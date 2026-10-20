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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Shakhtar Donetsk, Darijo Srna kepada CM: "Saya ingin Modric atau Calhanoglu. Alisson, Kaua, Tobias... mereka punya kualitas untuk bermain di Inter dan Juventus. Perang itu mengerikan, kami tidak punya rumah sejak 2014, tetapi terima kasih kepada Italia atas dukungannya. Hidup Cagliari, selalu!"

Inter
Champions League
Shakhtar Donetsk
Inter vs Shakhtar Donetsk
D. Srna
A. Turan
Newerton
A. Santana
Cagliari
Opini
FEATURES
Serie A
Juventus

Direktur olahraga sekaligus mantan bintang sepak bola Eropa itu berbicara secara eksklusif untuk menceritakan dunia Shakthar.

Klub Shakhtar Donetsk bersiap menjalani satu lagi malam besar di kompetisi Eropa. Kali ini, klub Ukraina itu akan datang ke San Siro, Milan, untuk menghadapi Inter. Berbeda dengan Inter yang mengawali Liga Champions dengan sangat buruk, Shakhtar akan berusaha melanjutkan kiprah apiknya. Mereka kini berada tepat di luar zona lolos langsung ke babak 16 besar.


Dalam kesehariannya, klub ini tak terelakkan harus menghadapi dampak perang dengan Rusia yang tengah mengoyak Ukraina. Perang itu memaksa mereka meninggalkan Donetsk dan praktis selalu hidup jauh dari kandang.

Untuk menceritakan kondisi Shakhtar, strategi saat ini dan ke depan, serta kesulitan dalam pengelolaan klub maupun di bursa transfer, direktur olahraga Darijo Srna, sosok legendaris klub yang juga pernah berkiprah di Italia bersama Cagliari, memberikan wawancara eksklusif kepada Calciomercato dan Goal.

  • Inter favorit, salah satu tim terbaik di Italia

    Mari mulai dari lapangan dan pertandingan Liga Champions berikutnya. Shakhtar seperti apa yang bisa kita harapkan, dan apa yang paling Anda khawatirkan dari Inter?

    "Kami tim muda dan ingin bermain sepak bola melawan siapa pun. Itulah tujuan kami. Kami memulai dengan sangat baik, dengan hasil imbang melawan PSV dan kemenangan atas AEK, tetapi sekarang kami harus menghormati setiap lawan karena ini Liga Champions.

    Inter adalah favorit dalam pertandingan ini. Mereka bermain di kandang, di hadapan stadion yang penuh penonton, dan merupakan tim berpengalaman. Inter adalah salah satu tim terbaik di Italia. Bagi tim muda kami, menghadapi Inter di Italia, di hadapan stadion dengan tiket yang terjual habis, akan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Kami sangat senang dengan pertandingan ini."

  • Mimpi playoff

    Berbeda dengan Inter, Anda mengawali kiprah di Eropa dengan sangat baik, meraih satu hasil imbang dan satu kemenangan. Apa target yang Anda tetapkan di Eropa?

    "Impian kami adalah finis di antara 24 tim teratas Liga Champions. Itu akan menjadi pencapaian besar bagi kami. Kami juga ingin menampilkan permainan yang bagus, menjalani pertandingan-pertandingan yang bagus, dan menunjukkan karakter kami di Liga Champions.

    Kami adalah tim muda dan pertandingan-pertandingan Liga Champions ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi para pemain kami. Kami ingin bersaing, memainkan sepak bola kami sendiri, dan menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang tepat."

  • CHIVU LUAR BIASA, TAK PANTAS MENDAPAT NOL POIN

    Inter sempat kesulitan menghadapi tim yang bermain dengan tempo tinggi dan menyerang secara vertikal. Apakah gaya bermain Arda Turan sesuai dengan karakteristik itu? Bagaimana Anda berencana menyulitkan tim asuhan Chivu?

    "Kami punya sistem permainan sendiri dan akan berusaha memainkan permainan kami. Kami tentu tidak akan hanya bertahan. Mengenal Arda, tim kami, dan para pemain kami, kami akan berusaha bermain sepakbola dan memberikan yang terbaik untuk meraih hasil positif.

