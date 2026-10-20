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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Shakhtar Donetsk, Darijo Srna kepada CM: "Saya ingin Modric atau Calhanoglu. Alisson, Kaua, Tobias... layak bermain untuk Inter dan Juventus. Perang itu mengerikan, kami tak punya rumah sejak 2014, tetapi terima kasih kepada Italia atas dukungannya. Ayo Cagliari, selalu!"

Inter
Champions League
Shakhtar Donetsk
Inter vs Shakhtar Donetsk
D. Srna
A. Turan
Newerton
A. Santana
Cagliari
Opini
FEATURES
Serie A
Juventus

Direktur olahraga yang juga mantan sosok ternama di sepak bola Eropa itu berbicara secara eksklusif untuk menceritakan seluk-beluk Shakthar.

Shakhtar Donetsk bersiap menjalani satu lagi malam besar di kompetisi Eropa. Kali ini, klub Ukraina itu akan datang ke San Siro di Milan untuk menghadapi Inter dan berusaha melanjutkan kiprah apiknya. Berbeda dengan Inter yang mengawali Liga Champions dengan sangat buruk, Shakhtar kini berada tepat di luar zona lolos langsung ke babak 16 besar.


Dalam kesehariannya, klub ini harus menghadapi dampak perang dengan Rusia yang tengah melanda Ukraina. Perang itu memaksa mereka berada jauh dari Donetsk dan praktis selalu menjalani laga tandang.

Untuk menceritakan dunia Shakhtar, strategi saat ini dan masa depan, kesulitan dalam pengelolaan klub maupun di bursa transfer, direktur olahraga Darijo Srna, sosok legendaris klub yang juga pernah berkiprah di Italia bersama Cagliari, memberikan wawancara eksklusif kepada Calciomercato dan Goal.

  • INTER JADI FAVORIT, SALAH SATU TIM TERBAIK DI ITALIA

    Mari mulai dari lapangan dan laga Liga Champions berikutnya. Shakhtar seperti apa yang bisa kita harapkan dan apa yang paling Anda khawatirkan dari Inter?

    "Kami tim muda dan ingin bermain sepak bola melawan siapa pun. Itulah tujuan kami. Kami mengawali kompetisi dengan sangat baik, meraih hasil imbang melawan PSV dan kemenangan atas AEK, tetapi sekarang kami harus menghormati setiap lawan karena ini Liga Champions.

    Inter adalah favorit dalam pertandingan ini. Mereka bermain di kandang, di hadapan stadion yang penuh penonton, dan merupakan tim berpengalaman. Inter adalah salah satu tim terbaik di Italia. Bagi tim muda kami, menghadapi Inter di Italia, di hadapan stadion dengan tiket terjual habis, akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Kami sangat senang menyambut pertandingan ini."

  • Mimpi Playoff

    Berbeda dengan Inter, Anda mengawali kiprah di Eropa dengan sangat baik, meraih satu hasil imbang dan satu kemenangan. Apa target yang Anda tetapkan di Eropa?

    "Impian kami adalah finis di antara 24 tim teratas Liga Champions. Itu akan menjadi pencapaian besar bagi kami. Kami juga ingin menampilkan permainan yang bagus, memainkan laga-laga yang menarik, dan menunjukkan karakter kami di Liga Champions.

    Kami tim muda dan pertandingan-pertandingan Liga Champions ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi para pemain kami. Kami ingin bersaing, memainkan sepakbola kami sendiri, dan membuktikan bahwa kami berada di jalur yang tepat."

  • Chivu luar biasa, tak pantas mendapat nol poin

    Inter sempat kesulitan menghadapi tim-tim yang bermain dengan tempo tinggi dan menyerang secara vertikal. Apakah gaya bermain Arda Turan sesuai dengan karakteristik itu? Bagaimana kalian berencana menyulitkan tim Chivu?

    "Kami punya sistem permainan sendiri dan akan berusaha memainkan permainan kami. Kami pasti tidak akan terus bertahan. Mengenal Arda, tim kami, dan para pemain kami, kami akan berusaha bermain sepak bola dan memberikan yang terbaik untuk meraih hasil positif.

