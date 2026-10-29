Pertandingan berikutnya JUV Serie A 14.45 NAP

Catat tanggalnya: Social Football Summit 2026 diperkenalkan hari ini di Lega Serie A. Acara yang dijadwalkan berlangsung pada 10 dan 11 November 2026 itu kembali ke Turin, tepatnya di Allianz Stadium, dengan banyak hal baru. Lebih banyak panggung, lebih banyak perayaan, dan lebih banyak sesi pemaparan untuk menghubungkan serta membuka dialog di antara seluruh pihak dalam industri sepakbola.

Mulai dari Del Piero, Ausilio, dan D'Amico, kemudian liga Serie A, Serie B, liga luar negeri seperti LaLiga, bahkan UEFA dan FIFA, hingga mitra komersial, stadion, inovasi, dan acara: semuanya akan dibahas dan dikupas mendalam di panggung-panggung yang disiapkan di salah satu stadion paling inovatif di Italia, stadion milik Juventus.