Fenerbahce siap “merogoh kocek dalam-dalam” untuk memboyong Rashford ke Istanbul pada musim panas ini, menurut The Sun. Laporan itu menyebut raksasa Turki tersebut sudah menjalin kontak dengan perwakilan pemain berusia 28 tahun itu saat mereka berupaya mewujudkan salah satu transfer paling mengejutkan pada bursa transfer ini. Manajer baru Ismail Kartal diperkirakan akan mendapat dukungan besar dari dewan klub saat mereka berusaha mengakhiri dominasi Galatasaray baru-baru ini di Super Lig.

Rashford disebut sebagai salah satu dari tiga target utama dalam daftar pendek yang disusun klub Turki itu. Daftar tersebut mencakup winger Crystal Palace Ismaila Sarr dan bintang AC Milan Rafael Leao. Meski Leao juga dikaitkan dengan kepindahan ke Turki, upaya memburu Rashford menjadi pernyataan niat yang signifikan.







