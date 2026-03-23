Andriy Shevchenko berbicara blak-blakan tentang Serie A dan Milan. Berikut ini kutipan dari Milannews.it: "Inter memiliki skuad yang jauh lebih besar, memiliki pemain dengan kualitas yang beragam, dan saat ini unggul. Namun, Milan sedang menjalani musim yang sangat baik. Kemenangan atas Torino adalah langkah penting ke depan, Allegri telah memotivasi tim setelah kekalahan melawan Lazio. Saya pikir Milan akan memenangkan pertandingan-pertandingan berikutnya dan memberikan tekanan pada Inter. Semuanya ditentukan pertandingan demi pertandingan. Jika Milan tetap dekat dengan Inter, segalanya bisa terjadi...".
Shevchenko: "Milan bisa memberikan tekanan dalam perebutan Scudetto. Leao? Dia bukan penyerang."
LEAO DAN VAR
Apakah Anda akan kembali ke sepak bola tanpa VAR?
"Kita harus mempertimbangkan semuanya dengan matang. Teknologi memang membantu, meskipun banyak orang yang tidak senang."
Apakah Leao seorang penyerang?
"Dia bukan penyerang, dia tidak memainkan peran alaminya saat ini. Dia diminta untuk menjadi penyerang: di beberapa pertandingan dia bermain bagus, di pertandingan lain kurang. Tapi untuk mengevaluasinya dalam peran itu, kita harus memberinya waktu. Tentu saja, kita harus melihat apakah dia memiliki kemauan untuk membantu tim dan dia adalah satu-satunya yang bisa memainkan peran itu. Kita bisa saja salah dalam pertandingan, tapi tidak dalam sikap. Ada saat-saat di mana kita bisa marah pada rekan setim atau pelatih, tapi kemudian harus segera mengklarifikasi."
SAHABAT KUCING
Bagaimana dia beradaptasi dengan Pulisic?
"Leao dan Pulisic harus saling beradaptasi, tanpa mengutamakan diri sendiri di atas tim. Setiap saat, setiap pemain harus siap bermain bahkan dalam peran yang berbeda."
Apakah Gattuso bersemangat?
"Dia pasti 100% bersemangat, kita harus menahannya agar tidak terlalu memaksakan para pemain. Dengan waktu yang sangat terbatas, dia hanya bisa fokus pada mental para pemain. Menurut saya, Italia bisa lolos. Bagi Ukraina, lolos ke Piala Dunia akan menjadi mimpi: rakyat kita menanti hadiah ini."