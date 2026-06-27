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Crystal Palace FC v FC Shakhtar Donetsk - UEFA Conference League 2025/26 Semi-Final Second LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Shakhtar berpotensi menggelar pertandingan kandang Liga Champions di Inggris seiring dimulainya pembicaraan dengan klub Liga Premier

Shakhtar Donetsk
Champions League
Premier League
Brentford
Premier League

Klub raksasa Ukraina, Shakhtar Donetsk, kemungkinan akan menggelar pertandingan kandang Liga Champions mereka di Inggris pada musim depan setelah memulai pembicaraan awal dengan sebuah klub Liga Premier. Konflik yang sedang berlangsung di tanah air mereka telah memaksa tim yang terpaksa mengungsi ini untuk mempertimbangkan lokasi alternatif di Eropa, dengan London muncul sebagai tujuan potensial yang kuat.

  • Lokasi di London yang sedang dipertimbangkan

    Sebagaimana dilaporkan oleh The Standard, Shakhtar sedang mempertimbangkan Gtech Community Stadium milik Brentford sebagai lokasi potensial untuk menggelar pertandingan Liga Champions mereka mendatang. Karena pembatasan keamanan yang diberlakukan UEFA di tengah konflik yang masih berlangsung antara Ukraina dan Rusia, klub tersebut harus mencari lapangan netral di luar negeri setelah musim lalu bertanding di Polandia. Stadion berkapasitas 17.000 penonton di London Barat itu kini muncul sebagai kandidat serius, dengan negosiasi antara kedua belah pihak saat ini sedang berlangsung.

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    Klub mengonfirmasi bahwa negosiasi masih berlangsung

    Klub-klub raksasa Ukraina masih mempertimbangkan berbagai opsi di seluruh Eropa Barat sambil berusaha menyelesaikan jadwal pertandingan mereka di level kontinental. Menanggapi spekulasi terbaru mengenai kemungkinan pindah ke Inggris, pejabat klub mengonfirmasi bahwa saat ini beberapa lokasi sedang dipertimbangkan.

    Seorang juru bicara resmi klub menyatakan: “Shakhtar saat ini sedang bernegosiasi dengan beberapa venue di Inggris dan Jerman guna memastikan stadion tuan rumah untuk pertandingan Liga Champions UEFA musim depan. Kami tidak akan memberikan komentar mengenai proses ini hingga keputusan diumumkan dalam waktu dekat.”

  • Ikatan yang kuat di dalam komunitas lokal

    Relokasi sementara ke London Barat akan memiliki makna budaya yang signifikan, terutama karena adanya komunitas Ukraina yang besar di wilayah tetangga Hounslow dan Ealing. Brentford telah secara aktif mendukung keluarga-keluarga pengungsi ini melalui berbagai inisiatif komunitas lokal, sekaligus memanfaatkan stadion modern mereka secara efektif untuk menghasilkan sumber pendapatan tambahan yang penting dari acara-acara olahraga eksternal. Sinergi ini menjadikan kemitraan ini masuk akal, sehingga memungkinkan klub Liga Premier tersebut mengoptimalkan sumber dayanya sekaligus menawarkan markas yang ramah bagi Shakhtar.

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    Fase liga bulan September semakin dekat

    Shakhtar akan melewati babak kualifikasi bulan Juli dan langsung masuk ke fase grup Liga Champions pada bulan September, sehingga memaksa para petinggi klub untuk segera menyelesaikan urusan logistik. Sementara itu, Brentford harus dengan cermat menyeimbangkan potensi kesepakatan penggunaan stadion bersama dengan jadwal pertandingan domestik mereka yang akan datang, seiring mendekatnya musim baru Liga Premier.