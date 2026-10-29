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SFS 26 social football summit
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

SFS 26: Social Football Summit kembali ke Allianz Stadium di Turin pada 10 dan 11 November. Dari Del Piero hingga rapat umum Serie A, sepak bola unjuk gigi

Serie A
Serie B
Juventus

Ajang paling dinanti di industri sepak bola kembali hadir.

Pertandingan berikutnya
JUV

JUV

Serie A

01 Nov 2026

NAP

NAP

Catat tanggalnya: Social Football Summit 2026 diperkenalkan hari ini di Lega Serie A. Acara yang dijadwalkan berlangsung pada 10 dan 11 November 2026 itu kembali ke Turin, tepatnya di Allianz Stadium, dengan banyak hal baru. Lebih banyak panggung, lebih banyak perayaan, dan lebih banyak sesi pemaparan untuk menghubungkan serta membuka dialog di antara seluruh pihak dalam industri sepakbola.

Mulai dari Del Piero, Ausilio, dan D'Amico, kemudian liga Serie A, Serie B, liga luar negeri seperti LaLiga, bahkan UEFA dan FIFA, hingga mitra komersial, stadion, inovasi, dan acara: semuanya akan dibahas dan dikupas mendalam di panggung-panggung yang disiapkan di salah satu stadion paling inovatif di Italia, stadion milik Juventus.

  • ACARA

    Dari ruang rapat dewan liga, mereka yang akan menjadi tokoh utama dalam pertemuan puncak tersebut angkat bicara.

    SFS adalah acara internasional B2B pertama di Italia yang didedikasikan untuk industri sepak bola. Didirikan pada 2018, acara ini menyediakan platform untuk konten, jejaring, dan pelatihan. Edisi kesembilan akan digelar pada 10-11 November 2026 di Allianz Stadium, Turin.

    Tujuannya adalah membangun jaringan pakar sepak bola, sebuah lingkungan yang dinamis dan inovatif yang mendorong pertemuan antara para pemangku kepentingan utama di sektor ini. Selain itu, SFS ingin menciptakan ruang tempat para pemikir terbaik dapat bekerja sama untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan.

  • WAJAH-WAJAH

    Selain penyelenggara acara, sejumlah sosok yang akan hadir adalah Marco Bellinazzo, Lorenzo Dallari, Vincenzo Filetti, dan Ivan Ortenzi, serta para pembawa acara di panggung dan SFS Award, yakni Giusy Meloni, Marina Presello, Giulia Piscina, dan Monica Bertini.

  • SERIE A, SERIE B, PEMASARAN, SERIE A WOMEN, DAN MASIH BANYAK LAGI

    Sepakbola Italia pun akan hadir dalam jumlah besar, melibatkan seluruh divisi digital, pemasaran, putra dan putri, serta klub-klub. Sidang umum Lega Serie A dan Lega Serie B juga akan hadir dan memberikan status resmi kepada acara tersebut pada 10 November.

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  • TOKOH DAN TAMU

    Michele Uva dari UEFA, Romy Gai dari FIFA, lalu Roma, Fiorentina, Palermo, Inter, Venezia, dan AC Milan, untuk menyebut beberapa klub Italia, serta Bayern Munich, Braga, dan Arsenal sebagai contoh klub luar negeri.

    Ada pula sosok-sosok seperti mantan direktur olahraga Inter Piero Ausilio dan direktur olahraga Roma saat ini Tony D'Amico. Direktur utama Lega Serie A Luigi De Siervo dan direktur utama LaLiga Javier Tebas juga hadir, tetapi yang terutama adalah Alessandro Del Piero, yang kisahnya akan diceritakan oleh dunia Tik Tok.

  • SFS EXTRATIME DAN AWARDS

    Dan terakhir, dunia startup serta anak muda yang ingin mengubah masa depan industri sepak bola, dengan kompetisi antara para pelaku dari Italia dan mancanegara.

    Namun, seremoni SFS Awards akan menjadi unsur yang memberi nuansa perayaan pada keseluruhan acara dua hari tersebut. Seremoni itu akan merayakan keunggulan industri sepak bola di Reggia di Venaria.

Pertandingan berikutnya
JUV

JUV

Serie A

01 Nov 2026

NAP

NAP