"Ini belum bisa disebut seleksi Piala Dunia," kata Nagelsmann di Kampus DFB. "Beberapa pemain masih bisa menunjukkan kemampuan mereka, sementara yang lain, yang sudah kami kenal, akan tinggal di rumah. Kami ingin perpaduan yang baik antara inti tim yang akan bertanding di Piala Dunia dan pemain-pemain baru yang segar." Yang baru masuk dalam skuad adalah Lennart Karl dan kiper Jonas Urbig (keduanya dari Bayern München).

Namun, sebagian besar dari 26 pemain dalam skuad ini bisa yakin akan tiket Piala Dunia mereka. "Jika semua dalam kondisi sehat, susunan ini relatif sudah pasti. Kami tidak akan melakukan eksperimen lagi," kata Nagelsmann sambil menyoroti "skuad yang sangat, sangat, sangat, sangat bagus", yang baginya tidak dianggap sebagai "skuad terbaik di dunia".

"Dengan susunan pemain inti tertentu, kami tidak lagi memperhatikan performa harian mereka; kami tidak bereaksi terhadap setiap penurunan kecil," tambahnya. "Kecuali jika itu berlangsung selama enam minggu. Inti dari turnamen ini adalah: 14, 15 pemain mendapatkan 95 persen waktu bermain, yang lain hanya mendapat beberapa menit - tetapi peran tersebut harus diisi dengan semangat maksimal. Ini penting bagi saya untuk menekankan sekali lagi bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan deskripsi karakter yang bisa ditafsirkan secara negatif. Setiap orang memiliki sifat-sifat tertentu dan diciptakan untuk posisi-posisi tertentu."