    Adapun Chivu, dia pelatih muda yang luar biasa. Dia pemain hebat, meraih hasil bagus bersama Parma, dan sekarang melakukan pekerjaan yang sangat baik bersama Inter. Kami sangat menghormatinya.

    Inter tidak pantas tanpa poin setelah dua pertandingan pertama. Mereka kurang beruntung. Begitu pula Kolarov, asisten Chivu yang juga teman saya. Dia pernah bermain di klub-klub besar, punya pengalaman yang sangat luas, dan turut membantu Chivu. Mereka memiliki tim yang luar biasa dan staf pelatih yang sama luar biasanya."

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  • PILIHAN ARDA TURAN

    Bisa Anda ceritakan bagaimana Anda sampai pada keputusan memilih Arda Turan sebagai pelatih? Bagaimana Anda meyakinkan mantan pesepakbola hebat seperti dia untuk menerima proyek yang begitu menantang?

    "Sebenarnya, kami tidak perlu meyakinkan Arda untuk datang. Dia sudah siap sejak awal (tertawa, red.). Strategi kami adalah bekerja dengan pelatih muda yang ambisius dan haus kesuksesan. Arda memiliki pengalaman luar biasa sebagai pesepakbola. Dia pernah bermain di klub-klub terbaik dunia, bersama para pemain terbaik.

    Selain itu, dia sudah menjuarai liga bersama kami pada musim pertamanya. Kami mencapai semifinal Conference League dan kini memiliki salah satu skuad termuda di Champions League. Kami berada di jalur yang tepat. Kami sangat senang dengan Arda dan akan terus bersamanya."

  • "PERANG BAGI KAMI DIMULAI PADA 2014"

    Ketika berbicara tentang Shakhtar, kita tak bisa lepas dari hubungan klub ini dengan negara dan rakyat yang sedang dilanda perang. Bagaimana kalian menjalani kenyataan ini? Bagaimana kalian bisa terus bermain sepakbola ketika tidak dapat tinggal di tanah sendiri ataupun bermain di stadion sendiri, sementara para suporter kalian menderita setiap hari?

    "Kami menjalani kondisi ini setiap hari selama hampir lima tahun: pengeboman, serangan roket, orang-orang tak bersalah tewas, anak-anak tewas. Ini mengerikan.

    Saya ingin berterima kasih kepada Italia atas dukungannya untuk Ukraina. Ukraina adalah negara yang luar biasa, dengan orang-orang yang luar biasa. Mereka membutuhkan dukungan dan kami berharap perang ini berakhir.

    Kami kehilangan rumah kami pada 2014. Kami kehilangan Donbas Arena, kota kami, dan pusat latihan kami. Kami tidak punya rumah selama 12 tahun. Bagi kami, perang dimulai pada 2014, di Donetsk.

    Dan saat ini, kami tetap satu-satunya klub Ukraina yang bermain di kompetisi Eropa. Kami bangga mewakili sepakbola Ukraina, tetapi kami membutuhkan lebih banyak klub Ukraina di sana."

  • BURSA TRANSFER DI AMERIKA SELATAN

    Shakhtar selalu mengandalkan talenta muda asing, terutama yang ditemukan di Amerika Selatan. Apakah perang mengubah pendekatan ini? Apakah perang juga membuat segalanya lebih sulit di bursa transfer?

    "Untuk pemain dari Brasil, kami mendatangkan mereka yang benar-benar ingin datang ke sini dan berkomitmen pada proyek ambisius kami. Kami sangat menghargai hal itu.

    Para pemain ini patut dihormati karena banyak warga Ukraina terpaksa meninggalkan negara mereka, sementara mereka memilih datang ke Shakhtar dan berjuang untuk klub serta Ukraina. Kami sangat menghargainya.

    Bersama presiden kami, kami tidak akan pernah mengubah filosofi kami. Kami akan terus menempuh jalan kami sendiri."

  • "AYO CAGLIARI SELAMANYA! MARI KITA ADAKAN LAGA PERSAHABATAN"

    Kenangan apa yang Anda miliki tentang Cagliari dan pengalaman Anda di Sardinia? Bisakah Anda menceritakan sebuah kisah dari masa itu? Apakah Anda mengikuti kiprah mantan rekan setim Anda, Pisacane?

