Sherwood soal Tudor di Tottenham: "Siapa pun yang diambil dari jalanan bisa saja meraih 0 poin dalam 4 pertandingan"

"Apakah Tottenham akan memecat Igor Tudor? Saya tidak tahu. Tahu kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak tahu siapa yang akan mengambil keputusan itu. Saya tidak mengenal orang-orang yang terlibat. Tidak ada yang bertanggung jawab atas situasi ini, bukan? Dia belum pernah melakukan pekerjaan ini sebelumnya. Mereka terus mengatakan bahwa dia melakukannya, tapi kenyataannya tidak begitu. Ini adalah Liga Premier. Dia belum pernah berada di sini dan belum pernah berjuang untuk menghindari degradasi," kata Tim Sherwood, asisten pelatih dari 2008 hingga 2012 dan manajer Tottenham pada musim 2013/14.

"Tekanan untuk mempertahankan tim di Premier League atau membuat klub seperti Tottenham terdegradasi adalah tekanan yang sangat besar ketika Anda tidak mengenal lingkungan di mana Anda berada. Dan saya pikir Premier League telah memberinya tamparan di wajah. Apakah dia tidak pantas? Saya tidak tahu. Dia kalah di semua pertandingan dan siapa pun di jalanan bisa melakukannya, bukan? Harus lebih baik dari nol poin. Dia tidak mendapat poin dalam empat pertandingan. Maksud saya, siapa pun bisa melakukannya,"