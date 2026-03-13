Shevchenko: "Melihat Milan menang membuat saya senang, saya yakin mereka bisa meraih Scudetto. Leao? Dia bukan penyerang tengah, Modric sudah bercerita kepada saya tentang para pendukungnya"

Andriy Shevchenko, mantan penyerang Milan, kembali ke Milan untuk acara yang diselenggarakan oleh World Legends Padel Tour, di mana ia juga berbicara tentang Luka Modric. Di tengah pekan yang krusial bagi Rossoneri, datanglah kata-kata penyemangat yang penting dari seorang legenda besar asal Ukraina ini, saat diwawancarai oleh Sky Sport. Pada hari itu, pemain asal Ukraina tersebut kemudian mengunjungi tim di Milanello untuk menyapa para pemain dan staf, termasuk Massimiliano Allegri, dalam pertemuan yang sudah lama tidak terjadi selama beberapa tahun.

"MELIHAT MILAN MENANG MEMBUAT SAYA MERASA BAIK"

"Kembali ke Milanello? Luar biasa, saya merasakan sesuatu di perut saya. Saya tidak datang ke sini selama empat atau lima tahun. Senang sekali bisa melihat tim dan pelatih Allegri, saya juga mampir ke akademi muda. Melihat Milan menang membuat saya merasa bahagia.”

"ALLEGRI TERLIHAT SEMANGAT: SEKARANG HARUS MENGGERAKAN TEKANAN KE INTER"

"Allegri? Saya melihatnya bersemangat, ceria, positif, dan hal itu benar-benar membuat saya yakin bahwa Milan bisa berhasil, mereka berada di jalur yang tepat. Tim ini bekerja dengan baik dan berjalan lancar, kita harus mencoba menekan Inter.”

"MODRIC ADALAH SEORANG PEMIMPIN: DIA BERKATA KEPADA SAYA BAHWA SUPPORTER MILAN ITU ISTIMEWA"

"Modric? Dia pemain hebat, saya selalu terkesan dengan kerendahan hatinya. Dia punya karakter yang kuat, dia seorang pemimpin. Saya tanya bagaimana rasanya di Milan dan apakah dia sudah beradaptasi dengan baik, dia jawab bahwa dia senang dan bahwa suporter Milan itu istimewa. Dan itu benar. Berjuang untuk Scudetto, untuk Liga Champions, membuat suporter senang dan memberi Anda energi besar.”

"LEAO BERMAIN DI POSISI YANG TIDAK BIASA: DIA BERUSAHA KERAS DAN TELAH MENUNJUKKAN PERMAINAN YANG BAGUS"

"Perbandingan dengan Leao? Saya rasa saya dan dia memiliki karakteristik yang berbeda. Dia telah memberikan kontribusi penting sejak awal musim. Dia berganti posisi, tapi posisi itu tidak sesuai dengan karakteristiknya. Namun, dia sangat kooperatif terhadap permintaan pelatih dan telah menampilkan beberapa pertandingan yang bagus. Dia memang kesulitan, tapi tetap bersedia membantu; dia harus beradaptasi dengan posisi yang bukan bidangnya. Butuh waktu untuk mengetahui apakah dia cocok untuk posisi itu. Dia, seperti pemain lain, sedang memberikan yang terbaik dan tampil bagus.”

"KEADAAN SULIT DI UKRAINA: KAMI BERHARAP BISA Lolos KE PIALA DUNIA UNTUK MEMUASKAN PARA PENGEMAR"

"Perang di Ukraina? Situasinya selalu sulit. Sudah empat tahun perang berlangsung. Di dunia ini ada banyak konflik dan perang, tapi kita tidak boleh melupakannya. Musim dingin ini sangat dingin dan banyak orang yang menderita. Untungnya sepak bola membantu orang-orang, kami berharap bisa lolos ke Piala Dunia, itu adalah tujuan kami. Jika tim memberi kami hadiah ini, itu akan menjadi hasil yang luar biasa.”