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Siap menguras kantong! Bintang Manchester United Marcus Rashford diminati Fenerbahce setelah masa peminjamannya di Barcelona berakhir
Fenerbahce siapkan langkah besar bernilai fantastis untuk Rashford
Fenerbahce siap “merogoh kocek dalam-dalam” untuk memboyong Rashford ke Istanbul pada musim panas ini, menurut The Sun. Laporan itu menyebut raksasa Turki tersebut sudah menjalin kontak dengan perwakilan pemain berusia 28 tahun itu saat mereka berupaya mewujudkan salah satu transfer paling mengejutkan pada bursa transfer ini. Manajer baru Ismail Kartal diperkirakan akan mendapat dukungan besar dari dewan klub saat mereka berusaha mengakhiri dominasi Galatasaray baru-baru ini di Super Lig.
Rashford disebut sebagai salah satu dari tiga target utama dalam daftar pendek yang disusun klub Turki itu. Daftar tersebut mencakup winger Crystal Palace Ismaila Sarr dan bintang AC Milan Rafael Leao. Meski Leao juga dikaitkan dengan kepindahan ke Turki, upaya memburu Rashford menjadi pernyataan niat yang signifikan.
- Getty Images Sport
Flick mengakui Barcelona akan merindukan Rashford
Ketertarikan dari Turki itu muncul tepat setelah Barcelona memutuskan untuk tidak mempermanenkan masa tinggal Rashford di Camp Nou. Meski menjalani kampanye yang sukses dengan mencatatkan 14 gol dan 14 assist, raksasa Catalan itu memilih untuk tidak mengaktifkan opsi pembeliannya.
Berbicara setelah laga pramusim, pelatih Barca Hansi Flick mengungkapkan penyesalannya atas situasi tersebut, dengan mengatakan: "Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan pemain yang dipinjamkan, situasi kami tidak mudah untuk itu. Tetapi saya sangat menghargai bekerja dengannya; dia pemain yang fantastis dan pribadi yang fantastis. Saya rasa tim juga merindukannya, saya akan merindukannya, tetapi begitulah hidup, inilah yang harus kami terima."
Perpisahan emosional dengan Camp Nou
Rashford tidak meninggalkan Spanyol tanpa menunjukkan apresiasinya atas kesempatan bermain untuk salah satu klub paling bersejarah di Eropa. Penyerang itu membagikan pesan menyentuh kepada para pendukung Barcelona, sambil merefleksikan musim yang membuatnya kembali menemukan performa terbaiknya.
Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial, Rashford menulis: "Saya sangat berterima kasih kepada semua orang di klub karena telah membuat masa saya di sini menjadi pengalaman yang begitu positif dan berkesan. Saya menikmati setiap momennya dan akan membawa banyak kenangan istimewa bersama saya. Saya mendoakan yang terbaik untuk klub dan seluruh suporternya, serta kesuksesan penuh pada musim yang akan datang. Visca el Barca."
- Getty Images Sport
Masa depan Manchester United tetap tidak pasti
Untuk saat ini, Rashford diperkirakan akan menjadi bagian dari skuad Manchester United yang mengawali musim baru Premier League melawan Hull City pada 22 Agustus. Namun, dengan Fenerbahce mengintai dan klub dilaporkan ingin menghindari penjualan ke rival domestik, kepindahan ke luar negeri tetap menjadi kemungkinan yang nyata.
Berakhirnya klausul rilis senilai £40 juta miliknya memberi United lebih banyak daya tawar dalam negosiasi, tetapi kesediaan Fenerbahce untuk menggelontorkan dana besar bisa menguji keteguhan klub Premier League itu. Perwakilan Rashford kini sedang menangani ketertarikan serius dari Istanbul, dan sang pemain sendiri mungkin tergoda oleh tantangan baru di bawah Kartal.
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