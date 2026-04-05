"Si Pembunuh" dari Al-Taawoun menantang semua orang... 5 pertandingan yang wajib ditonton di putaran terakhir Liga Goi

Perhatian kini tertuju pada putaran ke-20 dan terakhir Liga Elite U-21, yang menjadi penutup musim yang penuh dengan ketegangan dan persaingan. Di sini, banyak bintang muda berupaya memanfaatkan kesempatan terakhir untuk membuktikan kemampuan mereka dan menarik perhatian sebelum turnamen ini berakhir.

Putaran ini memiliki arti khusus, tidak hanya dalam menentukan peringkat akhir, tetapi juga karena keinginan para talenta muda untuk membuktikan kelayakan mereka naik ke tim utama, serta meninggalkan jejak yang kuat yang memperkuat peluang mereka di masa depan di klub-klub besar.

Pada putaran ini, sejumlah talenta menonjol yang mampu membuktikan kekuatan dan konsistensi performa mereka sepanjang musim, dipimpin oleh Basem Al-Arini, bintang Al-Taawoun dan pencetak gol terbanyak kompetisi, yang berupaya melanjutkan penampilannya yang gemilang dan memimpin timnya untuk mengakhiri musim dengan hasil terbaik.