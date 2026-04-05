باسم العريني - التعاونx/altaawoun1956FC
"Si Pembunuh" dari Al-Taawoun menantang semua orang... 5 pertandingan yang wajib ditonton di putaran terakhir Liga Goi

Al Kholood U21 vs Al Taawoun U21
Al Kholood U21
Al Taawoun U21
Jawwy Elite League U-21
Al Fayha U21 vs Al Raed U21
Al Fayha U21
Al Raed U21
Al Nassr U21 vs Al Hilal U21
Al Nassr U21
Al Hilal U21
Al Adalah U21 vs Al Jabalin U21
Al Adalah U21
Al Jabalin U21
Al Orobah U21 vs Al Wehda U21
Al Orobah U21
Al Wehda U21
Al Ahli U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Ahli U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21 vs Al Khaleej U21
Al Ettifaq U21
Al Khaleej U21
Al Riyadh U21 vs Al Fateh U21
Al Riyadh U21
Al Fateh U21
Al Okhdood U21 vs Damac U21
Al Okhdood U21
Damac U21
Al Hazem U21 vs Al Najmah U21
Al Hazem U21
Al Najmah U21
Al Ittihad U21 vs Al Shabab U21
Al Ittihad U21
Al Shabab U21
Pertandingan sengit memacu semangat para bintang masa depan di pekan terakhir

Perhatian kini tertuju pada putaran ke-20 dan terakhir Liga Elite U-21, yang menjadi penutup musim yang penuh dengan ketegangan dan persaingan. Di sini, banyak bintang muda berupaya memanfaatkan kesempatan terakhir untuk membuktikan kemampuan mereka dan menarik perhatian sebelum turnamen ini berakhir.

Putaran ini memiliki arti khusus, tidak hanya dalam menentukan peringkat akhir, tetapi juga karena keinginan para talenta muda untuk membuktikan kelayakan mereka naik ke tim utama, serta meninggalkan jejak yang kuat yang memperkuat peluang mereka di masa depan di klub-klub besar.

Pada putaran ini, sejumlah talenta menonjol yang mampu membuktikan kekuatan dan konsistensi performa mereka sepanjang musim, dipimpin oleh Basem Al-Arini, bintang Al-Taawoun dan pencetak gol terbanyak kompetisi, yang berupaya melanjutkan penampilannya yang gemilang dan memimpin timnya untuk mengakhiri musim dengan hasil terbaik.

  العريني - التعاونx/altaawoun1956FC

    Basim Al-Arini... Pembunuh Berantai di Al-Taawon

    Dia merupakan salah satu bintang terpenting musim ini di segala aspek, di mana ia memimpin daftar pencetak gol terbanyak Liga Goi dengan 17 gol.

    Al-Arini unggul dengan selisih 3 gol penuh dari Jalal Al-Salem, penyerang Al-Ittifaq, yang menempati posisi kedua.

    Al-Salem sendiri juga mencetak gol yang membawa Al-Ittifaq meraih kemenangan 2-1 atas Al-Bukairiyah, hari Rabu, di kandang lawan, dalam pertandingan tunda dari putaran ketujuh belas Liga Sepak Bola Udara Elite.

    Al-Arini diperkirakan akan kembali bersinar saat menghadapi Al-Kholoud di putaran terakhir, karena ia merupakan pemain kunci yang membawa timnya meraih 37 poin dan menempati posisi ketiga.


  • جلال السالم - الاتفاقx/EttifaqSa

    Pelaksana Perjanjian

    Jalal Al-Salem akan menghadapi tugas yang relatif lebih mudah daripada Al-Arini, saat ia memimpin Al-Ittifaq melawan Al-Khaleej pada putaran terakhir.

    Tim Al-Ittifaq membutuhkan penampilan gemilang dari pencetak gol utama mereka untuk mempertahankan peluang mereka masuk ke zona empat besar, di mana "The Commandos" saat ini berada di peringkat kedua dengan 38 poin.


