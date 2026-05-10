Meskipun baru saja kembali berlatih bersama tim, pemain asal Prancis tersebut tidak masuk dalam skuad tim yang dipimpin oleh pemain timnas Antonio Rüdiger untuk pertandingan penting Real Madrid pada Minggu malam (pukul 21.00), akibat cedera paha yang dialaminya.
Diterjemahkan oleh
Setelah skandal yang berdampak besar: Tak kurang dari delapan bintang, termasuk Fede Valverde dan Kylian Mbappé, absen dalam skuad Real Madrid saat menghadapi Barcelona di El Clásico
Selain Mbappé, Dani Ceballos, Dani Carvajal, Rodrygo, Eder Militão, Ferland Mendy, Arda Güler, dan Fede Valverde juga absen dari skuad Los Blancos. Yang terakhir ini baru-baru ini menjadi sorotan media akibat perselisihan dengan Aurelien Tchouameni, yang berujung pada dirinya harus dilarikan ke rumah sakit karena luka robek dan didiagnosis mengalami cedera otak traumatis.
Kedua pihak yang berselisih tersebut kemudian dikenakan denda masing-masing sebesar 500.000 euro.
- Getty Images Sport
Real Madrid: Arbeloa akan hengkang — apakah Mourinho akan datang?
Di Real, ketegangan telah memuncak selama berminggu-minggu, yang kini berujung pada perselisihan antara Valverde dan Tchouameni. Selain itu, kabarnya pelatih Alvaro Arbeloa hampir tidak lagi mendapat dukungan dari para pemain. Menurut laporan, ia terancam dipecat akibat musim kedua berturut-turut tanpa gelar dan berpotensi digantikan oleh Jose Mourinho.
Madrid hanya bisa mempertahankan peluangnya yang sudah sangat tipis untuk meraih gelar juara dengan meraih kemenangan saat bertandang ke markas rival abadinya. Menjelang pertandingan keempat terakhir musim ini melawan tim asuhan pelatih Barca asal Jerman, Hansi Flick, Real tertinggal sebelas poin dari tim Catalan tersebut.