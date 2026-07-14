Dalam perannya sebagai pakar sepak bola di MagentaTV, mantan pemain tim nasional Jerman itu menjawab pertanyaan mengenai pemain terpenting di skuad juara Eropa tersebut: "Dalam turnamen sejauh ini, jawabannya adalah Rodri."
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"Setiap pelatih di dunia pasti ingin merekrutnya": Mats Hummels sangat terkesan dengan seorang bintang Piala Dunia asal Spanyol
Hummels pun langsung menambahkan alasannya: "Rodri selalu meyakinkan saya di setiap pertandingan. Dari segi permainan, dia selalu bisa diandalkan dan selalu memiliki insting yang tepat. Setiap kali ada situasi yang berhasil diatasi, itu pasti berkat Rodri."
Kapten Furia Roja ini merupakan sosok andalan di lini tengah bertahan sebagai gelandang pengatur permainan yang tangguh. “Dia selalu berada di posisi yang tepat, baik saat harus bertahan maupun saat merebut bola,” kata Hummels dengan kagum. “Dia berlari sangat banyak, tetapi juga memiliki insting untuk tahu kapan dan di mana dia harus berada — dan itu sangat mengesankan bagi saya.”
- Getty Images Sport
Hummels tentang Rodri: "Prototipe gelandang bertahan"
Rodri baru saja melewati musim yang tidak mudah bersama Manchester City, runner-up Liga Inggris. Akibat cedera lutut, paha, dan selangkangan, ia absen dalam lebih dari 25 pertandingan. Namun, tepat menjelang Piala Dunia, pemenang Ballon d'Or 2024 ini kembali menunjukkan performa terbaiknya.
Komentator MagentaTV, Christian Straßburger, mengatakan: "Masalahnya begini: Dia memang lama cedera dan kita merasa: Dengan setiap pertandingan di Piala Dunia ini, dia semakin bugar dan memiliki keyakinan diri yang luar biasa, dan itulah yang dicari orang-orang. Dia adalah gelandang bertahan terbaik di dunia."
Hummels langsung menyela: "Tepat sekali. Dia adalah prototipe gelandang bertahan. Setiap pelatih di dunia pasti ingin memiliki pemain seperti dia."
Rodri bermain penuh dalam lima dari enam pertandingan Spanyol di Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko. Hanya pada pertandingan pembuka yang berakhir 0-0 melawan Cape Verde, pelatih Luis de la Fuente menariknya keluar lapangan tiga menit sebelum pertandingan berakhir.
- Getty/GOAL
Rodri masih terikat kontrak dengan Manchester City hingga tahun 2027
Bagaimana kelanjutan karier Rodri setelah Piala Dunia nanti bisa jadi masih menarik untuk ditunggu. Kontraknya bersama City masih berlaku hingga 2027. Rumor yang terus beredar menyebutkan bahwa Real Madrid telah mengincar mantan pemain Atlético tersebut. Lagipula, Los Blancos memang sangat membutuhkan tambahan kekuatan di lini tengah. Sementara itu, pihak The Skyblues dikabarkan berupaya memperpanjang kontraknya.
ManCity mendatangkan Rodri dari Atleti pada 2019 dengan biaya transfer sebesar 70 juta euro. Sejak saat itu, ia telah meraih berbagai gelar bersama klubnya, termasuk Liga Champions dan empat gelar juara Liga Premier. Selain itu, ia juga membawa Spanyol meraih gelar juara Kejuaraan Eropa pada 2024.
Skuad Spanyol di Piala Dunia 2026
Posisi Pemain Klub Gawang Unai Simon Athletic Club Kiper David Raya Arsenal Gawang Joan Garcia Barcelona Bek Pau Cubarsi Barcelona Bek Marc Cucurella Chelsea Bek Eric Garcia Barcelona Bek Marcos Llorente Atlético Madrid Bek Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen Bek Pedro Porro Tottenham Bek Marc Pubill Atlético Madrid Bek Aymeric Laporte Athletic Bilbao Gelandang Pedri Barcelona Gelandang Fabian Ruiz PSG Gelandang Martin Zubimendi Arsenal Gelandang Gavi Barcelona Gelandang Rodri Manchester City Gelandang Alex Baena Atlético Madrid Gelandang Mikel Merino Arsenal Penyerang Mikel Oyarzabal Real Sociedad Penyerang Lamine Yamal Barcelona Penyerang Nico Williams Athletic Bilbao Penyerang Victor Munoz Osasuna Penyerang Ferran Torres Barcelona Penyerang Yeremy Pino Crystal Palace Penyerang Borja Iglesias Celta Vigo Penyerang Dani Olmo Barcelona
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