Bek Manchester United berusia 33 tahun itu menghadiri sebuah acara di New York City pada Kamis lalu, di mana ia membagikan stiker dan buku koleksi dari produsen album koleksi asal Italia, Panini, kepada para penggemar yang hadir.
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Setelah tersingkir secara mengecewakan dari Piala Dunia oleh Thomas Tuchel: Bintang Inggris menarik perhatian dengan aksi unik di New York
Meskipun tidak ikut serta dalam turnamen yang sedang berlangsung di AS, Kanada, dan Meksiko, Maguire tampak dalam suasana hati yang baik dan bersedia berbincang sebentar dengan para penggemar serta berfoto bersama mereka.
Dalam sebuah cerita di akun Instagram-nya, pemain asal Inggris itu berpose dan menulis: "Selalu menyenangkan melihat para penggemar di seluruh dunia."
Meskipun pemain berusia 33 tahun ini telah menjalani musim yang gemilang bersama Manchester United, ia secara mengejutkan tidak dipanggil ke skuad Inggris oleh Pelatih Thomas Tuchel.
Dalam podcast 'Rest is Football' bersama legenda penyerang Inggris Gary Lineker, Maguire menceritakan bagaimana proses pemecatannya oleh Tuchel pada bulan Mei. "Dia menelepon semua orang melalui FaceTime," kata bek tengah tersebut. "Itu adalah percakapan yang cukup tidak menyenangkan."
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Maguire berharap bisa ikut serta dalam Piala Dunia
Awalnya, pemain asal Jerman itu memberitahukan waktu kepadanya melalui pesan teks, lalu menghubunginya. “Itu cara yang cukup unik untuk melakukan hal seperti itu. Soalnya, pasti sulit untuk melihat reaksi setiap pemain,” kata Maguire menanggapi format panggilan video tersebut.
Bek tersebut berhasil kembali ke tim nasional pada musim semi lalu setelah absen bertahun-tahun, dan berkat penampilan gemilang di akhir musim bersama United, ia pun menumbuhkan harapan untuk lolos ke putaran final Piala Dunia.
Namun, Tuchel memutuskan untuk tidak memanggil pemain yang telah 66 kali membela timnas tersebut dan memilih bek tengah Marc Guehi (25, Manchester City), Jarrel Quansah (23, Bayer Leverkusen), Ezri Konsa (28, Aston Villa), dan Dan Burn (34, Newcastle United) sebagai gantinya. John Stones (32, Manchester City) yang serba bisa juga cukup mengejutkan masuk dalam skuad mengingat riwayat cedera yang dimilikinya.