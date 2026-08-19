Sheffield United berisiko menghadapi pengurangan 12 poin yang menghancurkan menyusul perintah likuidasi dari Pengadilan Tinggi

United World berargumen bahwa Eltoukhy dan Rosen pada dasarnya berupaya mengambil alih Sheffield United tanpa membayar £35 juta yang diwajibkan, setelah memindahkan saham mereka ke sebuah perusahaan yang baru dibentuk. Meski duo Amerika itu menepis manuver hukum tersebut sebagai sekadar "aksi publisitas", hasilnya memiliki konsekuensi serius.

Berbicara mengenai masalah ini, seorang juru bicara United World mengungkapkan keretakan hubungan tersebut: "Tampaknya Helmy Eltoukhy dan Steven Rosen sama sekali tidak memedulikan apa arti ini bagi klub. Apa yang terjadi sekarang adalah hasil dari pilihan mereka. United World akan terus menuntut jumlah penuh." Mereka juga mencatat bahwa mereka telah "melakukan segala upaya untuk menyelesaikan masalah ini secara damai" dan mencoba melakukannya lagi "untuk memberi para pemilik kesempatan terakhir agar menyelamatkan Sheffield United dari konsekuensi tindakan mereka."