih tiga poin. Setelah bergabung dengan klub pada Januari, sang penyerang antusias untuk memberi dampak dalam pengalaman pertamanya merasakan rivalitas ini.
West Ham bertekad untuk segera bangkit dan menjaga asa promosi mereka.
"Saya tahu ada rivalitas besar dengan Millwall," tambah Pablo. "Kami akan 100 persen fokus. Kami tahu ini pertandingan penting, jadi kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk meraih kemenangan."
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