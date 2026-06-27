Klub-klub raksasa Ukraina masih mempertimbangkan berbagai opsi di seluruh Eropa Barat sambil berusaha menyelesaikan jadwal pertandingan mereka di level kontinental. Menanggapi spekulasi terbaru mengenai kemungkinan pindah ke Inggris, pejabat klub mengonfirmasi bahwa saat ini beberapa lokasi sedang dipertimbangkan.

Seorang juru bicara resmi klub menyatakan: “Shakhtar saat ini sedang bernegosiasi dengan beberapa venue di Inggris dan Jerman guna memastikan stadion tuan rumah untuk pertandingan Liga Champions UEFA musim depan. Kami tidak akan memberikan komentar mengenai proses ini hingga keputusan diumumkan dalam waktu dekat.”