    Soal Chivu, dia pelatih muda yang luar biasa. Dia pemain hebat, meraih hasil bagus di Parma, dan sekarang bekerja dengan sangat baik di Inter. Kami sangat menghormatinya.

    Inter tidak pantas mendapat nol poin setelah dua pertandingan pertama. Mereka kurang beruntung. Ada pula Kolarov, asisten Chivu yang juga teman saya. Dia pernah bermain di klub-klub besar, punya pengalaman yang sangat luas, dan turut membantu Chivu. Mereka punya tim yang luar biasa dan staf pelatih yang sama luar biasanya."

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  • PILIHAN ARDA TURAN

    Bisa ceritakan bagaimana Anda sampai pada keputusan memilih Arda Turan sebagai pelatih? Bagaimana Anda meyakinkan mantan pesepakbola hebat seperti dia untuk menerima proyek yang begitu menantang?

    "Sebenarnya, kami tidak perlu meyakinkan Arda untuk datang. Dia sudah siap sejak awal (tertawa, red.). Strategi kami adalah bekerja dengan pelatih muda yang ambisius dan haus kesuksesan. Arda punya pengalaman luar biasa sebagai pemain. Dia pernah bermain di klub-klub terbaik dunia, bersama para pemain terbaik.

    Selain itu, dia sudah menjuarai liga bersama kami pada musim pertamanya. Kami mencapai semifinal Conference League dan kini memiliki salah satu skuad termuda di Champions League. Kami berada di jalur yang tepat. Kami sangat senang dengan Arda dan akan terus bersamanya."

  • "PERANG BAGI KAMI DIMULAI PADA 2014"

    Ketika membicarakan Shakhtar, pembicaraan tak terelakkan juga menyentuh hubungan klub dengan negara dan rakyat yang dilanda perang. Bagaimana Anda menjalani kenyataan ini? Bagaimana Anda bisa terus bermain sepakbola ketika tidak dapat tinggal di tanah air sendiri ataupun bermain di stadion sendiri, sementara para suporter Anda menderita setiap hari?

    "Kami menjalani kondisi ini setiap hari selama hampir lima tahun: pengeboman, roket, orang-orang tak bersalah yang tewas, anak-anak yang tewas. Ini mengerikan.

    Saya ingin berterima kasih kepada Italia atas dukungannya kepada Ukraina. Ukraina adalah negara yang luar biasa, dengan orang-orang yang luar biasa. Mereka membutuhkan dukungan dan kami berharap perang berakhir.

    Kami kehilangan rumah kami pada 2014. Kami kehilangan Donbas Arena, kota kami, dan pusat latihan kami. Sudah 12 tahun kami tidak punya rumah. Bagi kami, perang dimulai pada 2014 di Donetsk.

    Dan saat ini kami tetap menjadi satu-satunya klub Ukraina yang bermain di kompetisi Eropa. Kami bangga mewakili sepakbola Ukraina, tetapi kami membutuhkan lebih banyak klub Ukraina".

  • Bursa Transfer di Amerika Selatan

    Shakhtar selalu mengandalkan talenta muda asing, terutama yang ditemukan di Amerika Selatan. Apakah perang mengubah pendekatan ini? Apakah perang juga membuat segalanya lebih sulit di bursa transfer?

    "Untuk Brasil, kami mendatangkan pemain yang benar-benar ingin datang ke sini dan berkomitmen pada proyek ambisius. Kami sangat menghargai hal itu.

    Kami harus menghormati para pemain ini karena banyak warga Ukraina terpaksa meninggalkan negara mereka, sementara mereka memilih datang ke Shakhtar dan berjuang untuk klub serta Ukraina. Kami sangat menghargainya.

    Filosofi kami, bersama presiden kami, tidak akan pernah berubah. Kami akan terus menempuh jalan kami."

  • "AYO CAGLIARI, SELALU! MARI KITA ATUR PERTANDINGAN PERSAHABATAN"

    Kenangan apa yang Anda miliki tentang Cagliari dan pengalaman Anda di Sardinia? Bisakah Anda menceritakan sebuah kisah dari masa itu? Apakah Anda mengikuti kiprah mantan rekan setim Anda, Pisacane?

