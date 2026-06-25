"Setidaknya itulah yang harus diperhitungkan": Seorang dokter memberikan prediksi suram mengenai lamanya Nico Schlotterbeck absen dari BVB

Proses penyembuhan ini membutuhkan kesabaran. Menurut Lüring, ligamen yang cedera harus "sembuh terlebih dahulu" dan distabilkan dengan menggunakan ortosis atau penyangga selama enam minggu ke depan.

Baru setelah fase ini berakhir, pergelangan kaki dapat kembali ditekan secara bertahap. “Oleh karena itu, kita harus memperkirakan waktu pemulihan setidaknya tiga bulan,” tegas sang ahli.

Namun, masih ada secercah harapan bagi Dortmund, karena pemain berusia 26 tahun itu sempat tetap berdiri di lapangan selama beberapa saat setelah insiden tersebut. Bagi sang ahli bedah, hal ini merupakan pertanda positif: “Hal itu cenderung menunjukkan bahwa cedera tersebut tidak terlalu parah.”