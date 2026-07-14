Rodri baru saja melewati musim yang tidak mudah bersama Manchester City, runner-up Liga Inggris. Akibat cedera lutut, paha, dan selangkangan, ia absen dalam lebih dari 25 pertandingan. Namun, tepat menjelang Piala Dunia, pemenang Ballon d'Or 2024 ini kembali menunjukkan performa terbaiknya.

Komentator MagentaTV, Christian Straßburger, mengatakan: "Masalahnya begini: Dia memang lama cedera dan kita merasa: Dengan setiap pertandingan di Piala Dunia ini, dia semakin bugar dan memiliki keyakinan diri yang luar biasa, dan itulah yang dicari orang-orang. Dia adalah gelandang bertahan terbaik di dunia."

Hummels langsung menyela: "Tepat sekali. Dia adalah prototipe gelandang bertahan. Setiap pelatih di dunia pasti ingin memiliki pemain seperti dia."

Rodri bermain penuh dalam lima dari enam pertandingan Spanyol di Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko. Hanya pada pertandingan pembuka yang berakhir 0-0 melawan Cape Verde, pelatih Luis de la Fuente menariknya keluar lapangan tiga menit sebelum pertandingan berakhir.