Menurut laporan surat kabar Spanyol Marca, Grimaldo dikabarkan menjadi pilihan utama Atletico setelah pemain incaran mereka, Marc Cucurella, akan pindah dari Chelsea FC ke rival sekota mereka, Real Madrid.
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Setelah rekan setimnya di tim nasional membatalkan kepindahannya: Apakah Alejandro Grimaldo akan bergabung dengan klub papan atas Spanyol?
Dilaporkan bahwa dalam beberapa hari terakhir telah terjadi pembicaraan intensif antara Atlético dan pihak Grimaldo. Pemain asal Leverkusen ini, yang sudah lama mengisyaratkan keinginannya untuk kembali ke Spanyol, harganya akan jauh lebih murah daripada rekan setimnya di tim nasional Spanyol, Cucurella.
Sementara Real Madrid membayar sekitar 55 juta euro sebagai biaya transfer untuk Cucurella, Grimaldo kabarnya bisa didapatkan dengan harga sekitar seperlima dari jumlah tersebut. Dengan demikian, setahun sebelum kontraknya berakhir pada musim panas 2027, Leverkusen dilaporkan hanya akan meminta biaya transfer sebesar dua belas juta euro untuk sang ahli tendangan bebas ini.
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Alejandro Grimaldo: Atlético, bukan Barcelona atau Real Madrid?
Grimaldo pindah dari Benfica ke Bayer pada tahun 2023 dan, selama musim pertamanya di Leverkusen, berperan besar dalam keberhasilan Werkself yang secara mengejutkan menjadi juara Jerman.
Selama dua tahun berikutnya, pemain Spanyol berusia 30 tahun ini tetap menjadi salah satu pemain kunci Leverkusen, meskipun tim tersebut tidak akan berlaga di Liga Champions musim depan. Selama beberapa musim terakhir, rumor kepindahan Grimaldo terus beredar, dengan Real Madrid dan FC Barcelona menjadi tujuan yang paling sering disebut. Di Barca, pemain kidal ini pernah bermain di tim junior dan tim cadangan.
Saat ini, Grimaldo sedang bersama tim nasional Spanyol di Piala Dunia di Amerika Utara. Di posisi bek kiri, Cucurella lebih diutamakan daripada pemain Leverkusen tersebut, yang duduk di bangku cadangan selama 90 menit pada pertandingan pembuka turnamen yang berakhir imbang 0-0 melawan Kap Verde.