    "Cagliari dan Sardinia membangkitkan perasaan yang luar biasa dalam diri saya. Selalu dukung Cagliari! Keduanya akan selalu ada di hati saya. Mereka memiliki orang-orang luar biasa, seorang presiden yang luar biasa, dan orang-orang hebat yang bekerja di klub. Saya juga pernah memiliki rekan-rekan setim tangguh seperti Pavoletti, Barella, Cigarini, Padoin, dan João Pedro.

    Saya punya banyak teman di sana. Tentu saja, Fabio Pisacane adalah sahabat saya. Dia pelatih penting dan sedang melakukan pekerjaan luar biasa bersama Cagliari. Saya sangat senang untuk Cagliari dan Fabio. Saya hanya menunggu saat bisa kembali ke Cagliari untuk mengunjungi mereka dan mungkin juga mengatur laga persahabatan antara Cagliari dan Shakhtar di sana."

  • Peran Direktur Olahraga

    Bagaimana peran direktur olahraga berubah? Di Italia, banyak klub terus berganti direktur olahraga dari musim ke musim, seperti Roma dan Juventus. Sementara itu, klub lain seperti AC Milan memilih untuk tidak memiliki direktur olahraga untuk saat ini...

    "Menurut saya, direktur olahraga tentu memiliki tanggung jawab yang sangat besar terkait pemain dan pelatih, tetapi juga terhadap keseluruhan sistem.

    Saya tidak tahu mengapa sejumlah klub memutuskan untuk mengganti pelatih atau struktur manajemen, jadi saya tidak bisa berkomentar mengenai hal itu. Saya tahu ini bukan pekerjaan mudah. Tanggung jawabnya sangat besar, tetapi inilah pekerjaan kami dan bagian dari hidup kami. Kami profesional."

  • "AI dan data boleh saja, tetapi di bursa transfer pengamatan para pemandu bakat tetap penting"

    Kesan kami, terutama sejak masuknya dana investasi Amerika, klub-klub semakin mengandalkan data dan kecerdasan buatan untuk mengambil keputusan di bursa transfer. Benarkah demikian?

    "Ya, dunia sudah berubah. Teknologi berkembang setiap hari dan sepakbola pun berubah. Banyak hal yang berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Kami menghargai semua basis data dan segala hal yang dapat membantu kami. Namun, kami juga menghargai para pemandu bakat kami.

    Kami menonton pertandingan dan mengamati para pemain secara langsung. Para pemandu bakat kami menghadiri berbagai pertandingan dan memantau pemain dari dekat. Kami memiliki banyak pemandu bakat yang menangani pekerjaan ini. Kepala pemandu bakat kami adalah Salvatore Monaco.

    Sekitar 80% keputusan kami ambil berdasarkan intuisi dan apa yang kami lihat secara langsung. Semua perangkat lain tentu membantu kami, tetapi tidak dapat menggantikan pengamatan kami sendiri dan pekerjaan para pemandu bakat kami".

  • Tips Bursa Transfer

    Terakhir, adakah saran transfer untuk kami? Jika Anda bisa merekrut seorang pemain dari Serie A, seseorang yang menurut Anda bisa meningkatkan kualitas permainannya dan mencapai level tertinggi, siapa yang akan Anda pilih? Lalu, di antara pemain Anda, Alisson, Vinicius Tobias, Kauã Elias, atau Newerton, siapa yang menurut Anda paling menarik bagi salah satu klub besar Italia? Mungkin Inter?

    "Jika saya punya kesempatan merekrut seseorang dari Italia, pertama-tama saya akan memilih saudara saya, Luka Modrić, lalu Barella atau Calhanoglu. Ada banyak pemain hebat di Italia.

    Adapun di tim kami, ada banyak talenta luar biasa: Alisson, Bruninho, Kauã, Vinícius, Azevedo, Isaqe, Marlon, dan banyak lagi. Saya pikir suatu hari nanti mereka akan bermain untuk klub-klub besar: mungkin Inter, mungkin Juventus, mungkin Chelsea. Saya tidak tahu, tetapi mereka berada di jalur yang tepat."



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