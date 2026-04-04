'Si aneh sialan' - Erling Haaland diejek habis-habisan oleh rekan setimnya di Man City lewat pesan gila di bola sang pahlawan hat-trick usai menghancurkan Liverpool
Kejutan 'aneh' Haaland setelah pertandingan
Setelah peluit akhir berbunyi pada pertandingan perempat final Piala FA di Etihad Stadium, Haaland mengunggah foto dirinya yang sedang memegang bola pertandingan di Instagram—dengan keterangan "Sabtu yang lumayan"—namun justru pesan yang dituliskan oleh salah satu rekan setimnya di bola itulah yang menjadi sorotan utama. Di antara tanda tangan yang biasa, seorang pemain memilih penilaian yang lebih blak-blakan, menyebutnya sebagai "Si aneh sialan" saat ia merayakan hat-trick pertamanya untuk klub sejak Agustus 2024.
Canda tersebut menyoroti status unik yang dimiliki Haaland di ruang ganti City, di mana efisiensinya yang seperti robot di depan gawang terus membuat rekan-rekannya terpesona. Terlepas dari candaan ringan tersebut, sang striker tampak serius saat membahas performa terbarunya, mengakui bahwa penampilannya pada tahun 2026 belum mencapai ekspektasi tingginya sendiri.
"Kota ini 'belum cukup baik'," kata Haaland
"Performa kami terlalu naik-turun, dan itu belum cukup baik," kata Haaland kepada TNT Sports setelah menghancurkan tim asuhan Arne Slot. Meskipun sang penyerang—yang telah mencetak 33 gol mengesankan musim ini—tampil subur sebelum Natal, ia kesulitan mencetak gol sejak awal tahun, sehingga memunculkan pertanyaan apakah ia bisa mempertahankan tingkat produktivitasnya yang luar biasa.
Penyerang tersebut juga mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap jadwal City saat ini, dengan menyatakan bahwa absennya kompetisi Eropa telah mengubah dinamika musim mereka. "Untuk saat ini, ini adalah minggu yang panjang bagi kami karena kami tidak berlaga di Liga Champions, yang tentu saja kurang memuaskan, namun kami harus menghadapi Chelsea yang merupakan pertandingan lain," tambahnya, sambil tetap memusatkan perhatiannya pada pertandingan semifinal yang akan datang di Wembley.
Lijnders memuji penyelesaian yang 'luar biasa'
Di tengah absennya Pep Guardiola yang sedang menjalani skorsing, asisten pelatih Pep Lijnders memimpin tim dari pinggir lapangan dan terpesona oleh gol kedua Haaland—sebuah sundulan yang sangat tinggi dari umpan silang Antione Semenyo. Lijnders, yang telah menyaksikan banyak penyerang terbaik dunia dari dekat, sangat terkesan dengan kemampuan atletis yang ditunjukkan saat City melaju ke babak empat besar.
"Saya pernah bekerja dengan banyak striker hebat, yang mencetak banyak gol," kata Lijnders. "Gol kedua itu luar biasa, cara dia menyerang, dia melesat, cara dia mengarahkan bola ke sudut gawang. Saya suka gol-gol striker gaya lama seperti ini." #
Haaland melengkapi raihan golnya dengan sebuah penalti dan penyelesaian akhir yang klinis ke bagian bawah mistar gawang setelah menerima umpan dari pemain muda Nico O'Reilly.
Perjalanan Menjadi Mesin Pencetak Gol
Lijnders dengan cepat membela sang striker dari kritik-kritik yang muncul belakangan ini, dengan menyoroti beban fisik dan mental yang sangat berat yang harus ditanggung pemain internasional Norwegia tersebut. Setelah diberi waktu istirahat ekstra selama jeda internasional baru-baru ini, di mana ia hanya bermain dalam satu dari dua pertandingan Norwegia, Haaland tampak jauh lebih tajam dan lebih energik dalam melakukan tekanan dan pergerakannya.
"Sungguh gila apa yang kami minta [dari Haaland]," jelas Lijnders. "Mengejar bola, berlari di kotak penalti, dan mempertahankan bola - ada banyak hal yang kami minta dan harus dilakukan setiap tiga hari. Tidak semua hal dalam musim yang panjang akan berjalan sesuai keinginan, tetapi kembalinya dia dengan performa seperti itu menunjukkan karakter dan mentalitasnya. Dia adalah mesin yang luar biasa untuk bekerja sama."