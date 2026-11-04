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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Setiap kemunduran baru menambah kekhawatiran: dilema Rodri memicu ketakutan Barcelona

Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Champions League
Rodri
H. Flick
Spanyol
Inggris
Jerman

Mampukah sang bintang Spanyol itu menahan tekanan?

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Rodri merupakan transfer penting pada bursa transfer musim panas lalu, dan ia tiba di Catalunya dengan reputasi besar, setelah Piala Dunia yang luar biasa serta drama perpindahan yang di dalamnya Blaugrana mengalahkan rival tradisional mereka, Real Madrid.

Transfer yang menghebohkan ini menimbulkan ekspektasi yang sangat besar terhadap pemain internasional Spanyol tersebut, yang semestinya menjadi pemimpin baru lini tengah klub Barcelona.

Namun, hanya beberapa bulan setelah kedatangannya, antusiasme itu perlahan berubah menjadi kekhawatiran. Jika kemampuan sepak bolanya tidak diragukan lagi, gelandang tersebut justru kesulitan mengikuti laga-laga beruntun dan masalah fisik pun kian menumpuk padanya.

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  • Kondisi Raphinha jadi kekhawatiran serius bagi Barcelona

    Menurut laporan dari situs Foot Mercato, situasi ini mulai membuat Barcelona khawatir secara serius, terutama karena Rodri seharusnya menjadi salah satu pilar utama proyek Katalan. Dan pada Selasa malam, sayangnya skenario tersebut kembali terulang. Saat tampil sebagai starter di Liga Champions Eropa menghadapi Aston Villa, mantan pemain Manchester City itu terpaksa meninggalkan lapangan sejak akhir babak pertama.

    Menurut surat kabar Mundo Deportivo, gelandang Spanyol itu merasakan ketidaknyamanan pada hamstring kaki kanannya, sehingga memaksa tim pelatih Barcelona untuk tidak mengambil risiko dan menggantinya.

    Laporan itu melanjutkan: "Kemunduran terbaru ini datang di waktu yang sulit, beberapa hari sebelum pertandingan penting melawan Atletico Madrid. Dan menurut surat kabar AS, ada kekhawatiran nyata di dalam Barcelona, dan kini tampaknya sangat tidak mungkin ia bisa tampil dalam pertandingan tersebut. Meski masih dibutuhkan lebih banyak pemeriksaan untuk menentukan seberapa parah cedera ini, kondisinya mulai menimbulkan tanda tanya di media Katalan."

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  • Teka-teki bagi Hansi Flick: "Waktunya sangat sempit"

    Selain cedera ini, masalah fisik yang berulang mulai memicu kekhawatiran. Sebab sejak kedatangannya ke Catalunya, Rodri belum mampu meraih konsistensi yang diharapkannya, karena ia mengalami cedera berulang setiap kali tampak hampir bersinar.

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    Dan di Spanyol, pertanyaan semakin bertambah seputar kemampuannya menahan tekanan jadwal pertandingan yang padat dan memulihkan kebugaran fisik yang diperlukan untuk menjamin tempat inti dalam susunan pemain Barcelona. Sejak awal musim, pelatihnya, Hansi Flick, berupaya sekuat tenaga mengatur waktu bermainnya dan melindunginya semaksimal mungkin.

    Namun demikian, Rodri masih tampak rapuh, menurut laporan situs Prancis yang sama, yang menambahkan: "Dan kini, setiap kemunduran fisik baru memicu kecemasan, hingga meragukan keberlanjutannya dalam jangka panjang. Situasi ini menjadi dilema nyata bagi pelatihnya. Antara keharusan melindungi Rodri dan keharusan mengandalkannya dalam pertandingan-pertandingan krusial, staf teknik Catalunya harus terus-menerus menyesuaikan cara menangani gelandang Spanyol ini, sebagaimana yang terjadi menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa, misalnya."

    Ia menegaskan: "Dalam kondisi seperti ini, sulit menyediakan ritme yang diperlukan untuk memulihkan performa terbaiknya. Jelas bahwa Barcelona berharap kemunduran terbaru ini tidak berujung pada absen yang panjang, tetapi masalahnya kini melampaui sekadar kemungkinan absennya dari pertandingan melawan Atletico Madrid. Setelah bergabung dengan klub sebagai salah satu bintang utamanya, Rodri kini harus membuktikan kemampuannya memulihkan kebugaran fisik yang diperlukan untuk memenuhi ekspektasi besar yang dibebankan kepadanya. Dan di Barcelona, waktu sangatlah sempit."

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