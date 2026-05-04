"Setiap orang harus introspeksi" - Joao Pedro mendesak para bintang Chelsea untuk "meningkatkan performa" setelah kekalahan telak dari Nottingham Forest membuat harapan lolos ke Liga Champions kini berada di ujung tanduk
Awal yang mengerikan di Stamford Bridge
Sore hari Chelsea berubah dari buruk menjadi lebih buruk dalam sekejap saat mereka menelan kekalahan 3-1 dari Nottingham Forest, yang membuat harapan mereka untuk lolos ke Liga Champions pupus. The Blues sudah tertinggal hanya dalam waktu 98 detik, sebuah kelengahan yang menjadi awal dari penampilan yang digambarkan Joao Pedro sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima.
Berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan, penyerang asal Brasil itu blak-blakan mengenai kelemahan tim. "Sejak awal, kami kebobolan terlalu cepat dan melawan Forest sulit untuk membalikkan keadaan. Saya pikir kami harus bermain lebih baik," aku Pedro.
"Kami harus mencari cara agar tidak mengulangi kesalahan ini di setiap pertandingan. Kami harus mulai memenangkan pertandingan. Ini adalah Liga Premier dan jika kebobolan terlalu cepat, sangat sulit untuk membalikkan keadaan."
Tidak ada alasan bagi para pemain
Chelsea kini telah menelan enam kekalahan beruntun di Liga Premier, dengan kekalahan pada Senin lalu menjadi kekalahan kedua mereka di bawah asuhan pelatih sementara Calum McFarlane, yang memimpin kemenangan pekan lalu atas Leeds di Piala FA. Namun, Pedro menolak menyalahkan manajemen; sebaliknya, ia justru mengarahkan sorotan langsung pada skuad bernilai jutaan poundsterling yang gagal tampil maksimal di lapangan.
"Semua orang harus introspeksi diri - termasuk saya," tegas Pedro. "Kita harus mencari cara untuk tampil lebih baik. Saya merasa kasihan kepada para penggemar - besok kita akan melihat apa yang salah. Ini sulit karena menurut saya ini bukan soal pelatih. Ini soal para pemain dan kita yang harus meningkatkan performa, termasuk saya. Sulit untuk mengatakan sesuatu."
Impian Liga Champions semakin memudar
Kekalahan itu terasa sangat menyakitkan mengingat taruhannya yang tinggi dalam perebutan lima besar. Dengan musim yang sudah memasuki fase krusial, Chelsea menyadari bahwa tiga poin akan membuat mereka tetap berada dalam persaingan untuk kembali ke kompetisi elit Eropa. Sebaliknya, mereka tetap terpuruk di papan tengah klasemen.
Pedro mengakui betapa seriusnya situasi ini, dengan mengatakan: "Motivasi selalu ada - jika kami menang hari ini, kami bisa lolos ke Liga Champions. Sekarang situasinya akan lebih sulit, tetapi kami tetap harus berjuang di setiap pertandingan dan untuk setiap poin, serta melihat apa yang bisa kami raih."
Kepemimpinan internal dan langkah ke depan
Suasana di Stamford Bridge semakin memanas seiring berjalannya pertandingan, dengan para pendukung tuan rumah mulai kehilangan kesabaran akibat banyaknya kesalahan individu yang mengganggu performa tim. Ketika ditanya apakah skuad benar-benar memahami betapa seriusnya situasi yang mereka hadapi, Pedro menegaskan bahwa ada upaya bersama untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut secara internal.
"Ya, tentu saja. Kami mendukung para pemimpin [di tim]," katanya mengenai kesadaran skuad. "Kami selalu saling berbicara untuk mencari cara memenangkan pertandingan."