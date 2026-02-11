Getty/GOAL
"Sial! Apakah aku akan diperlakukan seperti Beckham?" - David Seaman membagikan kekhawatirannya tentang reaksi keras setelah gol tendangan bebas Ronaldinho di Piala Dunia 2002.
Syukurlah untuk itu.
Seaman dikalahkan oleh ikon Barcelona, Ronaldinho, dalam turnamen di Jepang dan Korea Selatan, dengan tendangannya dari jarak jauh berakhir di gawang lawan, memberikan Brasil keunggulan 2-1. The Three Lions gagal mencetak gol balasan, mengakibatkan mereka tersingkir di babak perempat final, membuat mantan kiper Arsenal No.1 itu bertanya-tanya tentang sambutan yang akan diterimanya saat kembali ke Inggris.
Memang, Beckham dihujat habis-habisan oleh media, serta sejumlah besar pendukung Inggris, atas perannya dalam kekalahan negara tersebut melawan Argentina pada 1998. Kartu merah yang ia terima karena secara sengaja menendang kaki Simeone memicu luapan hujatan yang seringkali tidak dapat diterima, yang sangat mempengaruhi mantan winger Manchester United dan keluarganya.
Setelah ditanya oleh Adebayo Akinfenwa tentang tendangan bebas Ronaldinho, Seaman mengakui dia memikirkan Beckham dan reaksi keras yang mungkin akan mengikuti: "Dia mencetak gol itu dan kita masih punya setengah jam tersisa. Dan ini sudah babak gugur. Saya berada di lapangan berpikir dalam hati: 'Sial, jika skor tetap seperti ini, apakah saya akan diperlakukan seperti Beckham pada '98?'
"Hal-hal seperti itu terlintas di pikiranmu. Saat taruhannya begitu tinggi... pada akhirnya saya baik-baik saja, oke, kami kalah 2-1, gol itu membuat kami kalah, tapi saat saya pulang, kami mendarat di Heathrow dan ada banyak penggemar Inggris yang mulai menyanyikan nama saya. Syukurlah untuk itu."
Ketika ditanya apakah Ronaldinho bermaksud menendang ke gawang dari jarak itu, Seaman menambahkan: "Aku diberitahu langsung setelah pertandingan bahwa dia tidak [bermaksud], oleh Gilberto Silva. Tapi itu tidak penting. Tetap saja masuk. Aku sudah diberitahu berkali-kali bahwa dia tidak [bermaksud].
"Yang lucu, kami bermain di Soccer Aid [pada 2016] dan dia bermain untuk Tim Dunia, dan dia mendapat tendangan bebas dari posisi serupa. Saya hanya berjalan kembali ke gawang, berdiri, dan menunjuk ke sudut atas. 'Ayo, coba lagi!' Dan dia tertawa terbahak-bahak."
- Getty Images Sport
Menolak tawaran dari Sir Alex dan Manchester United
Seaman telah meraih status legendaris di Arsenal berkat kontribusinya yang membantu tim meraih dua gelar Premier League dan empat trofi FA Cup. Namun, sebelum bergabung dengan The Gunners, ia memiliki kesempatan untuk pindah ke Manchester United.
Mengungkapkan panggilan telepon yang diterimanya dari Sir Alex Ferguson, Seaman mengatakan: "Dia (Sir Alex) menelepon dan berkata: 'Saya akan datang untukmu di musim panas - saya ingin kamu menjadi kiper saya.' Saya berpikir: 'Oke!' Saya menutup telepon dengan Sir Alex dan sekarang berpikir: 'Saya akan menjadi pemain Manchester United.' Kurang lebih seminggu kemudian, Arsenal mengajukan tawaran untuk saya.
"Sir Alex ingin saya menunggu hingga musim panas agar tidak ada biaya transfer karena kontrak saya sudah habis. Arsenal mengajukan tawaran untuk saya tepat sebelum batas waktu transfer. Saya sudah tinggal di London selama empat tahun saat di QPR, keluarga saya sudah menetap... jadi saya pergi dan berbicara dengan Arsenal, kami setuju dengan segala hal, tapi ada satu masalah, satu pemain harus pergi, dan itu adalah John Lukic. Kami adalah teman. Dia berkata: 'Tidak, saya tidak akan pergi ke mana pun', jadi kesepakatan itu gagal. Saya tidak menandatangani kontrak."
Seaman akhirnya pindah ke Arsenal pada 1990, setelah kiper Arsenal saat itu, Lukic, dipindahkan, dan dia kemudian tampil lebih dari 500 kali di semua kompetisi untuk The Gunners.
Kemenangan atas Sheffield United
Pada tahun 2003, Seaman melakukan penyelamatan yang sering disebut-sebut sebagai salah satu penyelamatan terbaik yang pernah terjadi dalam sejarah sepak bola Inggris, saat timnya memenangkan semifinal Piala FA melawan Sheffield United di Old Trafford. Dengan melemparkan lengan kanannya, kiper Inggris mantan timnas itu secara ajaib berhasil menghentikan Paul Peschisolido yang mencoba menyundul bola dari jarak dekat untuk menyamakan skor, dengan Seaman mengakui bahwa dia tidak menyadari saat itu bahwa penyelamatan itu akan masuk dalam sejarah.
Dia berkata: "Ketika tendangan sudut masuk, ada beberapa pantulan, orang-orang mencoba menyundulnya ke gawang, jadi saya bergerak ke satu posisi, lalu harus kembali ke posisi lain untuk apa yang saya kira adalah sundulan ke gawang. Lalu bola kembali ke Peschisolido, dia menyundul atau menyentuh bola dengan bahunya, yang bagus bagi saya karena memberi saya sedikit waktu. Tapi saya ingat melompat ke belakang dan berpikir: 'Saya tidak bisa membawa ini karena saya akan masuk ke gawang'. Jadi saya menendangnya keluar, saya berakhir di gawang, dan saat saya menengok, saya melihat [Phil] Jagielka, dan dia akan menendang rebound... dan dia melepaskannya di atas mistar. Syukurlah. Jika itu masuk, tidak ada yang akan membicarakan [penyelamatan] itu.
"Kamu selalu butuh sedikit keberuntungan. Baru saat aku melihatnya di TV... Saya berpikir: 'Itu cukup bagus'. Jika kamu melihat penyelamatan itu, perhatikan wajah saya saat bangun, sangat serius. Saya ingat Ashley [Cole] datang ke saya, saya tidak tahu apa yang dia katakan, mungkin dia mengumpat pada saya, mengatakan betapa bagusnya itu. Tapi kemudian saya melihatnya di TV dan saya berpikir: 'Oooft, itu bagus'."
Tonton episode Beast Mode On Podcast dengan tamu David Seaman.
Tonton setiap episode podcast Beast Mode On melalui saluran YouTube resmi.
Anda juga dapat mendengarkan episode lengkap melalui Spotify.
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
Iklan