  • عمار اليهيبي نجم المنتخب السعودي للشباب والقادسيةx/AlqadsiahFuture

    Sang Penyihir Al-Qadisiyah

    Para penggemar bersiap menyaksikan pertandingan puncak kedua pada pekan ke-20 Liga Elite U-21 musim 2025-2026, yang akan mempertemukan Al-Ahli dan Al-Qadsia dalam laga yang dianggap sebagai salah satu pertandingan terpenting di turnamen musim ini.

    Pertandingan ini sangat penting bagi kedua tim, tidak hanya dalam hal klasemen liga, tetapi juga untuk menunjukkan kekuatan para pemain muda dan kemampuan mereka untuk meninggalkan jejak sebelum akhir musim.

    Di tengah-tengah pertandingan ini, menonjol bintang muda Al-Qadsia, Ammar Al-Yahibi, gelandang serang dan sayap berbakat, yang telah menjadi salah satu talenta terkemuka Saudi di kategori U-21.

    Al-Yahibi memiliki keterampilan individu yang luar biasa, di mana ia mahir dalam menggiring bola secara individu dan mempertahankan bola di bawah tekanan, yang memberinya kemampuan untuk membalikkan keadaan demi timnya pada momen-momen krusial pertandingan.

    Selain itu, Al-Yahibi dikenal memiliki kecepatan luar biasa dalam bergerak dan mengambil keputusan di lapangan, disertai kemampuan yang sangat baik untuk masuk dari sayap ke area tengah dan melancarkan serangan. Ia juga memiliki kecerdasan taktis yang memungkinkannya membaca alur permainan serta menciptakan peluang dan gol bagi rekan-rekannya, menjadikannya pemain paling berpengaruh di barisan Al-Qadisiyah selama pertandingan penting ini.


  • Pemimpin barisan di Al-Hilal

    Di putaran terakhir Liga Goi, Al-Hilal mengandalkan kemampuan para pemain andalannya, yang mampu membalikkan keadaan pertandingan demi tim dan meraih kemenangan di saat-saat krusial.

    Putaran ini merupakan kesempatan krusial bagi Al-Hilal untuk mempertahankan posisinya di puncak klasemen atau memperkuat posisinya dalam perebutan gelar juara, sehingga setiap pemain dituntut untuk memberikan yang terbaik.

    Di tengah dinamika ini, menonjol gelandang bintang Abdullah Zaid, yang dikenal karena kemampuannya mengendalikan ritme permainan dan menciptakan peluang. Ia adalah pemain yang diandalkan oleh staf pelatih sebagai motor utama serangan Al-Hilal pada pertandingan terakhir. Kemampuannya dalam melakukan umpan akurat dan menggiring bola di bawah tekanan menjadikannya senjata berbahaya bagi pertahanan lawan mana pun.

    Selain itu, Al-Hilal mengandalkan sinergi antara Zaid dan bintang-bintang lain di tim, guna menciptakan peluang serangan yang berkelanjutan dan mencapai keselarasan taktis yang meningkatkan peluang tim untuk meraih hasil yang diinginkan. Penampilan kolektif bersama kecemerlangan Abdullah Zaid dapat menjadi faktor penentu dalam menentukan juara musim ini.


  • Pencetak Gol Al-Nasr

    Al-Nasr menantikan kembalinya penyerang andalannya, Saad Haqwi, untuk kembali bersinar pada putaran terakhir Liga Goi, di mana tim ini berupaya mengamankan tiga poin penting guna memperkuat posisinya dalam perebutan gelar juara.

    Kembalinya Haqwi menjadi dorongan besar bagi tim dari segi serangan, mengingat kemampuannya mencetak gol dan menciptakan peluang di momen-momen krusial.

    Namun, tugas ini tidak akan mudah bagi Al-Nassr, karena mereka akan menghadapi rival abadinya, Al-Hilal, dalam Derby Riyadh. Pertandingan ini selalu dikenal karena persaingan yang ketat dan penuh gairah, yang menuntut tingkat konsentrasi dan kesiapan maksimal dari semua pemain.

    Pertandingan ini berlangsung pada momen krusial, di mana Al-Nassr mengandalkan kekompakan tim dan pelaksanaan taktik yang presisi, dengan harapan penyerang andalannya, Saad Haqawi, menjadi faktor penentu yang dapat memenangkan derby untuk tim kuning dan membahagiakan para pendukungnya di akhir musim.