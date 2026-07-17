(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Shakira mengirimkan pesan kepada Lionel Messi yang 'luar biasa' dan istrinya, Antonela Roccuzzo, setelah Argentina melaju ke final Piala Dunia
Messi mengantarkan Argentina kembali ke final
Argentina telah memastikan tempatnya di final Piala Dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut setelah menjalani perjalanan turnamen yang melelahkan. Tim asuhan Lionel Scaloni terus mengandalkan kehebatan kapten mereka yang berusia 39 tahun, yang memberikan dua assist krusial dalam kemenangan 2-1 di semifinal melawan Inggris.
Messi kini hanya selangkah lagi untuk mempertahankan trofi tersebut dan menjadi kandidat kuat untuk meraih penghargaan Bola Emas lagi. Penampilannya yang memukau telah menuai kekaguman dari seluruh dunia, terutama dari bintang pop Shakira, yang telah menyaksikan turnamen ini dari tribun penonton.
- Getty Images
Shakira memberikan penghormatan kepada keluarga Messi
Shakira, yang kini tinggal di Miami, mengunggah di media sosial untuk mengungkapkan kekagumannya atas kemampuan Messi yang mampu menantang usia. Penyanyi asal Kolombia itu memuji kedisiplinannya dan menyoroti peran penting istrinya sebagai penopang utama.
"Apa yang dilakukan Leo Messi sungguh luar biasa!" tulis Shakira. "Hal itu mencerminkan nilai-nilai seorang pria yang sangat berkomitmen dan disiplin, yang mampu menantang waktu dan segala rintangan. Ia membuktikan bahwa seseorang tidak ditentukan oleh usianya atau oleh apa yang dikatakan orang lain."
Dia menambahkan: "Dan saya tahu bahwa memiliki seorang wanita seperti Antonela Roccuzzo di sisinya memberinya kekuatan dan inspirasi untuk membuktikannya!"
Ikatan yang kuat di luar lapangan
Roccuzzo, yang merayakan kemenangan di semifinal dengan tarian ceria di stadion, segera menanggapi ucapan tersebut dengan membagikan kembali kata-kata Shakira di Instagram Story-nya. Sementara itu, kepindahan Messi ke MLS pada tahun 2023 membuatnya terus mendominasi berita utama di seluruh dunia. Meraih gelar juara di level klub di Amerika Serikat tampaknya telah menjadi persiapan yang sempurna menjelang apa yang tampaknya akan menjadi penampilan terakhirnya di level internasional.
- Getty Images
Berusaha meraih gelar juara Piala Dunia dua kali berturut-turut
Argentina kini akan mempersiapkan diri untuk pertandingan final yang dinanti-nantikan melawan Spanyol, dan berharap terhindar dari masalah kebugaran atau performa di menit-menit akhir saat mereka berupaya mempertahankan gelar juara yang diraih di Qatar. Jika Messi mampu mengantarkan timnya meraih satu kemenangan terakhir, ia akan mengukuhkan warisannya dengan gelar juara dunia berturut-turut yang bersejarah sebelum mengakhiri kariernya di kancah internasional sebagai sosok dengan gelar terbanyak dalam kompetisi ini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami