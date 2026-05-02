Sheffield Wednesday yang bersuka cita berhasil menghapus pengurangan 15 poin mereka sepenuhnya, setelah tim Owls yang terdegradasi diselamatkan oleh seorang pengusaha Amerika
EFL membatalkan pengurangan poin setelah pengambilalihan
Sheffield Wednesday terhindar dari pengurangan 15 poin yang biasanya dikenakan pada klub yang keluar dari proses administrasi. EFL mengonfirmasi keputusan tersebut pada Sabtu, dengan mengutip “situasi yang sangat menantang dan rumit bagi semua pihak” seputar gejolak kepemilikan klub baru-baru ini.
Keputusan ini diambil setelah berakhirnya masa jabatan Dejphon Chansiri sebagai pemilik dan selesainya proses pengambilalihan yang dipimpin oleh eksekutif penerbangan Amerika, David Storch, melalui Arise Capital Partners. Para pejabat dilaporkan memandang kritis bagaimana proses penjualan berlangsung di bawah kepemilikan sebelumnya, dengan beberapa tawaran yang layak diyakini telah diabaikan atau ditolak. Akibatnya, konsorsium yang baru akan memulai proses rekonstruksi tanpa beban hukuman olahraga yang signifikan.
Regulator menyambut baik stabilitas yang tercipta di klub tersebut
Storch memimpin kelompok pemilik baru bersama putranya, Michael, dan Tom Costin, membawa pengalaman yang diperolehnya melalui keterlibatannya dengan Blue Crow Sports Group serta klub-klub seperti CD Leganés dan Le Havre AC. Kesepakatan ini diselesaikan tepat sebelum Independent Football Regulator (IFR) mengambil alih tanggung jawab untuk menyetujui pemilik baru dalam sepak bola Inggris.
Seperti dikutip oleh BBC, David Kogan, ketua IFR, mengatakan: "Kesepakatan ini merupakan kabar baik bagi Sheffield Wednesday FC, komunitas, dan para penggemar yang telah melalui masa ketidakpastian yang begitu lama. Pengalaman Sheffield Wednesday merupakan pengingat yang tepat waktu mengenai alasan mengapa IFR didirikan sejak awal."
"Mulai minggu depan, pemilik baru, direktur, dan eksekutif senior di lima divisi teratas sepak bola Inggris akan dievaluasi oleh IFR guna memastikan hanya orang-orang yang layak dan pantas yang diizinkan untuk memiliki dan mengelola klub sepak bola."
Musim yang penuh bencana akhirnya berakhir
Pergantian kepemilikan ini menandai berakhirnya musim 2025-26 yang penuh gejolak, di mana Wednesday harus menanggung degradasi paling awal yang pernah tercatat dalam sejarah sepak bola Inggris. Masalah keuangan memicu pengurangan 12 poin pada Oktober, diikuti dengan pengurangan enam poin lagi setelah klub gagal membayar gaji staf, pemain, dan HMRC. Pada akhir Februari, kekalahan dari rival Sheffield United secara matematis memastikan degradasi dengan masih tersisa 13 pertandingan. Mantan pemilik Chansiri kemudian dijatuhi larangan selama tiga tahun untuk menjabat sebagai direktur dalam struktur EFL.
Pembangunan kembali dimulai
Dalam pertandingan terakhir musim ini, Sheffield Wednesday berhasil meraih kemenangan 2-1 atas West Bromwich Albion berkat gol-gol dari Nathaniel Chalobah dan Liam Palmer. Meskipun hasil tersebut tidak memengaruhi nasib mereka di musim depan, setidaknya mereka terhindar dari menjadi tim pertama dalam sejarah sepak bola Inggris yang finis dengan poin negatif.
Konsorsium yang dipimpin Storch kini dihadapkan pada tugas memulihkan stabilitas dan daya saing setelah salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah klub. Sheffield Wednesday masih akan beroperasi di bawah pembatasan keuangan tertentu selama dua musim ke depan sebagai bagian dari persyaratan kepatuhan EFL yang sedang berlangsung. Namun, klub akan diizinkan merekrut pemain saat mereka mempersiapkan diri untuk berkompetisi di EFL League One.