Saga panjang antara Pique dan Shakira memasuki babak baru di ruang sidang Catalonia. Pada Selasa, 6 Oktober 2026, keduanya tiba di City of Justice di Barcelona untuk menjalani sidang yang dijaga ketat kerahasiaannya oleh kedua tim hukum.

Meski kesepakatan hak asuh awal yang dicapai pada akhir 2022 memungkinkan Shakira pindah ke Amerika Serikat bersama anak-anak, persoalan praktis dari jarak transatlantik itu memicu permohonan hukum baru ini. Sang penyanyi, yang belakangan bermukim di Madrid selama tur terbarunya, kembali ke kota bekas tempat tinggalnya untuk berargumen bahwa jadwal kunjungan saat ini memberi beban yang tidak semestinya kepada anak-anak. Menurut laporan dari El Mundo, suasananya profesional namun tegang ketika kedua pihak hadir langsung dalam proses tersebut, alih-alih sepenuhnya menyerahkan urusan itu kepada pengacara masing-masing.

Fokus utama dari gugatan hukum spesifik ini adalah rutinitas perjalanan anak-anak selama libur sekolah yang lebih singkat. Shakira dikabarkan meminta hakim untuk meninjau kembali "pengaturan kunjungan" guna memastikan anak-anak tidak harus menghabiskan sebagian besar waktu libur mereka dengan terbang antara Miami dan Barcelona.