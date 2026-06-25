Untuk itu, Ruhr Nachrichten mewawancarai Profesor Christian Lüring, seorang ahli ortopedi dan ahli bedah trauma di Klinikum Dortmund. "Setidaknya itulah yang harus diperhitungkan," tegas dokter tersebut sambil merujuk pada masa pemulihan selama tiga bulan.
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"Setidaknya itulah yang harus diperhitungkan": Seorang dokter memberikan prediksi suram mengenai lamanya Nico Schlotterbeck absen dari BVB
Proses penyembuhan ini membutuhkan kesabaran. Menurut Lüring, ligamen yang cedera harus "sembuh terlebih dahulu" dan distabilkan dengan menggunakan ortosis atau penyangga selama enam minggu ke depan.
Baru setelah fase ini berakhir, pergelangan kaki dapat kembali ditekan secara bertahap. “Oleh karena itu, kita harus memperkirakan waktu pemulihan setidaknya tiga bulan,” tegas sang ahli.
Namun, masih ada secercah harapan bagi Dortmund, karena pemain berusia 26 tahun itu sempat tetap berdiri di lapangan selama beberapa saat setelah insiden tersebut. Bagi sang ahli bedah, hal ini merupakan pertanda positif: “Hal itu cenderung menunjukkan bahwa cedera tersebut tidak terlalu parah.”
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Schlotterbeck akan absen pada laga pembuka Bundesliga
Untuk saat ini, hal ini tidak berdampak apa pun pada susunan pemain Borussia. Bek tengah tersebut akan absen sepanjang masa persiapan menjelang musim baru.
Dengan demikian, ia juga tidak akan bisa tampil dalam pertandingan Supercup melawan FC Bayern München maupun pada laga pembuka musim Bundesliga. Kembalinya Schlotterbeck dengan seragam BVB tampaknya baru akan terwujud setelah jeda pertandingan internasional pada akhir September.
Meskipun tersingkir lebih awal dari Piala Dunia, Schlotterbeck untuk saat ini tidak akan kembali ke Dortmund, melainkan tetap tinggal di markas timnas Jerman di AS. “Dia akan mendukung tim dan memimpin rekan-rekan setimnya, termasuk untuk menjaga semangat tim,” jelas Direktur Olahraga Rudi Völler.
Schlotterbeck tersingkir dari Piala Dunia: "Ini sungguh menyakitkan sekali bagi saya"
Dampak emosional dari cedera tersebut juga terlihat jelas di lingkungan keluarga. Saudara laki-lakinya, Keven Schlotterbeck, yang menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion di Toronto, mengungkapkan perasaannya di MagentaTV dengan nada yang jelas terguncang: "Sungguh sangat menyakitkan bagiku bahwa Piala Dunia telah berakhir baginya."
Pemain profesional FC Augsburg berusia 29 tahun itu menambahkan: "Saya tahu bahwa Nico adalah sosok yang tangguh. Karena dia tidak langsung bisa berdiri, hal ini juga tidak mudah bagi kakak laki-lakinya."