Meskipun tidak ikut serta dalam turnamen yang sedang berlangsung di AS, Kanada, dan Meksiko, Maguire tampak dalam suasana hati yang baik dan bersedia berbincang sebentar dengan para penggemar serta berfoto bersama mereka.

Dalam sebuah cerita di akun Instagram-nya, pemain asal Inggris itu berpose dan menulis: "Selalu menyenangkan melihat para penggemar di seluruh dunia."

Meskipun pemain berusia 33 tahun ini telah menjalani musim yang gemilang bersama Manchester United, ia secara mengejutkan tidak dipanggil ke skuad Inggris oleh Pelatih Thomas Tuchel.

Dalam podcast 'Rest is Football' bersama legenda penyerang Inggris Gary Lineker, Maguire menceritakan bagaimana proses pemecatannya oleh Tuchel pada bulan Mei. "Dia menelepon semua orang melalui FaceTime," kata bek tengah tersebut. "Itu adalah percakapan yang cukup tidak menyenangkan."