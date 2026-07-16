"Saya sangat menantikan Kejuaraan Eropa di kandang sendiri dua tahun lagi. Meskipun saat ini sulit untuk menantikan sesuatu," kata Tuchel dalam konferensi pers. "Tentu saja akan ada kritik. Begitu kalah, para pengkritik pun bermunculan. Tapi saya tidak memikirkannya sekarang."

Bagi tim Inggris, pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis masih akan digelar pada hari Sabtu. Namun, pelatih asal Jerman itu sudah tidak lagi bersemangat menantikannya: "Kami masih memiliki satu pertandingan lagi di turnamen ini. Tapi tidak ada yang menantikannya. Tidak ada yang menginginkan pertandingan ini. Baik para pemain saya maupun para pemain Prancis tidak ingin memainkan pertandingan ini."