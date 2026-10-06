Getty Images
Diterjemahkan oleh
Shakira dan Gerard Pique bentrok lagi! Penyanyi itu kembali membawa mantan pasangannya ke pengadilan terkait perjalanan liburan anak-anak mereka
Sengketa hukum baru di Barcelona
Saga panjang antara Pique dan Shakira memasuki babak baru di ruang sidang Catalonia. Pada Selasa, 6 Oktober 2026, keduanya tiba di City of Justice di Barcelona untuk menjalani sidang yang dijaga ketat kerahasiaannya oleh kedua tim hukum.
Meski kesepakatan hak asuh awal yang dicapai pada akhir 2022 memungkinkan Shakira pindah ke Amerika Serikat bersama anak-anak, persoalan praktis dari jarak transatlantik itu memicu permohonan hukum baru ini. Sang penyanyi, yang belakangan bermukim di Madrid selama tur terbarunya, kembali ke kota bekas tempat tinggalnya untuk berargumen bahwa jadwal kunjungan saat ini memberi beban yang tidak semestinya kepada anak-anak. Menurut laporan dari El Mundo, suasananya profesional namun tegang ketika kedua pihak hadir langsung dalam proses tersebut, alih-alih sepenuhnya menyerahkan urusan itu kepada pengacara masing-masing.
Fokus utama dari gugatan hukum spesifik ini adalah rutinitas perjalanan anak-anak selama libur sekolah yang lebih singkat. Shakira dikabarkan meminta hakim untuk meninjau kembali "pengaturan kunjungan" guna memastikan anak-anak tidak harus menghabiskan sebagian besar waktu libur mereka dengan terbang antara Miami dan Barcelona.
- Getty/GOAL
Tanggung jawab perjalanan bersama
Inti dari argumen Shakira adalah keyakinan bahwa beban fisik dari perjalanan jarak jauh tidak seharusnya ditanggung secara eksklusif oleh Milan dan Sasha. Tim hukumnya telah mengajukan sebuah usulan agar tanggung jawab untuk menjembatani jarak antara Spanyol dan Amerika Serikat dibagi secara lebih adil antara kedua orang tua. Perwakilan sang penyanyi merilis pernyataan yang menjelaskan bahwa "tujuannya adalah agar upaya perjalanan antara Miami dan Barcelona tidak jatuh semata-mata kepada mereka."
Secara spesifik, untuk masa liburan yang hanya berlangsung beberapa hari, Shakira meminta agar Pique menjadi pihak yang bepergian ke Miami untuk menemui anak-anak. Ini akan memungkinkan kedua anak laki-laki itu tetap berada di lingkungan rumah mereka dan menghindari jet lag serta gangguan yang datang seiring menyeberangi Atlantik untuk kunjungan singkat.
Melindungi rutinitas anak-anak
Sang sensasi musik global secara konsisten menegaskan bahwa prioritasnya adalah stabilitas dan kesejahteraan putra-putranya. Dalam dokumen yang diajukan ke pengadilan, para pengacaranya menekankan bahwa perubahan yang diusulkan akan memungkinkan anak-anak untuk "mempertahankan lebih lama rutinitas sekolah, sosial, dan keluarga mereka," sehingga memastikan mereka tidak terus-menerus berada dalam perjalanan.
Timnya dengan cepat menepis segala anggapan bahwa ini adalah langkah untuk menjauhkan mantan bek tengah Manchester United dan Barcelona itu. Mereka menyatakan dengan jelas bahwa petisi tersebut tidak bertujuan untuk "mengurangi waktu yang dihabiskan anak-anak bersama ayah mereka," melainkan untuk mengatur ulang bagaimana waktu itu difasilitasi demi melindungi kesehatan akademik dan emosional kedua anak laki-laki itu.
- AFP
Shakira memprioritaskan stabilitas anak-anaknya
Perspektif ini dibingkai sebagai langkah perlindungan bagi Milan dan Sasha, yang harus beradaptasi dengan gaya hidup yang sangat berbeda sejak kepindahan mereka ke Miami pada April 2023. Meninggalkan Barcelona, tempat mereka tinggal sejak lahir, merupakan transisi besar yang coba dikelola Shakira dengan hati-hati.
Dengan mengurangi jumlah penerbangan berdurasi singkat kembali ke Spanyol, ia berpendapat bahwa anak-anak itu bisa merasa lebih menetap di tempat tinggal utama mereka. Sang penyanyi sebelumnya lantang menyuarakan tekanan media yang intens yang dihadapi keluarganya di Spanyol dan kerap menyerukan agar privasi anak-anaknya dihormati saat mereka menjalani kompleksitas perpisahan terbuka orang tua mereka.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami