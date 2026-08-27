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'Setiap tahun akan ada beberapa' - petinggi Palmeiras memuji akademi setelah penjualan Allan senilai €40 juta ke Manchester City
Gelandang resmikan kepindahan ke Etihad
Palmeiras telah sepakat menjual Allan ke City dalam paket keseluruhan senilai €40 juta (£34 juta/$47 juta) menjelang tenggat waktu transfer. Sebelum kick-off pada laga Copa do Brasil hari Rabu melawan Santos, pemain berusia 22 tahun itu diberikan plakat peringatan di lapangan Nubank Parque. Presiden klub Leila Pereira dan koordinator akademi Sampaio menyerahkan penghargaan tersebut diiringi tepuk tangan hangat dari para pendukung tuan rumah.
- Getty Images Sport
Upaya kolektif menjadi kunci kesuksesan
Sampaio menyoroti bahwa kepindahan satu lagi prospek binaan sendiri ke raksasa Eropa lahir dari kolaborasi mulus antara departemen pencarian bakat, dewan direksi, dan staf pelatih tim senior.
Merefleksikan kepergian sang playmaker, Sampaio mengatakan kepada ESPN Brazil: "Ini adalah kerja kolektif di Palmeiras. Kami mengembangkan atletnya, kami memantau atletnya, tetapi struktur tim seniorlah yang benar-benar menampilkannya, yang sebagian besar berkat [pelatih kepala] Abel [Ferreira] dan staf pelatihnya, sementara kredit untuk negosiasi menjadi milik dewan direksi. Ini tentu sebuah kehilangan bagi tim, tetapi itu adalah kesempatan yang tidak bisa kami lewatkan, baik untuk pemain maupun untuk klub, jadi ini adalah kebahagiaan bersama."
Akademi menjanjikan talenta berkelanjutan
Palmeiras telah menegaskan diri sebagai salah satu pabrik talenta terbaik di Amerika Selatan dalam beberapa musim terakhir, didorong oleh investasi berkelanjutan di seluruh level kelompok umur mereka. Menatap ke depan pada jalur pemain yang tengah berkembang di klub, kepala akademi menambahkan: "Palmeiras memiliki talenta akademi untuk setidaknya 10 tahun. Mudah untuk membicarakan talenta generasional, tetapi Allan berkembang dengan baik dan sekarang pergi pada usia 22 tahun.
"Akademi adalah sekolah, dan semakin banyak fondasi yang kami berikan, semakin baik. Dia sudah siap dan kami percaya dia akan sangat sukses. Setiap tahun akan ada beberapa. Para penggemar Palmeiras sedang menyaksikan fase terbaik dalam sejarah klub dan punya banyak alasan untuk percaya diri."
- Getty Images Sport
Verdao beradaptasi setelah kepergian
Ferreira kini harus menyusun ulang opsi serangnya tanpa Allan menjelang rangkaian pertandingan liga dan piala yang berat. Sang pemain akan terbang ke Inggris untuk menjalani tes medis dan merampungkan kepindahannya ke skuad Enzo Maresca sebelum jendela transfer ditutup. Kemenangan meyakinkan 3-0 pada leg pertama atas Santos di babak 16 besar Copa do Brasil memberi Palmeiras pijakan ideal untuk menjaga momentum mereka di kompetisi domestik.
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