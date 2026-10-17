Bek tengah Liverpool Jeremy Jacquet meminta timnya siap menghadapi tantangan fisik di markas Brentford pada Sabtu. Tim asuhan Andoni Iraola bertandang ke Gtech Community Stadium dengan tekad mengembalikan kiprahnya di Liga Primer Inggris ke jalur yang tepat setelah kalah dari Manchester City pada laga sebelumnya.

Pemain berusia 21 tahun itu menjadi starter dalam seluruh enam pertandingan Liverpool di Liga Primer Inggris musim 2026/27 sejak didatangkan dari Stade Rennais pada musim panas.

Setelah bangkit dengan kemenangan atas LASK di Liga Champions pada tengah pekan, Jacquet menegaskan bahwa skuadnya kini harus menunjukkan performa serupa di kompetisi domestik.