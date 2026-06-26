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'Si jagoan' Carlo Ancelotti masih terus bereksperimen dengan taktik Brasil, sementara Eder Militao yakin Selecao telah 'memperbaiki' kelemahan mereka di Piala Dunia
Evolusi taktis bersama Selecao
Dalam wawancara di program Selecao Copa, Militao memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana Ancelotti telah beradaptasi sejak mengambil alih kendali tim juara dunia lima kali tersebut. Bek tersebut mencatat bahwa meskipun pelatih asal Italia itu masih bereksperimen untuk menemukan formula yang sempurna, ia telah membangun fondasi keseimbangan yang kokoh untuk mengatasi kelemahan awal skuad, dengan sangat mengandalkan formasi 4-3-3 yang sudah tidak asing lagi.
"Sejak kedatangannya, saya rasa ia telah mencoba berbagai taktik dan pemain yang berbeda. Kini, ia semakin mengadopsi formasi 4-3-3, yang merupakan formasi klasiknya. Ia sempat mencobanya hanya dengan Bruno [Guimaraes] dan Casemiro, namun hal itu meninggalkan celah. Itu terjadi pada pertandingan pertama, melawan Maroko, saat kami kehilangan kendali di lini tengah. Kami berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, namun ia berhasil memperbaikinya, mulai dari pertandingan melawan Haiti dan seterusnya," jelas Militao. Perubahan taktik ini terbukti sangat penting karena Brasil berhasil memuncaki Grup C, yang ditandai dengan kemenangan 3-0 atas Skotlandia di mana tim menunjukkan ritme kolektif yang meningkat secara signifikan.
- AFP
Pendekatan Ancelotti dalam manajemen
Militao, yang pernah bekerja di bawah asuhan Ancelotti di Bernabeu, menekankan bahwa kekuatan terbesar sang pelatih adalah kesediaannya untuk bekerja sama dengan para pemainnya. Alih-alih menjadi sosok yang kaku dan mengutamakan disiplin, pelatih asal Italia ini mengandalkan masukan dari para pemain di lapangan untuk menyempurnakan strategi permainannya saat menghadapi tekanan tinggi.
"Dia orang yang sangat bijaksana, dia bisa melihat segala sesuatu dengan jelas, dia banyak mendengarkan para pemain dan bertukar ide. Itu sangat penting. Pemain, dari dalam lapangan, bisa melihat hal-hal yang biasanya tidak terlihat oleh pelatih. Bahkan [di Real Madrid] saat jeda babak pertama, dia akan mendatangi para pemain untuk mengajukan pertanyaan dan bertukar ide. Hal itu hanya akan memperkuat tim dan membantu kelompok ini berkembang," tambah sang bek.
Militao melontarkan peringatan menjelang laga melawan Jepang
Terlepas dari momentum positif ini, Militao melontarkan peringatan tegas terkait lawan Brasil berikutnya. Jepang, yang finis di posisi kedua Grup F, pernah mencatatkan kemenangan pertama mereka atas Brasil pada tahun 2025—sebuah pertandingan di mana Militao hanya duduk di bangku cadangan dan tidak diturunkan. Ia meyakini bahwa Samurai Blue telah mencapai performa puncak yang menuntut fokus penuh dari Selecao.
"Saya pikir Jepang sedang menjalani tahun terbaiknya. Saya rasa mereka telah menemukan ritme permainan mereka. Mereka terus berkembang selama bertahun-tahun dan menunjukkan, di Piala Dunia ini, bahwa mereka benar-benar bersaing. Kita harus sangat berhati-hati, mereka tidak pernah berhenti berlari. Jika mereka bisa melakukan tekel, mereka pasti akan melakukannya. Brasil harus sangat berhati-hati.... Mereka memiliki disiplin taktis yang sangat baik, mereka adalah para pemain yang sangat berdedikasi," Militao memperingatkan.
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Mempertahankan ritme kemenangan
Menyuarakan pendapat yang sama dengan Militao, mantan gelandang Felipe Melo juga menyoroti perkembangan teknis tim Jepang tersebut. Melo menggambarkan mereka sebagai “robot” yang kini telah menambahkan sentuhan artistik dan intensitas dalam permainan mereka. Namun, ia tetap yakin bahwa jika tim asuhan Ancelotti mampu menampilkan performa seperti yang ditunjukkan pada babak penyisihan grup, mereka akan lolos dengan mudah.
"Mereka adalah tim yang terorganisir di lapangan, patuh secara taktis. Beberapa waktu lalu, saya menyebut mereka robot-robot kecil; mereka melakukan segalanya dengan benar. Kini, robot-robot ini juga memiliki teknik, selain intensitas yang mereka tunjukkan. Saya tidak ragu ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi Brasil... tetapi jika Brasil mampu memaksakan ritme permainan mereka dan melakukan apa yang telah mereka lakukan, terutama saat melawan Skotlandia, mereka memiliki peluang untuk menang tanpa harus bersusah payah," tutup Melo. Brasil memasuki babak 32 besar dengan dua kemenangan dan satu hasil imbang, berupaya menerjemahkan "koreksi" taktis mereka menjadi perjalanan yang jauh di turnamen ini.