"Sialan!" - Martin Keown dikritik habis-habisan karena komentar yang dianggap bias terkait insiden krusial selama pertandingan imbang Arsenal melawan Bayer Leverkusen di Liga Champions
Keown membela penalti yang kontroversial.
Keown sangat yakin bahwa wasit telah membuat keputusan yang benar di BayArena. Berbicara selama siaran di TNT Sports, mantan bek tersebut menegaskan: "Bagi saya itu adalah penalti. Anda harus melihatnya dari sudut yang berbeda terlebih dahulu, tetapi bagi saya, kaki kiri itu pasti terjebak di tubuh (Tillman). Tidak ada keraguan tentang itu." Dia kemudian menambahkan: "Yang ingin saya katakan adalah VAR tidak akan membatalkan keputusan itu jika ada kontak. Dan kita bisa melihat di sana bahwa ada kontak."
Jordan meledak karena bias Keown
Kekurangan objektivitas yang diperlihatkan oleh pakar sepak bola tersebut tidak disukai oleh mantan ketua Crystal Palace, Simon Jordan, yang menggunakan media sosial untuk memberikan penilaian pedas terhadap ikon Arsenal. Jordan menulis di X: "Oh sayang Martin FFS. Apakah aku bilang bahwa Keown tua itu kurang objektif? Sialan, dia adalah raja bias."
Gabby Agbonlahor juga tidak terkesan, menyebut insiden tersebut sebagai "diving yang jelas" dan mempertanyakan mengapa VAR tidak campur tangan. Berbicara di talkSPORT, mantan striker Aston Villa itu mengatakan: "Madueke diving. Diving yang jelas. Mr Bias, Martin Keown, yang memandu pertandingan tadi malam mengatakan itu adalah penalti yang pasti. Kini biasnya terhadap Arsenal sudah terlalu berlebihan. Saya hanya terkejut VAR tidak membatalkan keputusan itu. Arsenal sangat beruntung dan membosankan untuk ditonton."
Manajer Leverkusen mengkritik keras keputusan wasit.
Kekecewaan juga dirasakan dengan sama dalamnya di bangku cadangan Jerman, saat Kasper Hjulmand mengkritik keras penalti kontroversial yang diberikan setelah peluit akhir. Pelatih kepala Leverkusen merasa timnya telah melakukan cukup untuk memastikan kemenangan sebelum intervensi pada menit ke-89. "Saya merasa campur aduk," jelasnya. "Ini adalah penampilan yang sangat baik melawan tim papan atas – tentu saja kami kecewa dengan adegan terakhir. Skor 1-0 tentu saja akan jauh lebih baik daripada 1-1. Saya tidak melihat ada penalti di sana, tapi begitulah adanya."
Bagi pria yang menjadi pusat kontroversi, tidak ada keraguan tentang keabsahan jatuhnya. Berbicara setelah pertandingan, Madueke mengatakan: "Saya selalu berpikir saya bisa memberikan dampak, baik saya memulai pertandingan atau duduk di bangku cadangan. Insting saya mengatakan untuk masuk ke kotak penalti saat saya menerima bola, jadi saya hanya melakukannya."
Pertandingan leg kedua Emirates akan berlangsung dengan skor imbang.
Dengan skor agregat imbang 1-1, semua mata kini tertuju pada laga tandang di London Utara pada Selasa depan. Hjulmand yakin beban psikologis kini sepenuhnya berpindah ke Arsenal, yang diharapkan akan mendominasi di hadapan pendukungnya sendiri. Manajer Leverkusen yakin timnya dapat menampilkan performa kuat lagi, meskipun ia harus terlebih dahulu menghadapi laga domestik melawan Bayern Munich sebelum kembali ke ibu kota Inggris untuk laga penentu. Bagi Arteta, fokus tetap pada menyelesaikan tugas di Emirates Stadium, di mana timnya telah tampil tangguh sepanjang musim ini.
