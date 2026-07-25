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"Setiap manajer menginginkan Rodri" - Enzo Maresca menanggapi spekulasi seputar Real Madrid saat gelandang tersebut bersiap menjalani operasi punggung
Maresca menanggapi rumor seputar Rodri
Manajer baru City, Maresca, menegaskan bahwa klub berencana mempertahankan Rodri di tengah spekulasi yang semakin gencar yang mengaitkannya dengan Madrid. Baru saja memimpin timnas Spanyol meraih gelar juara Piala Dunia, gelandang berusia 30 tahun itu akan menjalani operasi punggung ringan pekan depan. Namun, karena belum ada perpanjangan kontrak yang ditandatangani menjelang tahun terakhir kontraknya, ketidakpastian terus menyelimuti masa depannya dalam jangka panjang di Etihad.
- Getty Images Sport
Pimpinan klub tak terpengaruh oleh spekulasi
Maresca menegaskan bahwa ia tidak terpengaruh oleh rumor transfer yang beredar, dan justru memilih untuk memprioritaskan pemulihan sang gelandang bintang pasca-operasi. Menanggapi minat dari Los Blancos serta rencana rehabilitasi sang pemain, sebagaimana dikutip oleh Manchester Evening News, pelatih asal Italia itu menyatakan: "Harus diakui bahwa di sekitar pemain-pemain besar selalu ada spekulasi. Saya tidak khawatir soal itu, itu hal yang wajar. Mereka memenangkan Piala Dunia dan dia adalah salah satu pemain terbaik. Setiap manajer ingin memiliki Rodri, tapi sekarang dia harus menjalani operasi. Dia perlu istirahat dan pulih, dan kemudian dia akan kembali ke sini bersama kami."
Masalah kebugaran menghantui gelandang tersebut
Karier pemenang Ballon d'Or 2024 ini telah terganggu oleh masalah kebugaran sejak ia mengalami robekan ligamen anterior cruciate (ACL) pada September 2024, cedera yang membuatnya absen hampir sepanjang musim 2024-25. Meskipun ASmelaporkan bahwa Rodri sangat ingin kembali ke La Liga bersama Madrid, ia tetap bersikap sangat profesional di depan publik, sementara City siap mempertimbangkan tawaran sekitar €60 juta (£51 juta) jika ia gagal menandatangani perpanjangan kontrak.
- Getty Images
City menghadapi tantangan kebugaran
Rodri kini harus fokus pada rehabilitasi pascaoperasi, dengan The Athletic melaporkan bahwa belum ada jadwal pasti mengenai kapan ia akan kembali beraksi. Absennya gelandang ini dipastikan akan menunda partisipasinya dalam pramusim dan berpotensi memaksanya absen pada laga-laga pembuka musim baru Liga Premier. Maresca dan staf kepelatihannya kini harus merancang formasi lini tengah alternatif untuk menghadapi awal musim tanpa pemain kunci mereka.
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