Dogan mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Fotomac: "Saya menggelar pertemuan dengan Salah, dan saya juga bertemu dengan agennya. Itu adalah pertemuan yang sangat profesional dan diliputi suasana saling menghormati, di mana kedua belah pihak saling memahami dan tidak ada kesulitan sama sekali. Kami bertemu sekitar sepuluh hari lalu, dan sejak kemarin semuanya sudah menjadi jelas. Tidak perlu banyak berbicara tentang Salah, dia adalah bintang dunia, dan kami membutuhkan pemain seperti dia. Saya rasa ini akan menjadi hal yang luar biasa, dan saya berharap ini membawa manfaat bagi klub kami".

Presiden Trabzonspor menegaskan bahwa transfer ini mencerminkan ambisi besar klub, seraya menambahkan: "Keberhasilan yang diraih Trabzonspor dalam beberapa tahun terakhir menarik perhatian di dalam maupun di luar Turki, hingga banyak pemain muda kini lebih memilih untuk bergabung dengan kami".

Dogan menantang seluruh pesaing lokalnya dengan mengatakan: "Kami ingin menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa Trabzonspor mampu mendatangkan pemain mana pun yang diinginkannya".

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