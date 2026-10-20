Klub Shakhtar Donetsk bersiap menjalani satu lagi malam besar di kompetisi Eropa. Kali ini, klub Ukraina itu akan datang ke San Siro, Milan, untuk menghadapi Inter. Berbeda dengan Inter yang mengawali Liga Champions dengan sangat buruk, Shakhtar akan berusaha melanjutkan kiprah apiknya. Mereka kini berada tepat di luar zona lolos langsung ke babak 16 besar.





Dalam kesehariannya, klub ini tak terelakkan harus menghadapi dampak perang dengan Rusia yang tengah mengoyak Ukraina. Perang itu memaksa mereka meninggalkan Donetsk dan praktis selalu hidup jauh dari kandang.

Untuk menceritakan kondisi Shakhtar, strategi saat ini dan ke depan, serta kesulitan dalam pengelolaan klub maupun di bursa transfer, direktur olahraga Darijo Srna, sosok legendaris klub yang juga pernah berkiprah di Italia bersama Cagliari, memberikan wawancara eksklusif kepada Calciomercato dan Goal.