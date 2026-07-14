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Mats Hummels 2026IMAGO / DeFodi Images
Falko Blöding

Diterjemahkan oleh

"Setiap pelatih di dunia pasti ingin merekrutnya": Mats Hummels sangat terkesan dengan seorang bintang Piala Dunia asal Spanyol

World Cup
France vs Spain
France
Spain
M. Hummels

Menjelang semifinal Piala Dunia antara Spanyol dan Prancis, Mats Hummels (37) memuji bintang lini tengah Rodri (30) dengan sangat antusias.

Dalam perannya sebagai pakar sepak bola di MagentaTV, mantan pemain tim nasional Jerman itu menjawab pertanyaan mengenai pemain terpenting di skuad juara Eropa tersebut: "Dalam turnamen sejauh ini, jawabannya adalah Rodri."

  • Hummels pun langsung menambahkan alasannya: "Rodri selalu meyakinkan saya di setiap pertandingan. Dari segi permainan, dia selalu bisa diandalkan dan selalu memiliki insting yang tepat. Setiap kali ada situasi yang berhasil diatasi, itu pasti berkat Rodri."

    Kapten Furia Roja ini merupakan sosok andalan di lini tengah bertahan sebagai gelandang pengatur permainan yang tangguh. “Dia selalu berada di posisi yang tepat, baik saat harus bertahan maupun saat merebut bola,” kata Hummels dengan kagum. “Dia berlari sangat banyak, tetapi juga memiliki insting untuk tahu kapan dan di mana dia harus berada — dan itu sangat mengesankan bagi saya.”

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hummels tentang Rodri: "Prototipe gelandang bertahan"

    Rodri baru saja melewati musim yang tidak mudah bersama Manchester City, runner-up Liga Inggris. Akibat cedera lutut, paha, dan selangkangan, ia absen dalam lebih dari 25 pertandingan. Namun, tepat menjelang Piala Dunia, pemenang Ballon d'Or 2024 ini kembali menunjukkan performa terbaiknya.

    Komentator MagentaTV, Christian Straßburger, mengatakan: "Masalahnya begini: Dia memang lama cedera dan kita merasa: Dengan setiap pertandingan di Piala Dunia ini, dia semakin bugar dan memiliki keyakinan diri yang luar biasa, dan itulah yang dicari orang-orang. Dia adalah gelandang bertahan terbaik di dunia."

    Hummels langsung menyela: "Tepat sekali. Dia adalah prototipe gelandang bertahan. Setiap pelatih di dunia pasti ingin memiliki pemain seperti dia."

    Rodri bermain penuh dalam lima dari enam pertandingan Spanyol di Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko. Hanya pada pertandingan pembuka yang berakhir 0-0 melawan Cape Verde, pelatih Luis de la Fuente menariknya keluar lapangan tiga menit sebelum pertandingan berakhir.

  • Rodri Real Madrid crest 2025-26Getty/GOAL

    Rodri masih terikat kontrak dengan Manchester City hingga tahun 2027

    Bagaimana kelanjutan karier Rodri setelah Piala Dunia nanti bisa jadi masih menarik untuk ditunggu. Kontraknya bersama City masih berlaku hingga 2027. Rumor yang terus beredar menyebutkan bahwa Real Madrid telah mengincar mantan pemain Atlético tersebut. Lagipula, Los Blancos memang sangat membutuhkan tambahan kekuatan di lini tengah. Sementara itu, pihak The Skyblues dikabarkan berupaya memperpanjang kontraknya.

    ManCity mendatangkan Rodri dari Atleti pada 2019 dengan biaya transfer sebesar 70 juta euro. Sejak saat itu, ia telah meraih berbagai gelar bersama klubnya, termasuk Liga Champions dan empat gelar juara Liga Premier. Selain itu, ia juga membawa Spanyol meraih gelar juara Kejuaraan Eropa pada 2024.

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  • Skuad Spanyol di Piala Dunia 2026

    PosisiPemainKlub 
    GawangUnai SimonAthletic Club
    KiperDavid Raya Arsenal
    GawangJoan GarciaBarcelona
    BekPau CubarsiBarcelona
    BekMarc CucurellaChelsea
    BekEric GarciaBarcelona
    BekMarcos LlorenteAtlético Madrid
    BekAlejandro GrimaldoBayer Leverkusen
    BekPedro PorroTottenham
    BekMarc PubillAtlético Madrid
    BekAymeric LaporteAthletic Bilbao
    GelandangPedriBarcelona
    GelandangFabian RuizPSG
    GelandangMartin ZubimendiArsenal
    GelandangGaviBarcelona
    GelandangRodri Manchester City
    GelandangAlex BaenaAtlético Madrid
    GelandangMikel MerinoArsenal
    PenyerangMikel OyarzabalReal Sociedad
    PenyerangLamine YamalBarcelona
    PenyerangNico WilliamsAthletic Bilbao
    PenyerangVictor MunozOsasuna
    PenyerangFerran TorresBarcelona
    PenyerangYeremy PinoCrystal Palace
    PenyerangBorja IglesiasCelta Vigo
    PenyerangDani OlmoBarcelona