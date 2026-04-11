Setelah pertandingan di Rabat: Santos enggan merayakan kemenangan terlalu dini... dan Al-Shabani menjelaskan penyebab kekalahan

FAR Rabat vs RSB Berkane
RSB Berkane vs FAR Rabat
"Pertandingan yang istimewa yang mencerminkan kualitas sepak bola Maroko"

Meskipun unggul dengan nyaman atas Nahda Berkane, pelatih Real Army asal Portugal, Alexandre Santos, menolak untuk menganggap kemenangan ini sebagai langkah menentukan menuju final Liga Champions Afrika, dengan menegaskan bahwa tiket lolos masih belum pasti hingga pertandingan leg kedua.

Army Royal menang 2-0 atas Nahda Berkane pada Sabtu malam dalam leg pertama semifinal turnamen kontinental tersebut.

Santos menjelaskan bahwa pertandingan yang digelar di Stadion Rabat tersebut mencerminkan tingkat persaingan yang kuat dari sepak bola Maroko di kancah Afrika, sambil memuji atmosfer penonton yang memberikan nuansa khusus pada pertandingan tersebut.

Dia juga memuji penampilan para pemainnya, menganggap mereka berhasil meraih keunggulan penting melawan lawan yang memiliki pengalaman dan potensi besar.

  • Setengah jalan

    Pelatih "Al-Asaker" menekankan bahwa mereka telah melewati rintangan pertama, sambil menyoroti bahwa keputusan sesungguhnya akan terjadi di Berkane, di mana timnya akan menghadapi pertandingan yang rumit melawan lawan yang mampu membalikkan keadaan. Ia menambahkan bahwa mencetak dua gol pada leg pertama tidak memberikan jaminan apa pun dalam pertandingan tingkat kontinental semacam ini.

    Ia juga menyebutkan bahwa timnya akan terus mempersiapkan diri dengan fokus dan disiplin yang sama, serta harus menghormati lawan, terutama dalam pertandingan sebesar ini, sambil juga mengapresiasi dukungan suporter yang berperan penting dalam meraih kemenangan.

  • Dampak absennya para pemain... Al-Shabani menyebutkan penyebab utama kekalahan

    Di sisi lain, pelatih Nahda Berkane asal Tunisia, Mouin Chaabani, mengungkapkan kekecewaannya atas hasil tersebut, karena menurutnya hasil itu terlalu kejam dan tidak mencerminkan performa timnya di lapangan. Ia menegaskan bahwa para pemainnya sudah memahami cara bermain dan gaya tim Angkatan Darat Kerajaan, yang mahir memanfaatkan peluang-peluang kecil. 

    Dia menambahkan, seperti dilansir beberapa media Maroko setelah pertandingan, bahwa timnya berusaha mencapai gawang dan menciptakan beberapa peluang.

    Pelatih Berkan menyoroti penyebab utama kekalahan tersebut, dengan menekankan bahwa "efektivitas serangan hilang pada momen-momen krusial".

    Dia menegaskan: "Penampilan tidak buruk di banyak periode meskipun lawan memiliki organisasi pertahanan yang baik."

    Al-Shabani juga berbicara tentang dampak absennya beberapa pemain, menyoroti bahwa beberapa pemain inti sulit digantikan dengan mudah, yang tercermin relatif pada performa tim.

    Pelatih Nahda Berkan menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa segalanya belum berakhir, dan timnya akan menghadapi leg kedua dengan mentalitas yang berbeda, sambil berupaya memperbaiki kesalahan, terutama terkait sentuhan akhir. Ia menekankan bahwa peluang lolos masih terbuka dan pertandingan ini masih terbuka untuk segala kemungkinan.

CAF Champions League
RSB Berkane crest
RSB Berkane
RSB
FAR Rabat crest
FAR Rabat
FAR