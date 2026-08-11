Transfer ini membuat Sirius kehilangan andalan di puncak klasemen Allsvenskan dengan keunggulan meyakinkan 12 poin, sebuah laju dominan yang didorong oleh torehan impresif 15 gol liga dari Ure. Sevilla menaruh harapan besar kepada mantan lulusan akademi Rangers dan Anderlecht itu untuk bisa menyatu dengan mulus ke dalam skema tim di bawah Luis Garcia Plaza. Ujian sesungguhnya bagi adaptasi Ure dengan sepak bola Spanyol akan datang saat Sevilla memulai kampanye La Liga mereka di kandang melawan Rayo Vallecano pada Sabtu, 15 Agustus.