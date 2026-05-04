Sore hari Chelsea berubah dari buruk menjadi lebih buruk dalam sekejap saat mereka menelan kekalahan 3-1 dari Nottingham Forest, yang membuat harapan mereka untuk lolos ke Liga Champions pupus. The Blues sudah tertinggal hanya dalam waktu 98 detik, sebuah kelengahan yang menjadi awal dari penampilan yang digambarkan Joao Pedro sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima.

Berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan, penyerang asal Brasil itu blak-blakan mengenai kelemahan tim. "Sejak awal, kami kebobolan terlalu cepat dan melawan Forest sulit untuk membalikkan keadaan. Saya pikir kami harus bermain lebih baik," aku Pedro.

"Kami harus mencari cara agar tidak mengulangi kesalahan ini di setiap pertandingan. Kami harus mulai memenangkan pertandingan. Ini adalah Liga Premier dan jika kebobolan terlalu cepat, sangat sulit untuk membalikkan keadaan."