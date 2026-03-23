Shevchenko: "Milan bisa memberikan tekanan dalam perebutan Scudetto. Leao? Dia bukan penyerang."

Apakah Anda akan kembali ke sepak bola tanpa VAR?

"Kita harus mempertimbangkan semuanya dengan matang. Teknologi memang membantu, meskipun banyak orang yang tidak senang."

Apakah Leao seorang penyerang?

"Dia bukan penyerang, dia tidak memainkan peran alaminya saat ini. Dia diminta untuk menjadi penyerang: di beberapa pertandingan dia bermain bagus, di pertandingan lain kurang. Tapi untuk mengevaluasinya dalam peran itu, kita harus memberinya waktu. Tentu saja, kita harus melihat apakah dia memiliki kemauan untuk membantu tim dan dia adalah satu-satunya yang bisa memainkan peran itu. Kita bisa saja salah dalam pertandingan, tapi tidak dalam sikap. Ada saat-saat di mana kita bisa marah pada rekan setim atau pelatih, tapi kemudian harus segera mengklarifikasi."