'Si aneh sialan' - Erling Haaland diejek habis-habisan oleh rekan setimnya di Man City lewat pesan gila di bola sang pahlawan hat-trick usai menghancurkan Liverpool

Setelah peluit akhir berbunyi pada pertandingan perempat final Piala FA di Etihad Stadium, Haaland mengunggah foto dirinya yang sedang memegang bola pertandingan di Instagram—dengan keterangan "Sabtu yang lumayan"—namun justru pesan yang dituliskan oleh salah satu rekan setimnya di bola itulah yang menjadi sorotan utama. Di antara tanda tangan yang biasa, seorang pemain memilih penilaian yang lebih blak-blakan, menyebutnya sebagai "Si aneh sialan" saat ia merayakan hat-trick pertamanya untuk klub sejak Agustus 2024.

Canda tersebut menyoroti status unik yang dimiliki Haaland di ruang ganti City, di mana efisiensinya yang seperti robot di depan gawang terus membuat rekan-rekannya terpesona. Terlepas dari candaan ringan tersebut, sang striker tampak serius saat membahas performa terbarunya, mengakui bahwa penampilannya pada tahun 2026 belum mencapai ekspektasi tingginya sendiri.







