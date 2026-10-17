Every Second Media
Diterjemahkan oleh
Siap hengkang! Viktor Gyokeres mendesak untuk meninggalkan Arsenal pada Januari karena jarang menjadi starter di tengah upaya yang terus berlanjut untuk mendatangkan Julian Alvarez
Penyerang Emirates pertimbangkan pindah pada musim dingin
Menurut TEAMtalk, Gyokeres berupaya hengkang pada Januari karena frustrasi dengan minimnya kesempatan menjadi starter dan rencana klub merekrut penyerang baru. Direkrut dari Sporting CP seharga £60 juta pada 2025, ia mencetak 21 gol dalam musim ketika timnya meraih gelar juara. Namun, meski membantu tim mencapai final Liga Champions, ia kehilangan tempatnya dan kini ingin memulai lembaran baru di klub lain.
- Sportimage
Penyerang dibiarkan tersisih
Laporan itu menambahkan bahwa upaya serius Arsenal untuk merekrut penyerang Atletico Madrid, Alvarez, pada musim panas lalu membuat Gyokeres sangat khawatir akan masa depan jangka panjangnya di London utara. Meski rencana kepindahan pemain Argentina itu ke Barcelona tidak pernah terwujud, pencarian Arsenal yang terus berlanjut untuk mendapatkan penyerang bintang lainnya menunjukkan bahwa posisi Gyokeres tidak lagi aman.
Sementara itu, Kai Havertz telah mengukuhkan posisinya sebagai pilihan utama Arteta di lini depan, sehingga pemain berusia 28 tahun itu tersisih meski mencetak empat gol untuk Swedia di Nations League. Tidak sekali pun menjadi starter dalam pertandingan Premier League musim ini menjadi alasan utama di balik keinginannya untuk hengkang. Sang penyerang merasa semakin tidak dilibatkan dalam skema taktik sang pelatih.
Para raksasa Eropa membidik peluang transfer
Lebih lanjut, laporan tersebut menyebutkan bahwa petinggi Arsenal terbuka untuk melepasnya pada pertengahan musim demi membantu membiayai perekrutan penyerang berikutnya. Direktur olahraga Andrea Berta memilih pemain asal Swedia itu ketimbang Benjamin Sesko sebelum nama terakhir bergabung dengan Manchester United. Keputusan tersebut berulang kali didukung para petinggi klub London Utara itu sepanjang tahun debutnya yang produktif.
Namun, karena perpisahan pada Januari kini dipandang menguntungkan kedua pihak, para agen mulai menjajaki pasar di Eropa daratan. Atletico terus memantau situasinya setelah pembicaraan pada musim panas, bersama klub-klub peminat dari Premier League, Serie A, dan Bundesliga yang mencermati peluang untuk merekrutnya menjelang bursa transfer kembali dibuka.
- News Images
Jadwal pertandingan padat membayangi
Meski tampil tajam saat membela tim nasional, penyerang itu menghadapi persaingan berat untuk menggeser Havertz di tengah padatnya jadwal kompetisi domestik. Arteta harus menjaga fokus skuad dan mempertahankan momentum positif seiring memanasnya persaingan gelar menjelang bursa transfer musim dingin. Jika perannya tidak membaik, negosiasi kepindahannya dengan klub-klub peminat diperkirakan berlangsung cepat dalam beberapa pekan mendatang.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami