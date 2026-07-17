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"Setiap keputusan itu tepat!" - Thomas Tuchel membela keputusan pergantian pemainnya saat melawan Argentina, sementara legenda Inggris mempertanyakan kritik tajam yang ditujukan kepada pelatih asal Jerman tersebut
Barnes mendukung cara Tuchel mengelola pertandingan
Harapan Inggris untuk mencapai final Piala Dunia pertama sejak 1966 pupus setelah keunggulan 1-0 mereka sirna dalam kekalahan 2-1 di semifinal melawan Argentina. Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez mencetak gol-gol di menit-menit akhir untuk mengantarkan Argentina melaju ke final. Terlepas dari hasil tersebut, Barnes yakin Tuchel mengelola pertandingan dengan tepat.
Ia berpendapat bahwa Inggris memang tidak diharapkan untuk mendominasi penguasaan bola atau mengungguli Argentina, dan mengatakan bahwa mempertahankan keunggulan adalah pendekatan yang logis daripada melakukan pergantian pemain yang berorientasi menyerang. Barnes juga menyarankan agar ekspektasi terhadap Inggris disesuaikan dengan posisi mereka di peringkat dunia, sambil menegaskan bahwa performa tim di turnamen ini mencerminkan level mereka saat ini.
- getty
Barnes membantah kritik terhadap Tuchel
Barnes membela pendekatan Tuchel saat menanggapi kritik dari beberapa mantan pemain timnas Inggris, yang mempertanyakan taktik konservatif sang manajer setelah Inggris kehilangan keunggulan mereka.
"Kami unggul 1-0 dalam turnamen di mana kami tidak akan pernah bisa mendominasi penguasaan bola atau mengungguli tim mana pun," kata Barnes kepada Betfred. "Kami unggul 1-0, jadi mengapa kami harus melakukan pergantian pemain yang berorientasi menyerang? Karena jika dia melakukannya dan kami akhirnya kalah, orang-orang akan bertanya mengapa dia melakukan itu. Dia melakukan hal yang tepat.
"Itu tidak salah. Kami berada di peringkat keempat dunia, jadi kami seharusnya finis di posisi ketiga atau keempat, dan itulah posisi yang akan kami raih. Saya tidak tahu mengapa kami mengharapkan hasil yang berbeda."
Barnes juga memuji identitas taktis Tuchel, sambil menambahkan: "Ketika Anda memiliki manajer seperti Thomas Tuchel, Anda tahu apa yang akan Anda dapatkan. Anda akan bermain pragmatis, kuat, disiplin, dan tangguh. Kami tidak akan mengungguli tim-tim lain dalam hal permainan, melainkan mengalahkan mereka dengan kekuatan kami. Saat melawan Argentina, kami menang 1-0 dan setiap keputusan yang diambil Thomas Tuchel adalah keputusan yang tepat. Dia merespons apa yang terjadi di hadapannya."
Perdebatan mengenai pendekatan yang diambil Inggris masih berlanjut
Pandangan Barnes bertolak belakang dengan kritik dari Wayne Rooney, yang berpendapat bahwa pergantian pemain defensif yang dilakukan Tuchel menimbulkan kepanikan di dalam tim Inggris. Gary Lineker juga mempertanyakan keputusan Inggris untuk bermain dengan formasi pertahanan yang sangat dalam saat menghadapi Lionel Messi dan Argentina.
Masuknya Nico O'Reilly dan Dan Burn menjadi topik pembicaraan utama setelah kekalahan tersebut. Namun, penilaian Barnes didukung oleh Andros Townsend, yang menggambarkan pergantian O'Reilly sebagai langkah cerdas yang dirancang untuk membatasi pengaruh Messi di area yang lebih dalam pada menit-menit akhir pertandingan.
- Getty Images Sport
Tekanan terhadap Tuchel semakin meningkat
Kekalahan tersebut semakin memperkuat sorotan terhadap masa depan Tuchel sebagai manajer timnas Inggris. Mantan gelandang Manchester United, Nicky Butt, telah menyerukan agar pelatih asal Jerman itu mundur, sementara Eddie Howe dan Pep Guardiola disebut-sebut sebagai calon penggantinya. Namun, Tuchel sebelumnya telah menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dari jabatannya, dan FA dilaporkan masih mempercayai pelatih asal Jerman tersebut.
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