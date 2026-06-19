Setelah rekan setimnya di tim nasional membatalkan kepindahannya: Apakah Alejandro Grimaldo akan bergabung dengan klub papan atas Spanyol?

Grimaldo pindah dari Benfica ke Bayer pada tahun 2023 dan, selama musim pertamanya di Leverkusen, berperan besar dalam keberhasilan Werkself yang secara mengejutkan menjadi juara Jerman.

Selama dua tahun berikutnya, pemain Spanyol berusia 30 tahun ini tetap menjadi salah satu pemain kunci Leverkusen, meskipun tim tersebut tidak akan berlaga di Liga Champions musim depan. Selama beberapa musim terakhir, rumor kepindahan Grimaldo terus beredar, dengan Real Madrid dan FC Barcelona menjadi tujuan yang paling sering disebut. Di Barca, pemain kidal ini pernah bermain di tim junior dan tim cadangan.

Saat ini, Grimaldo sedang bersama tim nasional Spanyol di Piala Dunia di Amerika Utara. Di posisi bek kiri, Cucurella lebih diutamakan daripada pemain Leverkusen tersebut, yang duduk di bangku cadangan selama 90 menit pada pertandingan pembuka turnamen yang berakhir imbang 0-0 melawan Kap Verde.