Shakhtar Donetsk bersiap menjalani satu lagi malam besar di kompetisi Eropa. Kali ini, klub Ukraina itu akan datang ke San Siro di Milan untuk menghadapi Inter dan berusaha melanjutkan kiprah apiknya. Berbeda dengan Inter yang mengawali Liga Champions dengan sangat buruk, Shakhtar kini berada tepat di luar zona lolos langsung ke babak 16 besar.





Dalam kesehariannya, klub ini harus menghadapi dampak perang dengan Rusia yang tengah melanda Ukraina. Perang itu memaksa mereka berada jauh dari Donetsk dan praktis selalu menjalani laga tandang.

Untuk menceritakan dunia Shakhtar, strategi saat ini dan masa depan, kesulitan dalam pengelolaan klub maupun di bursa transfer, direktur olahraga Darijo Srna, sosok legendaris klub yang juga pernah berkiprah di Italia bersama Cagliari, memberikan wawancara eksklusif kepada Calciomercato dan Goal.