    "Cagliari dan Sardinia memberi saya perasaan yang luar biasa. Forza Cagliari, selalu! Keduanya akan selalu ada di hati saya. Mereka memiliki orang-orang yang luar biasa, presiden yang luar biasa, dan orang-orang hebat yang bekerja di klub. Saya juga pernah bermain bersama rekan-rekan setim yang tangguh seperti Pavoletti, Barella, Cigarini, Padoin, dan João Pedro.

    Saya punya banyak teman di sana. Tentu saja, Fabio Pisacane adalah sahabat saya. Dia pelatih penting dan sedang melakukan pekerjaan luar biasa bersama Cagliari. Saya sangat senang untuk Cagliari dan Fabio. Saya hanya menunggu saat bisa kembali ke Cagliari untuk mengunjungi mereka dan mungkin juga mengatur pertandingan persahabatan antara Cagliari dan Shakhtar di sana."

  • PERAN DIREKTUR OLAHRAGA

    Bagaimana peran direktur olahraga berubah? Di Italia, banyak klub terus melakukan pergantian dari musim ke musim, seperti Roma dan Juventus. Klub lain, seperti AC Milan, memilih untuk tidak memiliki direktur olahraga untuk saat ini...

    "Saya pikir, tentu saja, direktur olahraga memikul tanggung jawab besar terkait pemain dan pelatih, tetapi juga terhadap keseluruhan sistem.

    Saya tidak tahu mengapa beberapa klub memutuskan untuk mengganti pelatih atau struktur manajemen, jadi saya tidak bisa berkomentar mengenai hal itu. Saya tahu ini bukan pekerjaan mudah. Tanggung jawabnya sangat besar, tetapi inilah pekerjaan kami dan bagian dari hidup kami. Kami adalah profesional."

  • "AI dan data oke, tetapi di bursa transfer mata para pemandu bakatlah yang menentukan"

    Kesan kami, terutama sejak masuknya dana investasi Amerika, klub-klub semakin mengandalkan data dan kecerdasan buatan untuk mengambil keputusan di bursa transfer. Benarkah demikian?

    "Ya, dunia sudah berubah. Teknologi berkembang setiap hari dan sepakbola juga berubah. Banyak hal yang berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Kami menghargai semua basis data dan segala hal yang bisa membantu kami. Namun, kami juga menghargai para pemandu bakat kami.

    Kami menyaksikan pertandingan dan mengamati para pemain secara langsung. Para pemandu bakat kami menghadiri berbagai pertandingan dan mengikuti perkembangan para pemain dari dekat. Kami memiliki banyak pemandu bakat yang menangani pekerjaan ini. Kepala pemandu bakat kami adalah Salvatore Monaco.

    Sekitar 80% keputusan kami didasarkan pada intuisi dan apa yang kami lihat secara langsung. Semua alat lainnya tentu membantu kami, tetapi tidak bisa menggantikan pengamatan kami sendiri dan pekerjaan para pemandu bakat kami."

  • REKOMENDASI TRANSFER

    Terakhir, ada saran transfer untuk kami? Jika Anda bisa merekrut seorang pemain dari Serie A yang menurut Anda mampu meningkatkan kualitas permainannya dan mencapai level tertinggi, siapa pilihan Anda? Lalu, siapa di antara pemain Anda, Alisson, Vinicius Tobias, Kauã Elias, atau Newerton, yang menurut Anda paling menarik bagi salah satu klub besar Italia? Mungkin Inter?

    "Jika saya punya kesempatan merekrut seseorang dari Italia, pertama-tama saya akan memilih saudara saya, Luka Modrić, lalu Barella atau Calhanoglu. Ada banyak pemain hebat di Italia.

    Soal tim kami, kami punya banyak talenta luar biasa: Alisson, Bruninho, Kauã, Vinícius, Azevedo, Isaqe, Marlon, dan banyak lagi. Saya rasa suatu hari nanti mereka akan bermain di klub-klub besar: mungkin Inter, mungkin Juventus, mungkin Chelsea. Saya tidak tahu, tetapi mereka berada di jalur yang tepat."



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