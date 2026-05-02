Sheffield Wednesday yang bersuka cita berhasil menghapus pengurangan 15 poin mereka sepenuhnya, setelah tim Owls yang terdegradasi diselamatkan oleh seorang pengusaha Amerika

Storch memimpin kelompok pemilik baru bersama putranya, Michael, dan Tom Costin, membawa pengalaman yang diperolehnya melalui keterlibatannya dengan Blue Crow Sports Group serta klub-klub seperti CD Leganés dan Le Havre AC. Kesepakatan ini diselesaikan tepat sebelum Independent Football Regulator (IFR) mengambil alih tanggung jawab untuk menyetujui pemilik baru dalam sepak bola Inggris.

Seperti dikutip oleh BBC, David Kogan, ketua IFR, mengatakan: "Kesepakatan ini merupakan kabar baik bagi Sheffield Wednesday FC, komunitas, dan para penggemar yang telah melalui masa ketidakpastian yang begitu lama. Pengalaman Sheffield Wednesday merupakan pengingat yang tepat waktu mengenai alasan mengapa IFR didirikan sejak awal."

"Mulai minggu depan, pemilik baru, direktur, dan eksekutif senior di lima divisi teratas sepak bola Inggris akan dievaluasi oleh IFR guna memastikan hanya orang-orang yang layak dan pantas yang diizinkan untuk memiliki dan mengelola klub sepak bola."