'Setiap tahun akan ada beberapa' - petinggi Palmeiras memuji akademi setelah penjualan Allan senilai €40 juta ke Manchester City

Sampaio menyoroti bahwa kepindahan satu lagi prospek binaan sendiri ke raksasa Eropa lahir dari kolaborasi mulus antara departemen pencarian bakat, dewan direksi, dan staf pelatih tim senior.

Merefleksikan kepergian sang playmaker, Sampaio mengatakan kepada ESPN Brazil: "Ini adalah kerja kolektif di Palmeiras. Kami mengembangkan atletnya, kami memantau atletnya, tetapi struktur tim seniorlah yang benar-benar menampilkannya, yang sebagian besar berkat [pelatih kepala] Abel [Ferreira] dan staf pelatihnya, sementara kredit untuk negosiasi menjadi milik dewan direksi. Ini tentu sebuah kehilangan bagi tim, tetapi itu adalah kesempatan yang tidak bisa kami lewatkan, baik untuk pemain maupun untuk klub, jadi ini adalah kebahagiaan bersama."