Dalam wawancara di program Selecao Copa, Militao memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana Ancelotti telah beradaptasi sejak mengambil alih kendali tim juara dunia lima kali tersebut. Bek tersebut mencatat bahwa meskipun pelatih asal Italia itu masih bereksperimen untuk menemukan formula yang sempurna, ia telah membangun fondasi keseimbangan yang kokoh untuk mengatasi kelemahan awal skuad, dengan sangat mengandalkan formasi 4-3-3 yang sudah tidak asing lagi.

"Sejak kedatangannya, saya rasa ia telah mencoba berbagai taktik dan pemain yang berbeda. Kini, ia semakin mengadopsi formasi 4-3-3, yang merupakan formasi klasiknya. Ia sempat mencobanya hanya dengan Bruno [Guimaraes] dan Casemiro, namun hal itu meninggalkan celah. Itu terjadi pada pertandingan pertama, melawan Maroko, saat kami kehilangan kendali di lini tengah. Kami berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, namun ia berhasil memperbaikinya, mulai dari pertandingan melawan Haiti dan seterusnya," jelas Militao. Perubahan taktik ini terbukti sangat penting karena Brasil berhasil memuncaki Grup C, yang ditandai dengan kemenangan 3-0 atas Skotlandia di mana tim menunjukkan ritme kolektif yang meningkat secara signifikan.



