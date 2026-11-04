Selain cedera ini, masalah fisik yang berulang mulai memicu kekhawatiran. Sebab sejak kedatangannya ke Catalunya, Rodri belum mampu meraih konsistensi yang diharapkannya, karena ia mengalami cedera berulang setiap kali tampak hampir bersinar.

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Dan di Spanyol, pertanyaan semakin bertambah seputar kemampuannya menahan tekanan jadwal pertandingan yang padat dan memulihkan kebugaran fisik yang diperlukan untuk menjamin tempat inti dalam susunan pemain Barcelona. Sejak awal musim, pelatihnya, Hansi Flick, berupaya sekuat tenaga mengatur waktu bermainnya dan melindunginya semaksimal mungkin.

Namun demikian, Rodri masih tampak rapuh, menurut laporan situs Prancis yang sama, yang menambahkan: "Dan kini, setiap kemunduran fisik baru memicu kecemasan, hingga meragukan keberlanjutannya dalam jangka panjang. Situasi ini menjadi dilema nyata bagi pelatihnya. Antara keharusan melindungi Rodri dan keharusan mengandalkannya dalam pertandingan-pertandingan krusial, staf teknik Catalunya harus terus-menerus menyesuaikan cara menangani gelandang Spanyol ini, sebagaimana yang terjadi menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa, misalnya."

Ia menegaskan: "Dalam kondisi seperti ini, sulit menyediakan ritme yang diperlukan untuk memulihkan performa terbaiknya. Jelas bahwa Barcelona berharap kemunduran terbaru ini tidak berujung pada absen yang panjang, tetapi masalahnya kini melampaui sekadar kemungkinan absennya dari pertandingan melawan Atletico Madrid. Setelah bergabung dengan klub sebagai salah satu bintang utamanya, Rodri kini harus membuktikan kemampuannya memulihkan kebugaran fisik yang diperlukan untuk memenuhi ekspektasi besar yang dibebankan kepadanya. Dan di Barcelona, waktu sangatlah sempit."

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