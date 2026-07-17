"Setiap keputusan itu tepat!" - Thomas Tuchel membela keputusan pergantian pemainnya saat melawan Argentina, sementara legenda Inggris mempertanyakan kritik tajam yang ditujukan kepada pelatih asal Jerman tersebut

Barnes membela pendekatan Tuchel saat menanggapi kritik dari beberapa mantan pemain timnas Inggris, yang mempertanyakan taktik konservatif sang manajer setelah Inggris kehilangan keunggulan mereka.

"Kami unggul 1-0 dalam turnamen di mana kami tidak akan pernah bisa mendominasi penguasaan bola atau mengungguli tim mana pun," kata Barnes kepada Betfred. "Kami unggul 1-0, jadi mengapa kami harus melakukan pergantian pemain yang berorientasi menyerang? Karena jika dia melakukannya dan kami akhirnya kalah, orang-orang akan bertanya mengapa dia melakukan itu. Dia melakukan hal yang tepat.

"Itu tidak salah. Kami berada di peringkat keempat dunia, jadi kami seharusnya finis di posisi ketiga atau keempat, dan itulah posisi yang akan kami raih. Saya tidak tahu mengapa kami mengharapkan hasil yang berbeda."

Barnes juga memuji identitas taktis Tuchel, sambil menambahkan: "Ketika Anda memiliki manajer seperti Thomas Tuchel, Anda tahu apa yang akan Anda dapatkan. Anda akan bermain pragmatis, kuat, disiplin, dan tangguh. Kami tidak akan mengungguli tim-tim lain dalam hal permainan, melainkan mengalahkan mereka dengan kekuatan kami. Saat melawan Argentina, kami menang 1-0 dan setiap keputusan yang diambil Thomas Tuchel adalah keputusan yang tepat. Dia merespons apa yang terjadi di hadapannya."