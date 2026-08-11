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Sevilla rampungkan perekrutan striker Skotlandia Robbie Ure dari klub Swedia IK Sirius
Andalusia menyambut penyerang Skotlandia
Sevilla secara resmi telah menuntaskan perekrutan penyerang Skotlandia Ure dari pemuncak liga Swedia, Sirius, dengan biaya awal €6,5 juta (£5,5 juta) ditambah potensi bonus €2,5 juta (£2,1 juta). Penyerang tengah berusia 22 tahun itu, yang memiliki tinggi 1,89 meter, telah menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi lima tahun hingga 2031 setelah lolos tes medis pada Senin. Jajaran petinggi klub telah mempercayakan penyerang muda itu untuk memimpin lini depan di Stadion Ramon Sanchez-Pizjuan pada musim mendatang.
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Ikatan mendalam menyatukan Skotlandia
Ure menjadi pemain kelahiran Skotlandia ketiga yang mewakili Sevilla dalam kompetisi resmi, setelah Ted McMinn pada 1980-an dan Duncan McVean Thomson pada musim 1915-16. Kaitan historis Sevilla dengan Skotlandia membentang hingga asal-usul mereka pada 1890, yang dibentuk oleh presiden pertama Edward Farquharson Johnston, kapten pertama Hugo MacColl, dan mantan manajer Jock Wallace pada 1980-an. Lintasan karier Ure melesat setelah membukukan 31 gol dan tujuh assist dalam 50 penampilan sejak bergabung dengan Sirius pada Maret 2025.
Preferensi internasional dibuat jelas
Ketajaman sang penyerang di Swedia membuatnya menjadi target buruan di seluruh Eropa setelah membukukan 20 gol dan tiga assist dalam 20 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Meski garis keturunannya membuatnya memenuhi syarat untuk membela Ukraina di level senior, mantan pemain internasional kelompok umur Skotlandia hingga level U-21 itu memperjelas sikapnya kepada BBC Scotland bulan lalu, dengan menyatakan preferensinya untuk menunggu panggilan tim senior ke tim nasional Skotlandia.
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Tantangan La Liga menanti
Transfer ini membuat Sirius kehilangan andalan di puncak klasemen Allsvenskan dengan keunggulan meyakinkan 12 poin, sebuah laju dominan yang didorong oleh torehan impresif 15 gol liga dari Ure. Sevilla menaruh harapan besar kepada mantan lulusan akademi Rangers dan Anderlecht itu untuk bisa menyatu dengan mulus ke dalam skema tim di bawah Luis Garcia Plaza. Ujian sesungguhnya bagi adaptasi Ure dengan sepak bola Spanyol akan datang saat Sevilla memulai kampanye La Liga mereka di kandang melawan Rayo Vallecano pada Sabtu, 15 Agustus.
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