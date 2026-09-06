Getty Images Sport
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'Setiap tahun pada 13 Mei, saya menghidupkan kembali gol QPR' - Sergio Aguero mengenang momen ikonik Manchester City
Aguero mengenang drama pada hari terakhir
Sergio Aguero mengakui bahwa kepanikan besar karena berpotensi kehilangan gelar liga sempat terlintas di benaknya sebelum gol terkenalnya pada 2012. Berbicara kepada FourFourTwo, Aguero mengenang bagaimana Manchester City menjalani laga terakhir mereka dengan mengetahui bahwa kemenangan atas QPR akan memastikan trofi.
Namun, mereka justru secara tak terduga tertinggal. "Setelah kami mengalahkan Manchester United, kami memasuki laga terakhir musim itu dengan mengetahui bahwa jika kami menang di kandang melawan QPR, kami akan menjuarai liga. Namun, pada babak kedua, kami tertinggal 2-1. Pada saat itu Anda tidak memikirkan apa pun. Yang Anda pikirkan adalah bahwa kami akan kehilangan gelar liga. Tapi hei, kami terus berusaha sampai akhir."
- Getty Images Sport
Kepindahan yang sudah direncanakan sebelumnya bersama Mario Balotelli
Ketika Edin Dzeko mencetak gol pada menit ke-92 untuk menyamakan kedudukan, Aguero yakin ia bisa mencetak satu gol lagi. Sang penyerang mengungkapkan bahwa kerja sama berikutnya dengan Mario Balotelli bukanlah sesuatu yang spontan, melainkan taktik yang sudah direncanakan sebelumnya.
"Saya membuat keputusan untuk turun menerima umpan dari Nigel de Jong, lalu saya mencoba bermain satu-dua dengan Mario Balotelli. Itu sudah ada di kepala saya sebelumnya, saya sudah merencanakannya, untuk melihat apakah saya bisa mencetak gol. Sebelumnya, saya sudah memberi tahu Mario bahwa saya akan mencarinya, bahwa saya akan memberikannya kepadanya agar dia bisa memberi saya umpan satu-dua dan assist. Untungnya, rencana yang saya miliki dengannya berjalan dengan baik, itu akhirnya menjadi permainan yang sempurna."
Dampak abadi dari gol QPR
Lebih dari satu dekade kemudian, bobot emosional gol itu bagi Aguero justru semakin besar. Setelah pensiun lima tahun lalu, kini ia sepenuhnya memahami betapa monumental makna hari itu bagi Manchester City dan para pendukungnya.
"Sangat menyenangkan bahwa para suporter masih mengikuti saya, bahwa mereka masih mencintai saya dengan cara yang sama seperti ketika saya masih bermain. Saya rasa mereka senang dengan penampilan saya selama 10 tahun itu, dengan semua gelar yang diraih, dan tentu saja gol ke gawang QPR, yang penting dalam sejarah klub. Sekarang saya sudah tidak bermain lagi, seiring berjalannya waktu, setiap tahun pada 13 Mei, hari terjadinya gol itu melawan QPR, saya menghidupkan kembali momen tersebut. Kenangan yang indah, dan bagi saya, akan selalu seperti itu."
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Aguero dan Manchester City?
Sementara Aguero terus menikmati masa pensiunnya, Manchester City mengincar untuk merebut kembali mahkota liga di bawah manajemen baru. Enzo Maresca memulai musim ini sebagai pelatih kepala, menggantikan Pep Guardiola, yang pergi setelah 10 tahun penuh pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.
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