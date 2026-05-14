AFP
Shakira, Madonna, dan BTS diumumkan sebagai penampil utama dalam pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia 2026
Penampilan bersejarah di New Jersey
Final Piala Dunia FIFA 2026 pada 19 Juli akan menampilkan pertunjukan paruh waktu bersejarah di MetLife Stadium, yang dikurasi oleh vokalis Coldplay, Chris Martin. Daftar artis yang dipenuhi bintang-bintang tersebut diumumkan dalam siaran media sosial yang unik, yang menampilkan karakter-karakter ikonik dari Sesame Street dan The Muppets. Konser paruh waktu perdana ini dirancang untuk menggalang dana yang signifikan bagi FIFA Global Citizen Education Fund, yang berfokus pada peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan sepak bola bagi anak-anak kurang mampu di seluruh dunia.
Ikon-ikon dunia kembali
Daftar artis yang tampil mencakup beragam legenda musik, termasuk Shakira, yang baru-baru ini merilis lagu resmi turnamen, "Dai Dai", bersama Burna Boy. Madonna juga turut meramaikan daftar penampil sambil mempersiapkan peluncuran album studio terbarunya yang sangat dinantikan, Confessions II, pada bulan Juli. Sementara itu, raksasa K-pop BTS melanjutkan comeback besar-besaran mereka setelah menyelesaikan wajib militer dan merilis album studio keenam mereka, Arirang, dengan sukses pada bulan Maret.
Perayaan musik yang meriah
FIFA telah menyusun program hiburan yang komprehensif di ketiga negara tuan rumah, dimulai dengan upacara pembukaan akbar di SoFi Stadium pada 12 Juni yang menampilkan Katy Perry dan Future. Perayaan tambahan juga dijadwalkan untuk pertandingan pembuka di Kanada dan Meksiko, dengan Michael Buble dan J Balvin memimpin pertunjukan di Toronto dan Mexico City. Strategi ambisius ini mencerminkan skala turnamen yang diperluas menjadi 48 tim, yang bertujuan untuk menarik penonton global dalam jumlah yang memecahkan rekor melalui berbagai sentuhan budaya di luar lapangan.
Hitung mundur menuju pertandingan pembuka
Perhatian kini beralih ke pertandingan-pertandingan pembuka turnamen ini, seiring para tim menyelesaikan persiapan mereka menjelang dimulainya turnamen pada bulan Juni di Amerika Utara. Amerika Serikat akan memulai kampanye mereka melawan Paraguay di California, sementara Meksiko akan menjamu Afrika Selatan di Stadion Azteca yang legendaris. Dengan BTS yang saat ini tengah menjalani tur dunia yang tiketnya ludes terjual dan Madonna yang dijadwalkan tampil dalam acara besar di Festival Tribeca, para bintang utama ini akan tiba di New Jersey pada puncak popularitas global mereka untuk ajang puncak pada pertengahan Juli.