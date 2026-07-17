Shakira mengirimkan pesan kepada Lionel Messi yang 'luar biasa' dan istrinya, Antonela Roccuzzo, setelah Argentina melaju ke final Piala Dunia

Shakira, yang kini tinggal di Miami, mengunggah di media sosial untuk mengungkapkan kekagumannya atas kemampuan Messi yang mampu menantang usia. Penyanyi asal Kolombia itu memuji kedisiplinannya dan menyoroti peran penting istrinya sebagai penopang utama.

"Apa yang dilakukan Leo Messi sungguh luar biasa!" tulis Shakira. "Hal itu mencerminkan nilai-nilai seorang pria yang sangat berkomitmen dan disiplin, yang mampu menantang waktu dan segala rintangan. Ia membuktikan bahwa seseorang tidak ditentukan oleh usianya atau oleh apa yang dikatakan orang lain."

Dia menambahkan: "Dan saya tahu bahwa memiliki seorang wanita seperti Antonela Roccuzzo di sisinya memberinya kekuatan dan inspirasi untuk membuktikannya!"