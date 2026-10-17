Laporan itu menambahkan bahwa upaya serius Arsenal untuk merekrut penyerang Atletico Madrid, Alvarez, pada musim panas lalu membuat Gyokeres sangat khawatir akan masa depan jangka panjangnya di London utara. Meski rencana kepindahan pemain Argentina itu ke Barcelona tidak pernah terwujud, pencarian Arsenal yang terus berlanjut untuk mendapatkan penyerang bintang lainnya menunjukkan bahwa posisi Gyokeres tidak lagi aman.

Sementara itu, Kai Havertz telah mengukuhkan posisinya sebagai pilihan utama Arteta di lini depan, sehingga pemain berusia 28 tahun itu tersisih meski mencetak empat gol untuk Swedia di Nations League. Tidak sekali pun menjadi starter dalam pertandingan Premier League musim ini menjadi alasan utama di balik keinginannya untuk hengkang. Sang penyerang merasa semakin tidak dilibatkan dalam skema taktik sang pelatih.