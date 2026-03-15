Tottenham mungkin terpaksa kembali melakukan pergantian pelatih: jika tidak ada tanda-tanda positif dari pertandingan yang dijadwalkan pukul 17.30 di Anfield melawan Liverpool, kemungkinan besar Igor Tudor, yang baru sebulan lalu ditunjuk untuk menggantikan Thomas Frank di bangku cadangan Spurs, akan dicopot dari jabatannya. Situasi di London Utara terlalu berisiko, dengan Vicario dan rekan-rekannya terjebak dalam pertarungan untuk menghindari degradasi dan baru saja mengalami enam kekalahan beruntun untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, empat di antaranya terjadi di bawah asuhan mantan pelatih Juventus tersebut.
Diterjemahkan oleh
Sherwood soal Tudor di Tottenham: "Siapa pun yang diambil dari jalanan bisa saja meraih 0 poin dalam 4 pertandingan"
PENOLAKAN TERHADAP SHERWOOD
"Apakah Tottenham akan memecat Igor Tudor? Saya tidak tahu. Tahu kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak tahu siapa yang akan mengambil keputusan itu. Saya tidak mengenal orang-orang yang terlibat. Tidak ada yang bertanggung jawab atas situasi ini, bukan? Dia belum pernah melakukan pekerjaan ini sebelumnya. Mereka terus mengatakan bahwa dia melakukannya, tapi kenyataannya tidak begitu. Ini adalah Liga Premier. Dia belum pernah berada di sini dan belum pernah berjuang untuk menghindari degradasi," kata Tim Sherwood, asisten pelatih dari 2008 hingga 2012 dan manajer Tottenham pada musim 2013/14.
"Tekanan untuk mempertahankan tim di Premier League atau membuat klub seperti Tottenham terdegradasi adalah tekanan yang sangat besar ketika Anda tidak mengenal lingkungan di mana Anda berada. Dan saya pikir Premier League telah memberinya tamparan di wajah. Apakah dia tidak pantas? Saya tidak tahu. Dia kalah di semua pertandingan dan siapa pun di jalanan bisa melakukannya, bukan? Harus lebih baik dari nol poin. Dia tidak mendapat poin dalam empat pertandingan. Maksud saya, siapa pun bisa melakukannya,"
ROLLING MARCH TUDOR
Tudor kalah 4-1 dari Arsenal, pemuncak klasemen, dalam Derby London Utara, 2-1 dari Fulham, dan kemudian 3-1 dari Crystal Palace; semua kekalahan itu terjadi saat menghadapi tim-tim London lainnya. Kemudian di Liga Champions, mereka menderita kekalahan telak 5-2 di Madrid dari Atletico pada leg pertama babak 16 besar, dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kiper cadangan Kinsky yang digantikan oleh Vicario pada menit ke-17.