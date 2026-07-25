"Setiap manajer menginginkan Rodri" - Enzo Maresca menanggapi spekulasi seputar Real Madrid saat gelandang tersebut bersiap menjalani operasi punggung

Maresca menegaskan bahwa ia tidak terpengaruh oleh rumor transfer yang beredar, dan justru memilih untuk memprioritaskan pemulihan sang gelandang bintang pasca-operasi. Menanggapi minat dari Los Blancos serta rencana rehabilitasi sang pemain, sebagaimana dikutip oleh Manchester Evening News, pelatih asal Italia itu menyatakan: "Harus diakui bahwa di sekitar pemain-pemain besar selalu ada spekulasi. Saya tidak khawatir soal itu, itu hal yang wajar. Mereka memenangkan Piala Dunia dan dia adalah salah satu pemain terbaik. Setiap manajer ingin memiliki Rodri, tapi sekarang dia harus menjalani operasi. Dia perlu istirahat dan pulih, dan kemudian dia akan kembali ke sini bersama kami."