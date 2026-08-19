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Sheffield United berisiko menghadapi pengurangan 12 poin yang menghancurkan menyusul perintah likuidasi dari Pengadilan Tinggi
Putusan Pengadilan Tinggi picu penyelidikan EFL
Menurut Daily Mail, Sheffield United berada dalam bahaya serius terkena pengurangan 12 poin menyusul keputusan Pengadilan Tinggi. United World, perusahaan investasi milik mantan pemilik Prince Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz Al Saud, memulai tindakan hukum terhadap COH Sports Bidco. Mereka mengklaim utang sebesar £35 juta masih belum dibayarkan dari penjualan klub pada 2024.
Pengadilan pada akhirnya mengeluarkan perintah likuidasi terhadap perusahaan yang digunakan oleh pengendali saat ini, Helmy Eltoukhy dan Steven Rosen, untuk mengakuisisi klub asal Yorkshire tersebut. Akibatnya, EFL kini sedang menyelidiki apakah ini merupakan pelanggaran yang merugikan terhadap regulasi mereka, yang membuat klub berada dalam posisi genting.
- Getty Images Sport
United World mengeluarkan pernyataan tegas
United World berargumen bahwa Eltoukhy dan Rosen pada dasarnya berupaya mengambil alih Sheffield United tanpa membayar £35 juta yang diwajibkan, setelah memindahkan saham mereka ke sebuah perusahaan yang baru dibentuk. Meski duo Amerika itu menepis manuver hukum tersebut sebagai sekadar "aksi publisitas", hasilnya memiliki konsekuensi serius.
Berbicara mengenai masalah ini, seorang juru bicara United World mengungkapkan keretakan hubungan tersebut: "Tampaknya Helmy Eltoukhy dan Steven Rosen sama sekali tidak memedulikan apa arti ini bagi klub. Apa yang terjadi sekarang adalah hasil dari pilihan mereka. United World akan terus menuntut jumlah penuh." Mereka juga mencatat bahwa mereka telah "melakukan segala upaya untuk menyelesaikan masalah ini secara damai" dan mencoba melakukannya lagi "untuk memberi para pemilik kesempatan terakhir agar menyelamatkan Sheffield United dari konsekuensi tindakan mereka."
EFL mengonfirmasi peninjauan regulasi yang sedang berlangsung
EFL menangani situasi ini dengan sangat serius dan sedang meninjau secara cermat dampak dari keputusan pengadilan tersebut. Pengurangan poin apa pun akan sangat menghambat Sheffield United dan ambisi mereka musim ini.
Menanggapi krisis yang sedang berkembang, seorang juru bicara EFL menyatakan: "EFL mencatat keputusan Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan perintah penutupan terhadap COH Sports Bidco Limited. Liga akan mempertimbangkan implikasi dari perkembangan tersebut sesuai dengan Regulasi yang berlaku, termasuk apakah tindakan lebih lanjut diperlukan. Selain itu, EFL terus mempertimbangkan masalah regulasi lainnya menyusul perubahan pada struktur kepemilikan klub dan perkembangan di dalam grup yang lebih luas. Karena masalah-masalah ini masih berlangsung, EFL tidak akan memberikan komentar lebih lanjut pada tahap ini."
- Getty Images Sport
Masa menunggu bagi para suporter yang tegang
Sheffield United kini harus menunggu dengan cemas putusan final EFL terkait sengketa kepemilikan tersebut. Jika badan pengatur itu menentukan bahwa peraturan memang telah dilanggar, klub bisa dijatuhi pengurangan 12 poin yang akan sangat merugikan dalam beberapa pekan ke depan. Eltoukhy dan Rosen perlu segera menemukan solusi dengan Prince Abdullah untuk melindungi masa depan tim dalam waktu dekat.
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