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Setelah Transfer Salah, Presiden Trabzon Tantang Klub-Klub Besar Turki dengan Pesan Kuat

Transfers
Trabzonspor
M. Salah
Turki
Mesir

Dogan mengungkap detail di balik transfer bersejarah

Bintang Mesir Mohamed Salah tiba di Kota Trabzon, Turki, pada hari Rabu ini, guna menyelesaikan proses kepindahannya secara resmi ke skuad Trabzonspor, menyusul pengumuman klub tentang dimulainya negosiasi dengan sang pemain, sebelum penandatanganan kontrak dan pengumuman final mengenai transfer tersebut.

Sejumlah laporan Turki menyebutkan bahwa Salah akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun, dalam sebuah transfer bebas, setelah "Raja Mesir" itu hengkang dari klub sebelumnya, Liverpool, secara gratis.

Menyusul kedatangan sang pemain, presiden klub, Ertuğrul Doğan, memberikan pernyataan kepada saluran A Spor, di mana ia mengungkap detail di balik negosiasi yang mendahului kesepakatan dengan bintang Mesir tersebut.

  • Pertemuan profesional tanpa kesulitan

    Dogan mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Fotomac: "Saya menggelar pertemuan dengan Salah, dan saya juga bertemu dengan agennya. Itu adalah pertemuan yang sangat profesional dan diliputi suasana saling menghormati, di mana kedua belah pihak saling memahami dan tidak ada kesulitan sama sekali. Kami bertemu sekitar sepuluh hari lalu, dan sejak kemarin semuanya sudah menjadi jelas. Tidak perlu banyak berbicara tentang Salah, dia adalah bintang dunia, dan kami membutuhkan pemain seperti dia. Saya rasa ini akan menjadi hal yang luar biasa, dan saya berharap ini membawa manfaat bagi klub kami".

    Presiden Trabzonspor menegaskan bahwa transfer ini mencerminkan ambisi besar klub, seraya menambahkan: "Keberhasilan yang diraih Trabzonspor dalam beberapa tahun terakhir menarik perhatian di dalam maupun di luar Turki, hingga banyak pemain muda kini lebih memilih untuk bergabung dengan kami".

    Dogan menantang seluruh pesaing lokalnya dengan mengatakan: "Kami ingin menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa Trabzonspor mampu mendatangkan pemain mana pun yang diinginkannya".

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  • Kontroversi soal penjualan jersey dan dukungan yang dinanti untuk proyek Trabzon

    Dogan pun menyinggung kontroversi yang mengiringi angka penjualan kaus khusus Salah, seraya menjelaskan bahwa persentase yang beredar di media tidaklah akurat. Ia berkata: "Kami akan menjelaskannya pada waktu yang tepat. Mungkin kami sedikit mempermalukan media selama proses negosiasi berlangsung, tetapi membocorkan detail apa pun dalam kesepakatan sebesar ini bisa saja menggagalkannya, sehingga kami berupaya mengelola berkas ini dengan kerahasiaan penuh."

    Ia menambahkan: "Kami merasa sedikit tidak enak kepada pers, tetapi kami harus menjaga kerahasiaan negosiasi demi memastikan kesepakatan ini rampung tanpa hambatan apa pun."

    Terkait berkas sponsorship, Dogan menegaskan bahwa ia akan mulai menjalin komunikasi dengan para pengusaha untuk mendukung klub pada fase mendatang, dengan mengatakan: "Belum ada seorang pun yang menghubungi saya untuk menawarkan sponsor klub, tetapi saya percaya pada masyarakat Trabzon dan para suporternya. Saya akan mengetuk pintu para pengusaha satu per satu, dan saya yakin mereka akan mendukung proyek ini."

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