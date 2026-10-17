Branislav Racko
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Siap tempur! Bintang Liverpool Jacquet siap mengalahkan Brentford, pemain asal Prancis itu memperingatkan bakal ada pertarungan melawan mereka
Jacquet peringatkan Liverpool agar bersiap menghadapi perlawanan Brentford
Bek tengah Liverpool Jeremy Jacquet meminta timnya siap menghadapi tantangan fisik di markas Brentford pada Sabtu. Tim asuhan Andoni Iraola bertandang ke Gtech Community Stadium dengan tekad mengembalikan kiprahnya di Liga Primer Inggris ke jalur yang tepat setelah kalah dari Manchester City pada laga sebelumnya.
Pemain berusia 21 tahun itu menjadi starter dalam seluruh enam pertandingan Liverpool di Liga Primer Inggris musim 2026/27 sejak didatangkan dari Stade Rennais pada musim panas.
Setelah bangkit dengan kemenangan atas LASK di Liga Champions pada tengah pekan, Jacquet menegaskan bahwa skuadnya kini harus menunjukkan performa serupa di kompetisi domestik.
- Getty Images Sport
Bek Ungkap Peringatan Iraola dan Intensitas Duel
Jacquet mengungkapkan bahwa pelatih Iraola telah menjelaskan tuntutan taktis pertandingan kepada skuad dengan sangat jelas. "Pelatih sudah mengatakan kepada kami bahwa pertarungan akan terjadi di seluruh area lapangan," ujar Jacquet. "Namun, kami telah bekerja keras dalam latihan, meski waktu yang tersedia agak singkat. Kami akan siap."
"Saya pikir kami sudah menunjukkan di Austria bahwa kami bisa bangkit, tetapi sekarang penting untuk kembali meraih kemenangan, kali ini di Liga Primer."
Menyoroti penyesuaian fisik terhadap sepakbola Inggris, ia menambahkan: "Menurut saya, perbedaan terbesar adalah intensitas duel dan pertarungan individu. Ada lebih banyak duel satu lawan satu yang harus dihadapi selama 90 menit."
Penghargaan dari suporter dan pujian Zidane menyempurnakan awal yang bak mimpi
Awal gemilang Jacquet di Anfield membuatnya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liverpool secara keseluruhan untuk Agustus dan September setelah meraih suara penggemar lebih banyak daripada Cody Gakpo dan Alexander Isak. Bek tersebut juga mencatatkan penampilan pertamanya bersama timnas senior Prancis di bawah asuhan Zinedine Zidane selama jeda internasional.
“Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setim dan para penggemar atas penghargaan ini. Saya sangat senang,” kata Jacquet di AXA Training Centre. “Rasanya istimewa karena para penggemar memilih saya. Ini penghargaan yang menyenangkan. Saya berharap bisa meraih lebih banyak lagi.”
Mengenang debutnya bersama Prancis, ia mengatakan: “Sebagai orang Prancis, saya rasa tidak banyak yang lebih membahagiakan daripada bermain di hadapan seluruh bangsa Anda. Itu momen yang luar biasa.”
- AFP
Liverpool bidik momentum di kompetisi domestik di Gtech Community Stadium
Setelah mencatatkan tiga laga tanpa kebobolan secara beruntun di Liga Primer selama September, Jacquet bertekad mempertahankan performa apiknya saat menghadapi tim asuhan Thomas Frank.
“Saya berharap bisa terus tampil cukup baik seperti sekarang,” kata Jacquet. “Sejauh ini semuanya berjalan baik, meski musim masih berada di tahap awal. Saya akan berusaha keras menjaga performa tetap tinggi.”
Kemenangan di markas Brentford akan memberi Liverpool momentum penting menjelang rangkaian pertandingan domestik dan Eropa yang berat.
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