Setelah pertandingan di Rabat: Santos enggan merayakan kemenangan terlalu dini... dan Al-Shabani menjelaskan penyebab kekalahan

Meskipun unggul dengan nyaman atas Nahda Berkane, pelatih Real Army asal Portugal, Alexandre Santos, menolak untuk menganggap kemenangan ini sebagai langkah menentukan menuju final Liga Champions Afrika, dengan menegaskan bahwa tiket lolos masih belum pasti hingga pertandingan leg kedua.

Army Royal menang 2-0 atas Nahda Berkane pada Sabtu malam dalam leg pertama semifinal turnamen kontinental tersebut.

Santos menjelaskan bahwa pertandingan yang digelar di Stadion Rabat tersebut mencerminkan tingkat persaingan yang kuat dari sepak bola Maroko di kancah Afrika, sambil memuji atmosfer penonton yang memberikan nuansa khusus pada pertandingan tersebut.

Dia juga memuji penampilan para pemainnya, menganggap mereka berhasil meraih keunggulan penting melawan lawan yang memiliki pengalaman dan potensi besar.