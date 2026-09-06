Sergio Aguero mengakui bahwa kepanikan besar karena berpotensi kehilangan gelar liga sempat terlintas di benaknya sebelum gol terkenalnya pada 2012. Berbicara kepada FourFourTwo, Aguero mengenang bagaimana Manchester City menjalani laga terakhir mereka dengan mengetahui bahwa kemenangan atas QPR akan memastikan trofi.

Namun, mereka justru secara tak terduga tertinggal. "Setelah kami mengalahkan Manchester United, kami memasuki laga terakhir musim itu dengan mengetahui bahwa jika kami menang di kandang melawan QPR, kami akan menjuarai liga. Namun, pada babak kedua, kami tertinggal 2-1. Pada saat itu Anda tidak memikirkan apa pun. Yang Anda pikirkan adalah bahwa kami akan kehilangan gelar liga. Tapi hei, kami terus berusaha sampai akhir."