Bintang Mesir Mohamed Salah tiba di Kota Trabzon, Turki, pada hari Rabu ini, guna menyelesaikan proses kepindahannya secara resmi ke skuad Trabzonspor, menyusul pengumuman klub tentang dimulainya negosiasi dengan sang pemain, sebelum penandatanganan kontrak dan pengumuman final mengenai transfer tersebut.
Sejumlah laporan Turki menyebutkan bahwa Salah akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun, dalam sebuah transfer bebas, setelah "Raja Mesir" itu hengkang dari klub sebelumnya, Liverpool, secara gratis.
Menyusul kedatangan sang pemain, presiden klub, Ertuğrul Doğan, memberikan pernyataan kepada saluran A Spor, di mana ia mengungkap detail di balik negosiasi yang mendahului kesepakatan dengan bintang Mesir tersebut.