Seaman dikalahkan oleh ikon Barcelona, Ronaldinho, dalam turnamen di Jepang dan Korea Selatan, dengan tendangannya dari jarak jauh berakhir di gawang lawan, memberikan Brasil keunggulan 2-1. The Three Lions gagal mencetak gol balasan, mengakibatkan mereka tersingkir di babak perempat final, membuat mantan kiper Arsenal No.1 itu bertanya-tanya tentang sambutan yang akan diterimanya saat kembali ke Inggris.

Memang, Beckham dihujat habis-habisan oleh media, serta sejumlah besar pendukung Inggris, atas perannya dalam kekalahan negara tersebut melawan Argentina pada 1998. Kartu merah yang ia terima karena secara sengaja menendang kaki Simeone memicu luapan hujatan yang seringkali tidak dapat diterima, yang sangat mempengaruhi mantan winger Manchester United dan keluarganya.

Setelah ditanya oleh Adebayo Akinfenwa tentang tendangan bebas Ronaldinho, Seaman mengakui dia memikirkan Beckham dan reaksi keras yang mungkin akan mengikuti: "Dia mencetak gol itu dan kita masih punya setengah jam tersisa. Dan ini sudah babak gugur. Saya berada di lapangan berpikir dalam hati: 'Sial, jika skor tetap seperti ini, apakah saya akan diperlakukan seperti Beckham pada '98?'

"Hal-hal seperti itu terlintas di pikiranmu. Saat taruhannya begitu tinggi... pada akhirnya saya baik-baik saja, oke, kami kalah 2-1, gol itu membuat kami kalah, tapi saat saya pulang, kami mendarat di Heathrow dan ada banyak penggemar Inggris yang mulai menyanyikan nama saya. Syukurlah untuk itu."

Ketika ditanya apakah Ronaldinho bermaksud menendang ke gawang dari jarak itu, Seaman menambahkan: "Aku diberitahu langsung setelah pertandingan bahwa dia tidak [bermaksud], oleh Gilberto Silva. Tapi itu tidak penting. Tetap saja masuk. Aku sudah diberitahu berkali-kali bahwa dia tidak [bermaksud].

"Yang lucu, kami bermain di Soccer Aid [pada 2016] dan dia bermain untuk Tim Dunia, dan dia mendapat tendangan bebas dari posisi serupa. Saya hanya berjalan kembali ke gawang, berdiri, dan menunjuk ke sudut atas. 'Ayo, coba lagi!' Dan dia tertawa terbahak-bahak."