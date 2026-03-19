"Pintu masih terbuka," tegas pelatih tim nasional pada hari Kamis di Frankfurt am Main saat pengumuman skuad untuk pertandingan internasional di Swiss (27 Maret/Basel) dan melawan Ghana (30 Maret/Stuttgart).
Diterjemahkan oleh
"Setiap orang memiliki sifat-sifat tertentu": Julian Nagelsmann menjelaskan alasan di balik keputusan kontroversialnya yang tidak memasukkan seorang bintang ke dalam skuad DFB
"Ini belum bisa disebut seleksi Piala Dunia," kata Nagelsmann di Kampus DFB. "Beberapa pemain masih bisa menunjukkan kemampuan mereka, sementara yang lain, yang sudah kami kenal, akan tinggal di rumah. Kami ingin perpaduan yang baik antara inti tim yang akan bertanding di Piala Dunia dan pemain-pemain baru yang segar." Yang baru masuk dalam skuad adalah Lennart Karl dan kiper Jonas Urbig (keduanya dari Bayern München).
Namun, sebagian besar dari 26 pemain dalam skuad ini bisa yakin akan tiket Piala Dunia mereka. "Jika semua dalam kondisi sehat, susunan ini relatif sudah pasti. Kami tidak akan melakukan eksperimen lagi," kata Nagelsmann sambil menyoroti "skuad yang sangat, sangat, sangat, sangat bagus", yang baginya tidak dianggap sebagai "skuad terbaik di dunia".
"Dengan susunan pemain inti tertentu, kami tidak lagi memperhatikan performa harian mereka; kami tidak bereaksi terhadap setiap penurunan kecil," tambahnya. "Kecuali jika itu berlangsung selama enam minggu. Inti dari turnamen ini adalah: 14, 15 pemain mendapatkan 95 persen waktu bermain, yang lain hanya mendapat beberapa menit - tetapi peran tersebut harus diisi dengan semangat maksimal. Ini penting bagi saya untuk menekankan sekali lagi bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan deskripsi karakter yang bisa ditafsirkan secara negatif. Setiap orang memiliki sifat-sifat tertentu dan diciptakan untuk posisi-posisi tertentu."
- Getty
Nagelsman memuji Stiller — namun Pavlovic yang unggul
Sebelum memberikan penjelasannya yang panjang, Nagelsmann ditanya, antara lain, mengenai absennya Angelo Stiller. Dalam monolognya, ia kemudian juga secara langsung menyinggung gelandang VfB Stuttgart tersebut. "Dia adalah pemain sepak bola yang sangat luar biasa dengan potensi yang sangat besar dan performa yang konsisten, tetapi dalam persaingan dengan Pavlo, yang menurut saya sedikit lebih unggul," kata pelatih timnas Jerman itu dan menambahkan: "Terutama terkait beberapa aspek taktis. Saya tidak melihat Angelo masuk dalam starting eleven, dan kami pun memutuskan untuk mengisi posisi cadangan dengan pemain lain." Artinya: Nagelsmann melihat Pavlovic sebagai pemain yang lebih cocok untuk peran tersebut daripada Stiller. Mungkin karena ia khawatir Stiller bisa merusak suasana jika tidak diturunkan?
Nagelsmann tampaknya menyadari bahwa pertimbangan semacam itu akan muncul, sehingga ia segera menambahkan bahwa hal ini tidak boleh dipahami sebagai kritik terhadap Stiller. Orang juga tidak boleh menafsirkan "masalah apa pun" dalam perkataannya. Nagelsmann menegaskan bahwa ini adalah "keputusan untuk memilih pemain lain yang ada dalam skuad."
Namun, pertanyaannya tetap, mengapa Nagelsmann tidak cukup hanya memberikan alasan olahraga.
Stiller sudah absen pada pemusatan latihan sebelumnya pada bulan November, yang kemudian memicu kritik dari beberapa pakar dan lingkungan terdekat Stuttgart terhadap keputusan tersebut. "Saya tidak tahu mengapa. Jelas sekali, kami sangat terkejut," kata pelatih Sebastian Hoeneß, misalnya. Lagipula, Stiller adalah "pemain kunci" Stuttgart.
Posisi gelandang tengah akan diisi oleh Leon Goretzka, Felix Nmecha, Anton Stach, dan Pascal Groß, bukan Pavlovic. Nagelsmann akan membagikan tiket Piala Dunia pada minggu kedua bulan Mei. Dia harus melaporkan 26 pemain dalam skuad finalnya kepada FIFA pada awal Juni.
Tim DFB: Skuad Tim Nasional Jerman
Posisi Pemain Klub Kiper Oliver Baumann TSG Hoffenheim Kiper Alexander Nübel VfB Stuttgart Gawang Jonas Urbig FC Bayern München Bek Waldemar Anton Borussia Dortmund Bek Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Bek Pascal Groß Brighton & Hove Albion Bek Joshua Kimmich FC Bayern München Bek Aleksandar Pavlovic FC Bayern München Bek David Raum RB Leipzig Bek Antonio Rüdiger Real Madrid Bek Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Bek Anton Stach Leeds United Bek Jonathan Tah FC Bayern München Bek Malick Thiaw Newcastle United Bek Josha Vagnoman VfB Stuttgart Penyerang Leon Goretzka FC Bayern München Penyerang Serge Gnabry FC Bayern München Penyerang Kai Havertz FC Arsenal Penyerang Lennart Karl FC Bayern München Penyerang Jamie Leweling VfB Stuttgart Penyerang Felix Nmecha Borussia Dortmund Serangan Leroy Sane Galatasaray Istanbul Penyerang Kevin Schade FC Brentford Penyerang Deniz Undav VfB Stuttgart Penyerang Florian Wirtz FC Liverpool Penyerang Nick Woltemade Newcastle United