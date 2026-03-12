"Sialan!" - Martin Keown dikritik habis-habisan karena komentar yang dianggap bias terkait insiden krusial selama pertandingan imbang Arsenal melawan Bayer Leverkusen di Liga Champions

Kekurangan objektivitas yang diperlihatkan oleh pakar sepak bola tersebut tidak disukai oleh mantan ketua Crystal Palace, Simon Jordan, yang menggunakan media sosial untuk memberikan penilaian pedas terhadap ikon Arsenal. Jordan menulis di X: "Oh sayang Martin FFS. Apakah aku bilang bahwa Keown tua itu kurang objektif? Sialan, dia adalah raja bias."

Gabby Agbonlahor juga tidak terkesan, menyebut insiden tersebut sebagai "diving yang jelas" dan mempertanyakan mengapa VAR tidak campur tangan. Berbicara di talkSPORT, mantan striker Aston Villa itu mengatakan: "Madueke diving. Diving yang jelas. Mr Bias, Martin Keown, yang memandu pertandingan tadi malam mengatakan itu adalah penalti yang pasti. Kini biasnya terhadap Arsenal sudah terlalu berlebihan. Saya hanya terkejut VAR tidak membatalkan keputusan itu. Arsenal sangat beruntung dan membosankan untuk ditonton."